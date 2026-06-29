СБП начнёт учитывать ИНН: кому стоит проверить данные

Если вы переводите деньги через Систему быстрых платежей (СБП), проверьте, указан ли в банковском приложении ваш ИНН и нет ли в нём ошибок. Это займёт несколько минут, но поможет избежать лишних проверок и задержек при проведении операций. Рамблер узнал у эксперта, кому особенно важно сверить данные и как это сделать.

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Нужно ли сейчас проверять ИНН в банке

Проверить ИНН в банковском приложении стоит всем пользователям Системы быстрых платежей (СБП). Такая проверка занимает несколько минут и позволяет убедиться, что данные в профиле клиента указаны корректно.

По словам юриста и арбитражного управляющего Ильи Русяева, для большинства клиентов никаких серьёзных изменений в повседневном использовании СБП не произойдёт. Если ИНН указан верно и соответствует данным налоговой службы, переводы будут проходить в обычном режиме.

Эксперт объясняет, что ИНН стал важным идентификатором для банковских систем, поскольку присваивается человеку один раз и не меняется при смене фамилии, паспорта или места жительства. Это помогает банкам точнее сопоставлять данные клиентов и эффективнее выявлять подозрительные операции.

Как проверить ИНН в банковском приложении

Это зависит от банка, но обычно ИНН можно найти в профиле клиента или разделе с персональной информацией.

Чтобы проверить данные:

Откройте банковское приложение и перейдите в свой профиль. Найдите раздел «Личные данные», «Персональные данные», «Документы» или аналогичный. Также можно воспользоваться поиском. Проверьте, указан ли ИНН и совпадает ли он с вашим номером. Если номера нет или он указан с ошибкой, обратитесь в службу поддержки банка через чат, горячую линию или офис.

Если вы не знаете свой ИНН или хотите убедиться, что номер указан верно, воспользуйтесь сервисом Федеральной налоговой службы (ФНС) «Узнать ИНН». Для проверки понадобятся паспортные данные.

Почему банки стали использовать ИНН

Проверка ИНН не является обязательной процедурой для большинства клиентов. Однако в последние годы банки стали уделять больше внимания идентификации пользователей и обмену данными между финансовыми организациями. В первую очередь это связано с усилением мер по борьбе с мошенничеством и использованием банковских счетов подставных лиц («дропперов»).

С 1 июля 2026 года, согласно требованиям регулятора, ИНН будет использоваться как дополнительный идентификатор клиента при переводах через СБП. Для большинства клиентов процесс перевода не изменится: деньги по-прежнему можно будет отправлять по номеру телефона. Однако банкам станет проще сопоставлять данные клиентов и выявлять подозрительные операции.

Что делать, если ИНН не указан или неверный

Если ИНН нет в банковской анкете или в его номере ошибка, это не значит, что переводы через СБП автоматически перестанут работать. Как объясняет Илья Русяев, сам факт отсутствия ИНН в базе банка не должен автоматически блокировать перевод, однако банк может запросить уточнение данных в рамках своих проверок.

Поэтому срочно обращаться в банк нужно только в том случае, если вы обнаружили ошибку в данных. Если ИНН указан корректно, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется.

Эксперт советует заранее проверить сведения тем, кто недавно менял паспорт или фамилию, оформлял статус самозанятого или индивидуального предпринимателя, а также регулярно получает переводы на счёт. По его словам, своевременная проверка помогает избежать лишних запросов со стороны банка и возможных задержек при проведении операций.

Главное

Проверьте ИНН в банковском приложении, даже если раньше не обращали на него внимания. Для большинства клиентов переводы через СБП будут работать как обычно, но ошибки в данных могут привести к дополнительным проверкам со стороны банка. Если вы недавно меняли документы, оформляли самозанятость или статус ИП, лучше заранее убедиться, что сведения в банковской анкете актуальны.

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