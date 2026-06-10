Мультибанкинг становится доступен миллионам: как управлять счетами из разных банков

Два крупнейших российских банка объявили о завершении тестирования сервиса мультибанкинга и его масштабировании для всех клиентов. Теперь миллионы пользователей, имеющих счета в обеих кредитных организациях, могут привязать их в приложении одного из банков-партнёров и управлять финансами через единый интерфейс. В этой статье разбираем, что такое мультибанкинг, какие функции уже доступны и когда технологию начнут применять повсеместно.

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Что такое мультибанкинг

Мультибанкинг — технология, которая позволяет в одном мобильном приложении управлять счетами, открытыми в разных банках. Она избавляет от необходимости переключаться между приложениями, чтобы проверить баланс или историю операций. Вся финансовая информация собрана в одном месте.

Технология решает две ключевые задачи:

Информационную — формирует единую картину ваших финансов. Вы видите общий баланс по всем счетам и историю последних операций в одном месте.

— формирует единую картину ваших финансов. Вы видите общий баланс по всем счетам и историю последних операций в одном месте. Операционную — позволяет управлять деньгами. Технология даёт возможность не только просматривать счета в одном приложении, но и проводить операции: пополнять карты, переводить деньги между своими счетами в разных банках, оплачивать покупки.

Технология основана на API (Application Programming Interface) — специальных правилах, по которым программы обмениваются данными. Банки создают защищённый канал связи, чтобы вы могли видеть все свои финансы в одном месте.

Когда вы даёте согласие на подключение услуги, ваш банк отправляет запрос в банк-партнёр, получает разрешённую информацию и отображает её в своём приложении.

Важное условие: вы полностью контролируете свои данные. Подключение возможно только по вашей команде, и вы можете в любой момент отозвать согласие, разорвав связь между приложениями.

Где работает мультибанкинг

В настоящее время мультибанкинг для розничных клиентов доступен в четырёх банках, где технология уже вышла за рамки пилотных проектов и работает в штатном режиме:

Т-Банк — клиенты могут добавить в приложение счета Сбера, ВТБ, Альфа-Банка.

— клиенты могут добавить в приложение счета Сбера, ВТБ, Альфа-Банка. Сбер — пользователям доступно добавление счетов из Т-Банка.

— пользователям доступно добавление счетов из Т-Банка. ВТБ — клиенты могут добавить счета Т-Банка.

— клиенты могут добавить счета Т-Банка. Альфа-Банк — банк предоставляет возможность просматривать в своём приложении счета, открытые в Т-Банке.

Пилотный проект с участием Совкомбанка намечен на сентябрь 2026 года; соглашения с ключевыми Т-Банком и Сбером уже подписаны.

Что умеет мультибанкинг: полный список функций

Функционал мультибанкинга находится на разных стадиях готовности у разных участников. Однако в целом типовой набор возможностей включает следующее:

Просмотр совокупного баланса — вы видите общую сумму денег на всех подключённых счетах в одном приложении.

— вы видите общую сумму денег на всех подключённых счетах в одном приложении. Просмотр баланса каждого отдельного счёта — можно посмотреть, сколько средств на карте, накопительном счёте или вкладе в другом банке.

— можно посмотреть, сколько средств на карте, накопительном счёте или вкладе в другом банке. История операций — отображаются последние списания и поступления по счетам, открытым в банках-партнёрах.

— отображаются последние списания и поступления по счетам, открытым в банках-партнёрах. Переводы между своими счетами — деньги можно бесплатно перемещать из одного банка в другой, не выходя из приложения.

— деньги можно бесплатно перемещать из одного банка в другой, не выходя из приложения. Вклады и накопительные счета — в некоторых случаях система позволяет видеть не только текущие остатки по картам и счетам, но и суммы, размещённые на депозитах и накопительных счетах в банке-партнёре.

Кто предлагает самый широкий набор функций

Лидерами по количеству доступных опций являются Т-Банк и Сбербанк. Их сервис позволяет клиентам видеть общий и индивидуальные балансы, историю операций, а также осуществлять бесплатные переводы между своими счетами в обоих банках.

Партнёрство Альфа-Банка и ВТБ пока предоставляет лишь базовую возможность — просмотр счетов. Исключение составляет интеграция ВТБ с Т-Банком, где дополнительно доступны сведения о вкладах и накопительных счетах.

Как подключить мультибанкинг

Процесс подключения обычно занимает не более минуты и выглядит следующим образом:

Откройте мобильное приложение банка, которое вы планируете использовать как «главное». Найдите пункт «Добавить счёт из другого банка», «Подключить мультибанкинг» или аналогичный по смыслу. Выберите банк-партнёр из предложенного списка. Подтвердите согласие на передачу данных — обычно это делается путём нажатия кнопки «Разрешить» или проставления галочки. Приложение перенаправит вас на страницу входа в онлайн-банк партнёра. Авторизуйтесь — и сведения о ваших счетах появятся в главном приложении.

Например, чтобы подключить сервис в Т-Банке, на главном экране нужно найти раздел «Все счета в одном месте», а затем добавить счёт нужного банка.

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После подключения вы сможете управлять согласием в любое время: приостановить обмен данными или отозвать его полностью.

Безопасность технологии

Сама технология мультибанкинга надёжно защищена: банки используют шифрование и стандарты открытых API. Угроза может исходить от злоумышленников, которые пытаются обманом получить доступ к вашему счёту под видом «подключения сервиса».

Запомните простое правило: функцию можно включать только в официальном приложении банка, скачанном из проверенного магазина. Не переходите по ссылкам из писем, СМС или мессенджеров, где вам предлагают «активировать мультибанкинг» или «подтвердить счета».

Кому пригодится, а кому нет

Сервис будет полезен, если:

открыты счета или карты в нескольких банках из числа участников и вы устали постоянно переключаться между приложениями;

переводите деньги между своими счетами в разных банках и хотите делать это бесплатно и без лишних движений;

нужна полная картина ваших финансов — общий баланс всех счетов, чтобы планировать бюджет и контролировать накопления.

Без мультибанкинга можно спокойно обойтись, если:

почти все ваши деньги сосредоточены в одном банке, а счетами в других вы пользуетесь редко;

ваши банки пока не входят в список участников;

вы не хотите, чтобы один банк видел информацию о ваших счетах в другом.

Главное про мультибанкинг

Мультибанкинг — технология, которая даёт возможность видеть балансы, историю операций и переводить деньги между своими счетами бесплатно.

Данные передаются только с явного согласия пользователя по защищённым каналам, а согласие можно отозвать в любой момент. Подключение занимает меньше минуты.

Сервис пока доступен в четырёх банках: Сбере, Т-Банке, ВТБ и Альфа-Банке. В сентябре планируется подключение к нему Совкомбанка.

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