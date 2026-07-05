Как платить россиянам в Турции летом 2026 года: четыре способа

Турция остаётся популярным направлением для заграничного отдыха у россиян. Купить авиабилеты и оплатить отель можно заранее, но встаёт вопрос — как платить в самой стране. Рассказываем о способах оплаты в Турции летом 2026 года: от наличных до QR-кодов.

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Наличная валюта

Взять в зарубежную поездку наличные — один из наиболее надёжных вариантов для россиян в 2026 году. В Турции расплачиваются лирами. Купить их можно как в России перед путешествием, так и уже по прибытии.

Как купить лиры в России

Турецкие лиры можно приобрести за рубли в отделениях российских банков. Сравнивать курсы и искать ближайшие пункты обмена удобно с помощью агрегаторов, например Банки.ру или Финуслуги.

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Перед обменом уточните на сайте банка или по телефону условия покупки валюты: взимается ли комиссия, а также можно ли оплатить покупку банковской картой или принимаются только наличные рубли.

Если банк принимает к обмену только наличные, стоит заранее снять сумму с небольшим запасом. Курсы валют могут меняться в течение дня, поэтому заранее рассчитанной суммы может не хватить.

Если вам нужна крупная сумма, лучше заранее оформить резерв. Турецкие лиры пользуются меньшим спросом, чем доллары или евро, поэтому их запас в отделениях банков может быть ограничен.

Личный опыт редактора «Рамблер Личные Финансы» Марины:

Я покупала лиры в московском отделении Камкомбанка без предварительного резерва. В кассе оказалось только 1410 лир. Обмен был возможен только за наличные рубли, дополнительно банк удержал комиссию 200 рублей.

Как обменять лиры в Турции

Купить лиры в Турции можно в банках, специализированных обменных пунктах и некоторых почтовых отделениях (синяя надпись PTT на жёлтом фоне). Чаще всего обменники расположены в туристических районах, рядом с торговыми улицами, рынками и популярными достопримечательностями. Найти ближайший пункт можно через «Яндекс Карты», Google Maps или по вывеске Döviz (переводится с турецкого как «валюта»).

Фиксированного курса нет — он регулярно меняется в зависимости от ситуации на валютном рынке. Кроме того, разные обменные пункты могут устанавливать собственные курсы и условия, поэтому перед сделкой лучше уточнить итоговую сумму, которую вы получите, и убедиться, что за операцию не взимается дополнительная комиссия.

Большинство пунктов обмена и отделений почты принимают доллары и евро. Обмен рублей тоже возможен, однако такая услуга доступна не везде, а предлагаемый курс может заметно отличаться даже в пределах одного города.

За отдельные услуги, как экскурсии и частный трансфер, иногда можно расплатиться сразу в евро или долларах.

Перевод себе через «Золотую Корону»

Ещё один способ получить наличную валюту в Турции — отправить денежный перевод самому себе через систему «Золотая Корона» и забрать его в одном из пунктов выдачи.

Как это сделать:

В приложении «Золотая Корона» создайте перевод из России в Турцию, указав себя получателем. Для оформления понадобятся имя и фамилия латиницей — так же, как в заграничном паспорте. Оплатите перевод российской банковской картой. Сервис поддерживает не все карты. По опыту редакции, работает карта Озон Банка. Дождитесь уведомления о готовности перевода к выдаче и сохраните его номер. Найдите ближайший пункт выдачи в приложении или на сайте сервиса. При получении предъявите заграничный паспорт и назовите номер перевода. Деньги выдадут наличными в турецких лирах или другой доступной валюте — это зависит от конкретного пункта выдачи.

Сервис не взимает комиссию за операцию.

© Мобильное приложение Korona

Банковская карта

Летом 2026 года для оплаты картой в Турции у россиян остаются два рабочих варианта:

иностранные Visa и Mastercard;

UnionPay, оформленные в российских банках.

На июль 2026 года из российских UnionPay в Турции проходили карты Россельхозбанка — первая выпускается бесплатно — и Азиатско-Тихоокеанского банка, где открытие стоит 5 тысяч рублей.

Где и на каких условиях можно открыть банковскую карту за границей

Личный опыт редактора «Рамблер Личные Финансы» Марины:

Я расплачивалась UnionPay от Россельхозбанка и использовала её для снятия наличных во время поездок в Турцию в январе и июне 2026 года. В Стамбуле карта проходила в ресторанах, аптеках, торговых центрах и крупных магазинах с сувенирами в центральных районах.

Также я снимала с неё наличные в банкоматах. Однако карту принимали далеко не все устройства, несмотря на наличие стикера UnionPay. Получить наличные удалось только в банкоматах Türkiye İş Bankası (Стамбул и Анталья) и Garanti BBVA (Каш).

Больше всего сложностей возникло в Каше. Большинство банкоматов, включая Türkiye İş Bankası, не принимали карту. Снять наличные удалось только через банкомат Garanti BBVA. Комиссия составила 999 лир при снятии 10 тысяч лир. Дополнительно Россельхозбанк взял комиссию 281 рубль за снятие наличных в банкомате другого банка.

QR-код

С марта 2025 года Сбер и МТС Банк поддерживают оплату в Турции по QR-кодам. Службы поддержки банков подтвердили редакции «Рамблера», что эта возможность сохраняется и летом 2026 года.

Принцип работы схож с оплатой через Систему быстрых платежей: понадобится мобильное приложение банка, доступ в интернет и смартфон с камерой.

Как оплачивать покупки через Сбер

Заранее уточните возможность оплаты по QR-коду у продавца или официанта, рекомендовали в службе поддержки Сбербанк Онлайн. По словам оператора, также можно отсканировать код на терминале в магазине.

Как проходит оплата:

Авторизуйтесь в мобильном приложении Сбербанка. Нажмите на значок QR-кода в левом верхнем углу главной страницы или перейдите в раздел «Платежи» → «Сканировать QR или телефон». Отсканируйте QR-код. Система покажет сумму списания в рублях после конвертации. Подтвердите оплату.

© Сбер

Расчёты проходят через партнёров Сбера. Обменный курс отображается непосредственно перед подтверждением операции.

Как оплачивать покупки через МТС

Для оплаты:

Откройте приложение «Мой МТС». Перейдите в раздел «Деньги» → «Карты и платежи» → «Оплата по QR-коду». Отсканируйте QR-код. Система покажет размер комиссии до подтверждения операции. Подтвердите оплату.

© Мой МТС

Как платить россиянину в Турции летом 2026 года: главное

Наличные турецкие лиры остаются самым надёжным способом оплаты.

Приобрести лиры можно как до поездки в России, так и уже по прибытии в Турцию.

Карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком и Азиатско-Тихоокеанским банком, продолжают работать, однако принимаются не во всех магазинах и банкоматах.

Получить наличные в Турции можно через сервис «Золотая Корона», отправив денежный перевод самому себе. Комиссия за перевод не взимается.

Оплачивать покупки по QR-коду можно через мобильные приложения Сбера и МТС Банка.

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