Россияне стали больше использовать наличные в повседневных расчётах

Главный тренд 2025 года — рост популярности наличных денег. 27% россиян используют наличные для повседневных расчётов, а средняя стоимость разовой покупки, оплаченной банкнотами, выросла с 1731 до 1999 рублей. Это следует из ежегодного исследования Банка России.

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Доля тех, кто не представляет своей жизни без наличных, выросла до 48%, хотя годом ранее было 43%. Никогда не платят наличными только 5% опрошенных, в 2024 году их было 10%. Всего в опросе приняли участие 2500 респондентов из 40 регионов.

Средняя сумма внесения наличных денег через банкоматы в России в 2025 году достигла 13 600 рублей. Интересно, что эта цифра в 1,8 раза превышает среднюю сумму снятия, которая составляет 7700 рублей. 41% респондентов снимают наличные на случай недоступности безналичных расчетов.

Россияне всё чаще рассматривают наличные как инструмент сбережения. За год доля граждан, хранящих сбережения в рублях «под подушкой», выросла с 32% до 36%. Для сравнения: банковские вклады в рублях предпочитают 39%, а дебетовые карты используют для накоплений 31%. Это говорит о возврате доверия к физическим деньгам как к надёжному активу в условиях экономической неопределённости.

Безналичный сектор также демонстрирует рост: доля владельцев платёжных карт достигла 94% (+2 п.п. за год), 50% опрошенных россиян уже имеют виртуальные карты без физического носителя. Дебетовые карты остаются главным безналичным инструментом (79%), а 38% активно используют СБП-переводы по QR-коду.

Лишь 11% россиян проверяют все получаемые купюры, а почти половина (47%) никогда этого не делают. Чаще всего обращают внимание на водяные знаки и защитную нить. Региональные различия значительны: на Дальнем Востоке банкноты проверяют 62% жителей, а на Северном Кавказе — только 39%, что, вероятно, связано с разной культурой обращения с деньгами.

Таким образом, 2025 год показал, что наличные деньги остаются важнейшим элементом платёжной системы страны. Несмотря на развитие цифровых сервисов, россияне ценят надёжность и универсальность банкнот, всё чаще возвращаясь к ним в повседневной жизни.

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