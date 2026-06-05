Нужно ли страховать банковскую карту: эксперты дали ответ

Представьте: вы заходите в мобильное приложение банка, а баланс на карте — ноль. Деньги, которые копили несколько месяцев, исчезли. Вернуть сбережения в такой ситуации очень сложно. Но есть способ обезопасить себя — воспользоваться страхованием банковской карты. Рассказываем, нужно ли страховать деньги на банковской карте, как работает такая страховка и в каких случаях она действительно выгодна, а когда можно обойтись без лишних трат.

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Что такое страхование банковской карты

Согласно Федеральному закону № 177-ФЗ государство страхует средства физических лиц на вкладах, карточных, текущих и сберегательных счетах. Это значит, что, если у банка отзовут лицензию, вы получите компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Лимит — до 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке. То есть от банкротства кредитной организации ваши деньги на дебетовой карте надёжно защищены.

Однако, если средства украли в результате взлома, фишинга или социальной инженерии, государственная страховка не сработает. В таких случаях вступает в силу другой закон — Федеральный закон № 161-ФЗ. Согласно ст. 9 этого документа банк обязан возместить похищенные деньги в течение 30 дней. Но только при одном условии: хищение произошло не по вашей вине и вы не сообщали мошенникам личные или финансовые данные.

На практике чаще всего кражи средств с карт происходят именно по вине их владельцев. Это подтверждает статистика: согласно данным компании F6, которая проанализировала информацию от десяти крупнейших российских банков, 94% успешных атак на клиентов связаны с использованием социальной инженерии. То есть произошли с помощью методов, когда человек сам переводит деньги или сообщает мошенникам персональные данные.

В таких ситуациях ответственность за потерю денег ложится на вас. Именно здесь на сцену выходят платные страховки, которые предлагают банки и страховые компании. Они покрывают риски, от которых не защищают государство и закон.

Страхование банковской карты — это добровольная услуга. Она нужна, чтобы защитить ваши деньги, если ими завладеют мошенники.

Какие риски покрывает страховка

Набор рисков в программах страхования карт может отличаться в зависимости от банка или страховой компании. Тем не менее существует базовый перечень угроз, который включён в большинство договоров.

Несанкционированное списание: это когда деньги уходят с карты без вашего участия. Вы ничего не нажимали и никому не сообщали код из СМС, а баланс всё равно уменьшился. Обычно такое происходит по вине мошенников:

это когда деньги уходят с карты без вашего участия. Вы ничего не нажимали и никому не сообщали код из СМС, а баланс всё равно уменьшился. Обычно такое происходит по вине мошенников: Фишинг: вы перешли по поддельной ссылке и ввели данные на фальшивом сайте.

вы перешли по поддельной ссылке и ввели данные на фальшивом сайте. Скимминг: на банкомате стояло считывающее устройство.

на банкомате стояло считывающее устройство. Взлом: хакеры получили доступ к вашему онлайн-банку или приложению.

хакеры получили доступ к вашему онлайн-банку или приложению. Мошенничество через обман. Здесь вы сами участвуете в процессе: переводите деньги или называете коды, потому что вас убедили, что так надо. Звонок от «сотрудника службы безопасности», предложение спасти накопления или получить выигрыш — всё это работает на психологическом давлении.

Здесь вы сами участвуете в процессе: переводите деньги или называете коды, потому что вас убедили, что так надо. Звонок от «сотрудника службы безопасности», предложение спасти накопления или получить выигрыш — всё это работает на психологическом давлении. Кража карты. Если карту украли, страховка может покрыть убытки от её использования. Главное — сразу сообщить о случившемся и в банк, и в страховую.

В таких случаях страховщик возмещает ущерб в пределах установленной суммы. По разным рискам могут быть свои лимиты. Например, для переводов мошенникам — одна сумма, для других ситуаций — другая.

Риски страхования карты: когда страховка не сработает

Риски страхования карты заключаются в том, что вы можете остаться без выплаты, если:

Вы передали данные умышленно. В каждом случае проводится расследование. Если станет известно, что вы действовали преднамеренно, в выплате откажут.

В каждом случае проводится расследование. Если станет известно, что вы действовали преднамеренно, в выплате откажут. Вы нарушили правила пользования картой . Например, записали ПИН-код на самой карте или хранили его вместе с ней. Если карту украдут, страховка может не сработать.

. Например, записали ПИН-код на самой карте или хранили его вместе с ней. Если карту украдут, страховка может не сработать. Проблема случилась до начала действия страховки. Полис начинает работать с определённой даты. Если деньги украли раньше, возмещения не будет.

Полис начинает работать с определённой даты. Если деньги украли раньше, возмещения не будет. Вы вовремя не заблокировали карту. Заметили кражу или несанкционированное списание — нужно сразу блокировать карту. Если промедлить и за это время спишут ещё деньги, их уже не вернут.

Заметили кражу или несанкционированное списание — нужно сразу блокировать карту. Если промедлить и за это время спишут ещё деньги, их уже не вернут. Нет подтверждающих документов. Без заявления в полицию, выписки из банка или других бумаг страховщик не сможет урегулировать случай.

Без заявления в полицию, выписки из банка или других бумаг страховщик не сможет урегулировать случай. Деньги украли родственники. В большинстве полисов это исключение.

