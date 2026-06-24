20 выгодных банковских карт на июль-2026: подберите карту для любой цели

Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который с 1 сентября 2027 года ограничит количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Лимит будет действовать на все карты, даже если они выпущены разными банками. Чтобы уложиться в него, россиянам нужно будет более ответственно подойти к выбору финансовых продуктов. «Рамблер Личные Финансы» изучили предложения банков и собрали подборку лучших карт под разные цели.

© Сгенерировано ИИ

Лучшие дебетовые карты

Самый выгодный кешбэк

Эти карты предлагают самый высокий кешбэк в различных категориях.

Дебетовая Альфа-карта

© alfabank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Кешбэк: 1% на все, до 30% в трёх категориях ежемесячно, до 100% на одну случайную категорию каждый месяц, до 50% за покупки у партнёров.

1% на все, до 30% в трёх категориях ежемесячно, до 100% на одну случайную категорию каждый месяц, до 50% за покупки у партнёров. Лимит кешбэка: до 5 тысяч рублей в месяц.

«Барабан суперкешбэка» — главное преимущество Альфа-карты. Он даёт шанс получить до 100% возврата средств на одну случайную категорию покупок каждый месяц. Выпуск и обслуживание карты бесплатны, однако стоит учесть, что максимальная сумма кешбэка ограничена 5 тысячами рублей в месяц.

Дебетовая карта Black от Т-Банка

© tbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: при остатке на счетах от 50 тысяч рублей, наличии кредита в Т-Банке, получении пенсии или социальных выплат — бесплатно. В остальных случаях — 99 рублей в месяц.

при остатке на счетах от 50 тысяч рублей, наличии кредита в Т-Банке, получении пенсии или социальных выплат — бесплатно. В остальных случаях — 99 рублей в месяц. Кешбэк: 1% на всё, до 15% в четырёх категориях ежемесячно, до 30% за покупки у партнёров.

1% на всё, до 15% в четырёх категориях ежемесячно, до 30% за покупки у партнёров. Лимит кешбэка: до 3 тысяч рублей в месяц по обычным категориям, до 6 тысяч рублей в месяц при покупке у партнёров.

Т-Банк позволяет получить до 15% кешбэка в четырёх категориях каждый месяц. При подключении подписки Pro количество категорий на выбор увеличивается, а максимальная сумма кешбэка увеличивается до 5 тысяч рублей.

При подключении подписки Premium лимит составит 30 тысяч рублей на все категории и ещё 30 тысяч рублей на покупки у партнёров. Главный минус карты Т-Банка — платное обслуживание в случае несоблюдения условий.

Дебетовая карта «МТС Деньги» от МТС Банка

© mtsbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Кешбэк: 1% на все, до 7% в пяти категориях ежемесячно.

1% на все, до 7% в пяти категориях ежемесячно. Лимит кешбэка: до 20 тысяч рублей в месяц.

МТС-Банк не начисляет кешбэк за покупки у партнёров, но компенсирует это самым высоким лимитом на рынке — 20 тысяч рублей в месяц без каких-либо условий.

Кроме того, банк предлагает самое большое количество категорий для повышенного вознаграждения. А новым клиентам с MTS Premium доступен повышенный кешбэк 5% за траты в супермаркетах.

Дебетовая карта от ВТБ

© vtb.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Кешбэк: 10% на всё (лимит 1000 рублей), до 15% в трёх категориях ежемесячно на базовом уровне.

10% на всё (лимит 1000 рублей), до 15% в трёх категориях ежемесячно на базовом уровне. Лимит кешбэка: до 3 тысяч рублей в месяц.

ВТБ предлагает разные уровни карты, в зависимости от которых меняется число категорий кешбэка. На бронзовом уровне доступны три категории, на серебряном — четыре, на золотом — пять.

Для новых клиентов доступны пять категорий вне зависимости от уровня, но только первые три месяца. В июне 2026 года ВТБ предлагает кешбэк 10% на все покупки, но с лимитом 1000 рублей. Для остальных случаев есть категория «Супермаркеты» с кешбэком 2%.

