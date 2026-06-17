Россиянам объяснили, что по новому закону будет с «лишними» картами

Госдума приняла закон, ограничивающий количество банковских карт — не более 20 на одного человека во всех банках суммарно. Планируется, что норма вступит в силу 1 сентября 2027 года. Большинства россиян она не коснётся, но тем, у кого карт много, стоит провести ревизию заранее — иначе в нужный момент получить новую карту не получится.

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Как будет работать новый механизм

Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Его задача — ограничить использование так называемых дропперских карт.

Цель ограничений — борьба с дропперами, которые оформляют десятки карт и передают их мошенникам для вывода и обналичивания средств. Поэтому в первую очередь ограничения будут направлены на тех, кто использует карты для сомнительных, массовых операций. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Лимит будет касаться не счетов, а платёжных карт, с помощью которых можно переводить деньги, подчёркивает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Перед выпуском новой карты банк должен будет проверить клиента в единой системе учёта платежных карт на базе НСПК (Национальной системы платёжных карт), поясняет эксперт. Если на человека уже оформлено 20 карт во всех банках, новую карту ему не выпустят.

Сами банки будут передавать в эту систему данные о выданных и закрытых картах. При этом Банк России сможет определить отдельные случаи, когда лимит может быть выше. Например, для предпринимателей или участников внешнеэкономической деятельности. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Кого затронет ограничение

Мнения экспертов сходятся в одном: для подавляющего большинства россиян лимит в 20 карт ничего не изменит.

Среднестатистический клиент использует несколько карт разных банков для зарплаты, накоплений, повседневных расходов или получения кешбэка, говорит к.э.н., директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. По его словам, до лимита в 20 карт подавляющее большинство россиян даже не приближается.

Потенциально изменения могут затронуть отдельные категории клиентов, которые активно пользуются банковскими продуктами: предпринимателей, инвесторов, самозанятых, а также людей, которые участвуют в различных бонусных и кешбэк-программах нескольких банков одновременно. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Проблемы также могут возникнуть у многодетных семей и у людей, которые распределяют расходы между разными банками, добавляет Чернов.

Чернов подчёркивает: согласно текущим пояснениям, уже выданные карты изымать не должны. Ограничение будет работать прежде всего при выпуске новых карт. Если у клиента уже больше 20 карт, он, вероятно, сможет пользоваться ими до окончания срока действия, но не сможет получить новую карту, пока не закроет лишние. Детали перевыпуска карт и исключений ещё должны быть уточнены в подзаконных актах и решениях Банка России, говорит эксперт.

Пошаговая инструкция: как проверить количество карт

Шаг 1. Соберите полный список карт. Проверьте приложения всех банков и выпишите дебетовые, кредитные и виртуальные карты. Дополнительно проверьте данные в личном кабинете Федеральной Налоговой Службы (ФНС).

Шаг 2. Посчитайте общее количество. Если у вас 20 карт и больше — с 1 сентября 2027 года новую карту не выпустят, пока не закроете лишние.

Шаг 3. Закройте неактивные карты. Закройте карты, которыми не пользовались больше года: с нулевым остатком и без регулярных операций. Так вы снизите и риски безопасности.

Шаг 4. Устраните дубли. Если в одном банке есть две карты с похожими условиями, оставьте одну.

Краткий итог

Новый закон — адресная мера против мошенников и дропперов, а не попытка ограничить обычных граждан. Для большинства россиян, имеющих 2–5 карт, ничего не изменится.

Тем, у кого карт больше 20, планируют разрешить ими пользоваться. Но новые выдавать не будут, пока количество карт не снизится до установленного лимита.

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