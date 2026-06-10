Добросовестных налогоплательщиков освободили от штрафов за несдачу 3-НДФЛ
Государственная Дума приняла закон, который отменяет штрафы для тех, кто оплатил налоги, но забыл или не смог вовремя подать декларацию.
Налогоплательщики будут освобождены от административной ответственности (штрафов) за непредставление или несвоевременное представление декларации по форме 3-НДФЛ, если у них отсутствует сумма налога к уплате.
Штрафные санкции сохранятся только для тех лиц, которые намеренно подают нулевые декларации исключительно с целью уклонения от уплаты реальных налоговых обязательств.
Также отменяется ответственность за неподачу декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Физическое лицо больше не оштрафуют за непредставление декларации по форме 3-НДФЛ при таких сделках.
Еще один принцип — полный переход на электронный документооборот, что значительно упрощает взаимодействие с налоговой службой:
Декларации и документы можно подавать через личный кабинет налогоплательщика без дублирования на бумаге. Ранее налоговые органы нередко требовали бумажные копии даже при наличии электронной версии, что создавало двойную работу и лишние расходы для бизнеса.
Датой представления отчетности считается день ее отправки через личный кабинет.
Поправки в первую часть Налогового кодекса смягчают ответственность за опоздание с отчетностью и за ее неподачу, — прокомментировал "РГ" член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. — Главная идея в том, что санкция не должна срабатывать там, где у бюджета и так есть все сведения.
Он обратил внимание на то, что для опоздавших «ненулевых» отчетов (то есть если сумма к уплате налога все же есть) вводится упрощенный порядок. Если иных нарушений камеральная проверка не выявила, инспекция обойдется без составления акта, рассмотрит материалы без участия налогоплательщика и за пять рабочих дней вынесет решение, которое затем можно обжаловать.
По сути государство снимает формальные кары, которые отнимали время инспекторов и почти ничего не приносили казне, — резюмировал он.
Член того же комитета ГД Наталия Полуянова в комментарии «РГ» обратила внимание на данные Федеральной налоговой службы, согласно которым около 55% всех решений о привлечении к ответственности связаны именно с непредставлением "нулевых" деклараций.
Минимальный штраф за данное нарушение составляет 1 тыс. рублей, однако при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства он должен быть снижен не менее чем вдвое, — отметила депутат. - В результате расходы бюджета на администрирование штрафов, включая трудовые и почтовые издержки налоговых органов, превышают доходы от их взыскания.
Что такое декларация 3‑НДФЛ: зачем она нужна и куда её подавать