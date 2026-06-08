Объём наличных в обращении бьёт рекорды с 1995 года

В мае 2026 года объём наличных денег в обращении в стране вырос на 381,2 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным за всё время публикации подобной статистики, то есть с 1995 года. Такие данные приводит РБК.

Уже третий месяц подряд экономические агенты демонстрируют устойчиво высокий спрос на наличность. В марте прирост составлял 301,1 миллиарда рублей, в апреле — 678,7 миллиарда рублей.

С января по май включительно совокупный прирост наличной денежной массы достиг 1,09 триллиона рублей. Более значительная динамика за аналогичный период фиксировалась только в пандемийном 2020 году — тогда прирост составил 1,39 триллиона рублей.

При расчёте майских показателей использовались оперативные данные ЦБ о ликвидности банковского сектора за период с 1 по 29 мая. Данные за предыдущие месяцы основаны на статистике регулятора по денежной базе в широком определении.

В обзорах Банка России объясняют повышенный интерес к наличным действием нескольких факторов. Во-первых, население стремится иметь запас наличности на фоне сбоев интернета в отдельных регионах. Во-вторых, бизнес адаптируется к повышению налогов с 2026 года.

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