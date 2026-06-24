Не больше 20 на человека: какие карты попадут под ограничения

В лимит 20 карт на россиянина, который планируется ввести с 1 сентября 2027 года, будут включены дебетовые, кредитные и виртуальные карты, независимо от платёжной системы: «Мир», UnionPay, Visa, Mastercard. Об этом «Рамблеру» рассказал директор юридического департамента Ассоциации банков России Александр Абрамов.

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Количество банковских карт, выпущенных на одного человека, планируют ограничить до 20. Это коснётся всех карт, оформленных на физическое лицо и эмитированных на территории России, пояснил Абрамов. Судьбу уже выпущенных, но ещё не активированных карт определит Банк России, добавил представитель ассоциации.

Закон наделил регулятора широкими полномочиями: ЦБ сможет не только менять установленный лимит, но и утверждать отдельные перечни исключений, пояснил эксперт. Контроль за соблюдением карточного лимита будет осуществляться через Единую систему учёта платёжных карт.

Госдума приняла соответствующий закон в июне 2026 года. Его уже одобрил Совет Федерации. После подписания президентом документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. При этом из итоговой версии закона убрали первоначальное ограничение «не более пяти карт в одном банке» — теперь будет действовать только суммарный лимит в 20 карт во всех банках.

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