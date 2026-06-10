Добросовестных налогоплательщиков освободили от штрафов за несдачу 3-НДФЛ

Государственная Дума приняла закон, который отменяет штрафы для тех, кто оплатил налоги, но забыл или не смог вовремя подать декларацию.

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Налогоплательщики будут освобождены от административной ответственности (штрафов) за непредставление или несвоевременное представление декларации по форме 3-НДФЛ, если у них отсутствует сумма налога к уплате.

Штрафные санкции сохранятся только для тех лиц, которые намеренно подают нулевые декларации исключительно с целью уклонения от уплаты реальных налоговых обязательств.

Также отменяется ответственность за неподачу декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Физическое лицо больше не оштрафуют за непредставление декларации по форме 3-НДФЛ при таких сделках.

Еще один принцип — полный переход на электронный документооборот, что значительно упрощает взаимодействие с налоговой службой:

Декларации и документы можно подавать через личный кабинет налогоплательщика без дублирования на бумаге. Ранее налоговые органы нередко требовали бумажные копии даже при наличии электронной версии, что создавало двойную работу и лишние расходы для бизнеса.

Датой представления отчетности считается день ее отправки через личный кабинет.

Поправки в первую часть Налогового кодекса смягчают ответственность за опоздание с отчетностью и за ее неподачу, — прокомментировал "РГ" член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. — Главная идея в том, что санкция не должна срабатывать там, где у бюджета и так есть все сведения.

Он обратил внимание на то, что для опоздавших «ненулевых» отчетов (то есть если сумма к уплате налога все же есть) вводится упрощенный порядок. Если иных нарушений камеральная проверка не выявила, инспекция обойдется без составления акта, рассмотрит материалы без участия налогоплательщика и за пять рабочих дней вынесет решение, которое затем можно обжаловать.

По сути государство снимает формальные кары, которые отнимали время инспекторов и почти ничего не приносили казне, — резюмировал он.

Член того же комитета ГД Наталия Полуянова в комментарии «РГ» обратила внимание на данные Федеральной налоговой службы, согласно которым около 55% всех решений о привлечении к ответственности связаны именно с непредставлением "нулевых" деклараций.

Минимальный штраф за данное нарушение составляет 1 тыс. рублей, однако при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства он должен быть снижен не менее чем вдвое, — отметила депутат. - В результате расходы бюджета на администрирование штрафов, включая трудовые и почтовые издержки налоговых органов, превышают доходы от их взыскания.

Что такое декларация 3‑НДФЛ: зачем она нужна и куда её подавать