Владельцы айфонов снова могут скачать Сбербанк Онлайн

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн вернулось в App Store под названием «Семейный Онлайн». Об этом сообщается в пресс-релизе Сбера.

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Скачать приложение можно по ссылке. Сделать это лучше как можно скорее, пока оно доступно в официальном магазине, предупреждает банк.

Войти в «Семейный Онлайн» можно через предыдущие версии приложений Сбера.

В обновленной версии мобильного банка привычные функции работают быстрее и удобнее, отметили в Сбере. Ключевое преимущество приложения — возможность проводить платежи без интернета или при нестабильной связи через сервис Вжух. Чтобы оплатить, достаточно открыть приложение, поднести телефон к биометрическому терминалу и подтвердить транзакцию. Для работы функции потребуется один раз предоставить доступ к Bluetooth.

Если новое приложение не скачивается из App Store, обратитесь в офис Сбера.

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