Лучшие карты для путешественников

Если вы часто путешествуете, вам подойдут особые банковские карты, которые дают возможность экономить в поездках, возвращать часть расходов милями или баллами, а иногда — открывают доступ к дополнительным сервисам. Собрали три такие карты.

All Airlines от Т-Банка

© tbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: 299 рублей в месяц. Бесплатно при наличии кредита, выданного на карт-счёт, или при неснижаемом остатке от 100 тысяч рублей за расчётный период.

299 рублей в месяц. Бесплатно при наличии кредита, выданного на карт-счёт, или при неснижаемом остатке от 100 тысяч рублей за расчётный период. Бонусы: кешбэк милями до 1,5% на все покупки, до 10% в отдельных категориях, до 30% при покупках у партнёров.

All Airlines от Т-Банка предлагает получать кешбэк милями. 1,5% выплачивается со всех покупок при неснижаемом остатке 100 тысяч рублей, в остальных случаях — 1%. За покупку авиабилетов на сайте банка выплачивается до 5%, а за бронирование отелей — до 10%. 1 миля = 1 рубль.

Мили можно потратить, чтобы вернуть деньги за покупку авиабилетов от 6 тысяч рублей. Помимо бонусов, карта даёт возможность оформить страховой полис для путешествий с покрытием до 50 тысяч долларов.

СберКарта Тревел

© sberbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

Обслуживание: 200 рублей в месяц.

Бонусы: кешбэк СберМилями до 2% на все покупки и до 9% в отдельных категориях.

Сберкарта Тревел позволяет получать кешбэк СберМилями. За любые покупки возвращается до 1,5% на базовом тарифе и до 2% на тарифе СберПрайм+. За покупку ж/д и авиабилетов на сайте СберСпасибо возвращают до 5% на базовом тарифе и до 6% с подпиской СберПрайм+.

За оплату отелей на сайте СберСпасибо возвращается до 7% и до 9% соответственно. СберМили можно использовать при покупке билетов на самолёт и поезд на сайте и приложении СберСпасибо. 1 СберМиля = 1 рубль.

Альфа-Тревел от Альфа-Банка

© alfabank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Бонусы: кешбэк милями до 3% на все покупки и до 10% в отдельных категориях.

По карте Альфа-Тревел начисляются мили за каждые потраченные 100 рублей.

Базовый кешбэк: 2 мили при тратах от 30 тысяч рублей в месяц.

2 мили при тратах от 30 тысяч рублей в месяц. Повышенный кешбэк: 3 мили при тратах от 200 тысяч рублей в месяц.

3 мили при тратах от 200 тысяч рублей в месяц. Путешествия: 5 миль за авиабилеты и автобусы; 10 миль за отели, туры и ж/д билеты.

Мили можно потратить на сайте или в приложении Альфа-Тревел на авиарейсы, гостиницы, аренду автомобилей и другие туристические сервисы. 1 миля = 1 рубль.

Карты с большим лимитом на снятие наличных

Если вам каждый месяц приходится снимать с карты крупную сумму, эти карты для вас.

СберКарта

© sberbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Снятие наличных: бесплатно в банкоматах Сбера до 300 тысяч рублей в сутки и до 3 миллионов рублей в месяц. Выше лимита — комиссия 0,5–2%.

Преимущество Сбера заключается в том, что он имеет одну из самых больших сетей банкоматов в России. Поэтому снять деньги с карты Сбербанка чаще всего не составляет больших проблем. Лимит на снятие наличных: 300 тысяч рублей в сутки и 3 миллиона рублей. При подключении подписки СберПрайм+ лимит увеличивается до 500 тысяч рублей и 5 миллионов рублей соответственно.

Дебетовая карта Ozon Банка

© finance.ozon.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Снятие наличных: бесплатно в банкоматах Ozon Банка и ВТБ до 300 тысяч рублей в сутки и до 3 миллионов рублей в месяц.

Ozon Банк позволяет снимать деньги без комиссии в собственных банкоматах и банкоматах ВТБ. В других банкоматах взимается комиссия 1% (минимум 150 рублей), если снимать до 3 тысяч рублей за раз и больше 50 тысяч рублей за месяц. Лимит на снятие наличных зависит от уровня счёта.