Стоимость страхования и варианты его приобретения

Цена страхования карты не фиксирована — она рассчитывается индивидуально или привязана к конкретному тарифу. Основные факторы, которые влияют на стоимость страховки карты:

Страховая сумма. Чем выше лимит возмещения, тем дороже полис.

Чем выше лимит возмещения, тем дороже полис. Количество карт. Вы можете застраховать одну или сразу же несколько карточных счетов: привязанных как к пластиковым, так и к виртуальным картам.

Вы можете застраховать одну или сразу же несколько карточных счетов: привязанных как к пластиковым, так и к виртуальным картам. Перечень рисков. Базовый полис может покрывать только кражу карты и скимминг. Расширенный — ещё и мошенничество в интернете, фишинг, взлом мобильного приложения. Чем больше рисков включено, тем выше цена.

Базовый полис может покрывать только кражу карты и скимминг. Расширенный — ещё и мошенничество в интернете, фишинг, взлом мобильного приложения. Чем больше рисков включено, тем выше цена. Страховая компания. У разных страховщиков свои тарифы. В среднем по рынку стоимость страховки карты варьируется от 100 до 600 рублей в месяц.

Бесплатные альтернативы: многие банки предоставляют базовую защиту от мошенничества вместе с картой в рамках зарплатных или премиальных пакетов.

Купить страховку для карты можно несколькими способами. Самый быстрый — в мобильном приложении банка, если кредитная организация предлагает такую услугу.

Также страховку подключают при выпуске новой карты либо в офисе страховой компании. Некоторые банки включают защиту от мошенничества в платные подписки или премиальные пакеты — тогда отдельно покупать полис не нужно.

Кому стоит подключить страховку

Если у вас на дебетовой карте постоянно есть крупные суммы . Если вы потеряете эти деньги из-за мошенников, это станет серьёзным ударом.

. Если вы потеряете эти деньги из-за мошенников, это станет серьёзным ударом. Если вы активный интернет-покупатель . Чем чаще вы вводите данные карты в интернете, тем выше риск компрометации.

. Чем чаще вы вводите данные карты в интернете, тем выше риск компрометации. Если вы сомневаетесь в своей цифровой грамотности или часто попадаетесь на спам или уловки телефонных мошенников.

Страхование карты, возможно, не понадобится вам, если вы используете её только для мелких повседневных трат, а основные накопления держите на вкладе или накопительном счёте. В таком случае риски потерь минимальны.

В эпоху, когда банки активно работают над кибербезопасностью, при этом применяя максимальный клиентоориентированный подход, многие пункты страхования потеряли актуальность. Такие угрозы, как скимминг или взлом интернет-банка, частично перекрыты бесплатными технологиями банков. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Поэтому для большинства пользователей, которые соблюдают базовые правила безопасности и не держат на карте огромные суммы, платная страховка может быть избыточной, говорит эксперт.

Рекомендации по выбору страховки и безопасности карты

Как выбрать подходящий полис

Если вы всё же решили, что вам необходимо страхование карты, — вот алгоритм, который поможет выбрать оптимальный вариант.

Сравните предложения не менее трёх банков или страховых компаний. Обратите внимание не только на стоимость, но и на список исключений. Проанализируйте, сколько денег вы реально держите на карте. Если сумма редко превышает 30–50 тысяч рублей, то страхование карты на 500 тысяч — это явно избыточно. Лучше выберите полис с минимальным лимитом, близким к вашему среднему остатку. Проверьте, не входит ли страховка в ваш текущий банковский пакет. Некоторые зарплатные и премиальные тарифы уже включают защиту от мошенничества с картой. Тогда покупать отдельный полис не нужно.

Помните: страховка банковской карты не освобождает вас от необходимости блокировать карту при утере и писать заявление в полицию. Без этих действий выплаты не будет.

Основные меры безопасности

Полис — это лишь подстраховка, но лучшая защита — ваши привычки. Чтобы обезопасить себя, подключите в банке суточные лимиты на операции и снятие наличных. Даже если злоумышленники получат доступ к карте, они не смогут вывести крупную сумму.

Также обязательно включите пуш-уведомления о каждой транзакции — это позволит заметить подозрительное списание в течение нескольких секунд и сразу заблокировать карту.

Для интернет-платежей заведите отдельную виртуальную карту или карту с небольшим лимитом. Ею оплачивайте онлайн-покупки, подписки. Основную карту с крупными накоплениями держите отдельно.

Нужно ли страховать карту

Страховать деньги на карте стоит, если вы хотите дополнительной защиты от мошеннических списаний и готовы платить за спокойствие.

Прежде чем покупать страховку, оцените свои риски страхования карты. Если вы храните на карте крупные суммы и активно расплачиваетесь ею в интернете, страховка может быть оправдана.

Если же это просто «кошелёк» для ежедневных трат, а основные накопления лежат на вкладе, возможно, лучше потратить время на настройку лимитов и выпуск виртуальной карты — это даст тот же эффект, но бесплатно.

Помните: государство уже защищает вас от банкротства банка. А главная защита от хакеров и злоумышленников — ваши бдительность и соблюдение требований безопасности.

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