Эксперты назвали идеальный дневной лимит переводов и покупок для защиты средств

Каждый день тысячи россиян теряют деньги со своих счетов из‑за мошенников или собственной невнимательности. Одна неосторожная операция — и сбережения уходят за секунды. При этом в любом банковском приложении есть простой инструмент, который помогает этого не допустить, но пользуются им далеко не все. Мы спросили у экспертов, зачем нужны пользовательские лимиты на операции и какими они должны быть, чтобы не мешать обычной жизни, но надёжно защищать средства.

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Зачем устанавливать лимит: три реальные причины

Суточный индивидуальный лимит — это максимальная сумма платежей и переводов, которые можно совершить за сутки. Диапазон определяет сам клиент. Ключевое слово здесь — «сам». Банк не навязывает вам эту цифру, вы выбираете её исходя из собственных привычек и потребностей.

Зачем устанавливать лимит:

Барьер при несанкционированном доступе. Если мошенник каким-либо образом получит доступ к вашему смартфону или банковскому приложению, лимит не позволит ему вывести все средства. Время осмыслить необходимость операции. Встречаются случаи, когда человек переводил крупную сумму мошеннику прямо во время телефонного разговора, а осознавал произошедшее только после его завершения, отмечает финансовый советник и Основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Лимит в такой ситуации физически не даёт завершить перевод — приложение просто откажет в операции. Это те самые несколько секунд, которых хватает, чтобы остановиться и подумать. Контроль бюджета и защита от ошибок. Суточный лимит работает как страховка: он не даст вам случайно или под влиянием эмоций потратить больше запланированного.

Установка лимита особенна полезна подросткам, чья финансовая грамотность ещё не сформирована, и пожилым людям, поскольку они крайне доверчивы и легко верят мошенникам. Самостоятельно отправив деньги преступникам, доказать ошибку в операции и её оспорить практически невозможно. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

В обычной жизни большинство людей не переводят крупные суммы каждый день, поэтому ограничение практически не влияет на комфорт, но может существенно снизить потенциальный ущерб в случае мошенничества или компрометации аккаунта, добавляет главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет. Особенно актуальны лимиты для тех, кто активно пользуется мобильным банком, совершает покупки онлайн или хранит на карте значительные суммы, говорит эксперт.

Какой лимит считается оптимальным

Минимальная рабочая сумма должна покрывать ваши ежедневные бытовые нужды — оплату продуктов, проезда, связи, кофе, мелких услуг. Однако здесь важно соблюсти баланс. Если установить лимит слишком низким, вы столкнётесь с постоянными отказами в оплате. Придётся каждый раз открывать настройки и повышать порог, что быстро надоест, и вы либо отключите лимит совсем, либо забросите эту идею. С другой стороны, слишком высокий лимит теряет смысл: мошенник, получив доступ к вашему телефону, спокойно выведет крупную сумму.

Поэтому Родин формулирует рабочий ориентир: если крупных покупок не планируется, дневной лимит на переводы можно ограничить 50% от вашего среднемесячного дохода. Пётр Арронет называет сумму лимита в размере 50-100 тысяч рублей.

Такой суммы обычно достаточно для повседневных расходов, оплаты услуг, переводов родственникам и большинства бытовых операций. При этом если произойдет несанкционированный доступ к счету, потенциальный размер потерь будет существенно ограничен. Пётр Арронет Главный аналитик Инго Банка

Дополнительным преимуществом является то, что современные банковские приложения позволяют быстро изменить лимит в случае необходимости, например перед крупной покупкой или переводом, добавляет эксперт.

Арронет также рекомендует не хранить все средства на карте для ежедневных расходов, использовать отдельные счета для накоплений и установить индивидуальные лимиты с учетом собственного финансового поведения. В таком случае ограничения становятся не препятствием, а частью системы личной финансовой безопасности.

Как установить лимит: пошаговая инструкция

Войдите в банковское приложение и перейдите в раздел «Настройки» — как правило, он находится в главном меню или в профиле пользователя. Найдите раздел «Лимиты» или «Безопасность». В некоторых приложениях он называется «Управление картой» или «Параметры платежей». Выберите суточный лимит на переводы и нажмите «Изменить» или «Установить». Введите нужную сумму — ту, которую рассчитали по формуле выше. Сохраните изменения и подтвердите операцию. Лимит начинает действовать немедленно.

Итог: две минуты ради спокойствия

Пользовательский суточный лимит на переводы и покупки — один из самых простых и при этом эффективных инструментов финансовой безопасности. Он не требует специальных знаний, не стоит денег и не создаёт неудобств в повседневной жизни, если рассчитан правильно.

Установите лимит сегодня. Скорректируйте его перед крупной покупкой и верните обратно после. Это небольшое действие создаёт реальный барьер между вашими деньгами и теми, кто хочет их забрать.

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