При максимальном уровне (подтверждение личности через Госуслуги или представителя Ozon) лимит составит 300 тысяч рублей в сутки и 3 миллиона рублей в месяц. Для премиальных клиентов с подпиской Ultra лимит увеличивается до 5 миллионов рублей.

Дебетовая карта МКБ

© mkb.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: 99 рублей в месяц. Бесплатно при наличии кредита, ипотеки, получении на карту пенсии или зарплаты, при среднемесячном остатке от 50 тысяч рублей или тратах от 10 тысяч рублей.

99 рублей в месяц. Бесплатно при наличии кредита, ипотеки, получении на карту пенсии или зарплаты, при среднемесячном остатке от 50 тысяч рублей или тратах от 10 тысяч рублей. Снятие наличных: бесплатно в банкоматах МКБ, Альфа-Банка, Дальневосточного банка, Газпромбанка до 3 миллионов рублей в месяц.

МКБ Банк предлагает льготный лимит на снятие наличных в своих банкоматах и банкоматах партнёров. В банкоматах других банков комиссия не взимается, только если снять от 3 до 30 тысяч рублей за раз. В остальных случаях комиссия составит 1,95% от суммы операции (минимум 300 рублей).

Лучшие карты для детей

Если у вас есть дети, для них можно оформить отдельную банковскую карту, которая будет иметь особые бонусы и при этом научит распоряжаться своими деньгами.

Детская карта от ВТБ

© vtb.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Возрастное ограничение: от 6 до 17 лет.

от 6 до 17 лет. Оповещения: 129 рублей в месяц.

129 рублей в месяц. Кешбэк: до 10% на все покупки, до 15% на пять категорий ежемесячно.

Если ребёнку от 6 до 14 лет, карта будет привязана к счёту родителя. Он сможет контролировать расходы, пополнять карту и блокировать карту в случае необходимости. С 14 лет ребёнок может самостоятельно открыть счёт в банке и привязать карту к нему.

«Джуниор» от Т-Банка

© tbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Возрастное ограничение: от 0 до 14 лет.

Оповещения: бесплатно.

Кешбэк: 1% за все покупки, 2% за покупки в интернете, до 30% за покупки у партнёров.

Карту можно оформить на родителя с момента рождения ребёнка и до 14 лет. Доступны уникальный дизайн и снятие наличных без комиссий до 20 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах. Доступна детская версия приложения без платных предложений, кредитов и доступа к родительскому счёту.

Детская Сберкарта от Сбербанка

© sberbank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Возрастное ограничение: от 6 до 13 лет.

Оповещения: бесплатно.

Кешбэк: бонусами Спасибо 1% за все покупки, 1,5% в супермаркетах и до 10% у партнёров банка.

Детскую Сберкарту можно оформить на родителя, когда ребёнку более 6 и менее 13 лет. Выпуск, обслуживание и уведомления по карте бесплатные, а кешбэк начисляется бонусами Спасибо. При оформлении карты можно выбрать уникальный дизайн. Также для детей есть отдельное приложение СберKids.

Детская карта от Альфа-Банка

© alfabank.ru

Выпуск карты: бесплатно.

бесплатно. Обслуживание: бесплатно.

бесплатно. Возрастное ограничение: от 6 до 14 лет.

от 6 до 14 лет. Оповещения: бесплатно в первый месяц, далее — 99 рублей в месяц.

бесплатно в первый месяц, далее — 99 рублей в месяц. Кешбэк: до 5% на всё в трёх категориях ежемесячно, до 100% на одну случайную категорию каждый месяц.

Детская карта от Альфа-Банка имеет практически те же преимущества, что и взрослая. Кешбэк по ней выплачивается в размере до 5% в трёх категориях каждый месяц и до 100% на случайную категорию в барабане суперкешбэка. Лимит кешбэка составляет 2 тысячи рублей в месяц. Есть отдельное приложение без платных предложений, кредитов и возможности открыть брокерский счёт.

