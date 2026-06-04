Виртуальная карта — что это такое: определение, виды и особенности

Виртуальная карта — это платёжный инструмент, не имеющий физического пластикового носителя. Принципиальное отличие от традиционной пластиковой карты заключается в том, что все реквизиты существуют исключительно в цифровом виде и доступны владельцу через мобильное приложение банка или личный кабинет.

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Какие бывают виртуальные карты

По типу счёта : дебетовая или кредитная.

: дебетовая или кредитная. По сроку действия : постоянная (действует несколько лет) или одноразовая (уникальные реквизиты генерируются для транзакции и уничтожаются после её совершения).

: постоянная (действует несколько лет) или одноразовая (уникальные реквизиты генерируются для транзакции и уничтожаются после её совершения). По привязке к счёту: привязанная к основному банковскому счёту (полноценный цифровой аналог пластиковой карты) или предоплаченная (не привязана к банковскому счёту, доступ к ограниченной сумме средств, внесённых заранее).

Ключевые характеристики

Мгновенный выпуск . Оформление занимает от нескольких секунд до нескольких минут и происходит полностью дистанционно через мобильное приложение банка — без посещения отделения.

. Оформление занимает от нескольких секунд до нескольких минут и происходит полностью дистанционно через мобильное приложение банка — без посещения отделения. Бесплатное обслуживание . Большинство банков выпускают и обслуживают виртуальные карты без комиссии.

. Большинство банков выпускают и обслуживают виртуальные карты без комиссии. Управление через мобильное приложение. Полный контроль над картой (пополнение, блокировка, установка лимитов, просмотр истории операций) осуществляется в приложении банка.

Практические нюансы для физического лица

Виртуальной картой можно оплачивать покупки на любых сайтах и в приложениях, принимающих банковские карты, — для этого достаточно ввести сгенерированные реквизиты.

Кроме того, если смартфон владельца поддерживает технологию бесконтактной оплаты (NFC), виртуальную карту можно добавить в платёжный сервис и использовать для офлайн-оплат в магазинах, ресторанах, транспорте — так же, как и обычную пластиковую карту.

Возможность снятия наличных зависит от политики конкретного банка. Некоторые кредитные организации позволяют снимать деньги с виртуальной карты в банкоматах, оснащённых функцией бесконтактного чтения (NFC): достаточно поднести смартфон к считывателю банкомата. Другие банки такой возможности не предоставляют Для предоплаченных виртуальных карт снятие наличных, как правило, запрещено.

Лимиты операций по виртуальным картам напрямую связаны с уровнем идентификации владельца. При анонимном уровне (без подтверждения личности) устанавливаются ограничения на максимальный остаток на карте, на сумму пополнения и списания за определённый период.

Если клиент проходит процедуру идентификации личности (например, через портал «Госуслуги» или в отделении банка), карта переходит на расширенный уровень, и все количественные ограничения снимаются.

Основной вывод

Виртуальная карта банка представляет собой полноценный, безопасный и высокотехнологичный платёжный инструмент, который сочетает мгновенный выпуск, отсутствие затрат на обслуживание, гибкое управление через мобильное приложение, что делает её оптимальным выбором для онлайн-платежей и бесконтактных расчётов.

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