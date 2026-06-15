Россияне стали чаще делать крупные покупки в рассрочку: средний чек вырос на 50%

Жители России всё активнее прибегают к оплате частями при совершении дорогостоящих приобретений. Статистика Сбера показывает, что за апрель–май 2026 года средняя сумма транзакции с использованием рассрочки была на 49,9% выше стандартной оплаты по карте, составив 15,6 тысячи рублей против 10,4 тысяч рублей.

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Наиболее впечатляющий рост среднего чека отмечен в сегментах товаров для дома и ремонта, где показатель увеличился более чем вдвое (+100%). Почти на 90% выросла сумма покупок в категориях ювелирных украшений и товаров для путешествий, а в секторе бытовой техники рост составил около 64%.

Несмотря на рост чеков в товарных категориях, по объёму выручки лидирует сегмент образовательных услуг, на который приходится 39,3% всех платежей через сервис. Граждане активно оплачивают в рассрочку курсы по программированию, дизайну, иностранным языкам и работе с нейросетями.

В пятёрку лидеров по выручке также вошли бытовая техника (20,5%), смартфоны (10,3%), мебель (8,5%) и прочие товары для дома (2,1%).

Для повышения доступности этой услуги её функционал был значительно расширен. Теперь клиенты могут оформить беспроцентную рассрочку без скрытых комиссий на 430 тысячах биометрических терминалов по всей стране. Процесс оплаты занимает всего несколько секунд и поддерживает все современные платёжные методы: от карт и NFC до оплаты по биометрии лица.

Ранее о рисках рассрочки «Рамблер» спросил у экспертов. По их словам, рассрочка создаёт долговое обязательство, которое легко недооценить Рассрочки на сумму свыше 50 тысяч рублей отражаются в бюро кредитных историй (БКИ), что приводит к увеличению показателя долговой нагрузки (ПДН).

Почему беспроцентная рассрочка опасна: риски и как избежать долгов