Лучшие кредитные карты

Самый длинный льготный период

Рассмотрим три кредитные карты с длинным беспроцентным периодом.

«180 дней без % ПЛЮС» от Совкомбанка

© sovcombank.ru

Льготный период: до 300 дней на покупки в первый месяц, со второго месяца — 180 дней.

до 300 дней на покупки в первый месяц, со второго месяца — 180 дней. Процентная ставка: 49,9% годовых.

49,9% годовых. ПСК (полная стоимость кредита): от 28,380 до 50,757% годовых.

от 28,380 до 50,757% годовых. Минимальный платёж: 8% от суммы задолженности.

Кредитная карта от Совкомбанка позволяет новым клиентам получить беспроцентный период сроком до 300 дней для покупок в первый месяц после оформления. Затем он сокращается до 180 дней. Льготный период не распространяется на переводы и снятие наличных.

По карте также доступна услуга возврата фактически уплаченных процентов. Если вы не успели погасить задолженность до конца беспроцентного периода, вам будут начислены проценты. После уплаты вы можете их вернуть, если в течение 12 месяцев совершите по карте 10 покупок на сумму от 20 тысяч рублей.

«180 дней без %» от ПСБ

© psbank.ru

Льготный период: 180 дней.

180 дней. Процентная ставка: 59,99% годовых.

59,99% годовых. ПСК (полная стоимость кредита): 59,467% годовых.

(полная стоимость кредита): 59,467% годовых. Минимальный платёж: 3% от суммы задолженности.

Беспроцентный период по карте от ПСБ составляет 180 дней и распространяется только на покупки, в том числе по QR-коду. В первые 30 дней после получения комиссии за снятие в банкоматах не взимаются.

Кредитная СберКарта

© sberbank.ru

Льготный период: 120 дней.

120 дней. Процентная ставка: 49,8–59,8% годовых.

49,8–59,8% годовых. ПСК (полная стоимость кредита): 48,816–58,320% годовых.

48,816–58,320% годовых. Минимальный платёж: 10% от суммы задолженности.

Сбербанк предлагает кредитную карту с беспроцентным периодом 120 дней для покупок. На переводы и снятие наличных он не распространяется. Выпуск, обслуживание и оповещения по карте бесплатные. По карте доступен кешбэк бонусами Спасибо.

Самый высокий кредитный лимит

По этим картам предусмотрен самый высокий кредитный лимит среди остальных.

«120 дней на максимум» Уралсиб

© uralsib.ru

Кредитный лимит: до 5 миллионов рублей.

до 5 миллионов рублей. Процентная ставка: 34,9–99,9% годовых.

34,9–99,9% годовых. ПСК (полная стоимость кредита): от 21,709 до 70,993% годовых.

от 21,709 до 70,993% годовых. Минимальный платёж: 3% от суммы задолженности, но не менее 300 рублей.

Уралсиб предлагает самый высокий лимит по кредитной карте. При этом процентная ставка может достигать 99,9% годовых — это также самые высокие значения из рассмотренных предложений. Льготный период по карте составляет 4 месяца.

«120 + 120 дней на всё» Зенит

© zenit.ru

Кредитный лимит: до 2 миллионов рублей.

до 2 миллионов рублей. Процентная ставка: от 49,9% годовых.

от 49,9% годовых. ПСК (полная стоимость кредита): 48,836–62,747% годовых.

48,836–62,747% годовых. Минимальный платёж: 2% от суммы задолженности, но не менее 200 рублей.

Отличительной особенностью карты является то, что льготный период сроком 120 дней распространяется не только на покупки, но и на переводы и снятие наличных.

Кредитная карта ВТБ

© vtb.ru

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

до 1 миллиона рублей. Процентная ставка: от 49,9–69,9% годовых.

от 49,9–69,9% годовых. ПСК (полная стоимость кредита): 47–49,9% годовых.

47–49,9% годовых. Минимальный платёж: 3% от суммы задолженности, но не менее 100 рублей.

Льготный период по карте составляет до 110 дней на покупки и до 200 дней на погашение кредитных карт других банков.

Новый лимит на карты: почему россиянам стоит провести ревизию