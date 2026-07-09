Нужно ли отключать платные уведомления в банках ради экономии

СМС-уведомления от банка — не слишком дорогая услуга: несколько десятков рублей в месяц за одну карту выглядят мелочью. Но если карт несколько, за год набегает уже ощутимая сумма. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, когда уведомления можно отключить без лишнего риска, а когда такая экономия может обойтись дороже.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Сколько можно сэкономить на уведомлениях

Стоимость СМС зависит от банка, тарифа и категории клиента: для пенсионеров, зарплатных клиентов, молодёжи или владельцев подписок могут действовать льготы либо бесплатный пакет.

Проверить расходы на уведомления по вашей карте можно на официальном сайте банка в разделе тарифов, в мобильном приложении в настройках оповещения, в чате поддержки или по телефону горячей линии, а при необходимости — в отделении банка.

Ниже приведены тарифы на платные уведомления по данным сайтов банков на июль 2026 года. Они помогут оценить возможную экономию при отключении услуги.

Сбербанк. Всем клиентам — 99 рублей в месяц, получателям пенсий и соцвыплат — 59 рублей в месяц, владельцам подписки «СберПрайм» — бесплатно. ВТБ. Всем клиентам — 129 рублей в месяц, владельцам подписки «ВТБ Плюс», в рамках пакета «Привилегия» и на золотом уровне с опцией «Расти с ВТБ» — бесплатно. Альфа-Банк. Всем клиентам — 59 рублей в месяц, владельцам пакетов «Альфа-Премиум» и «Альфа-Привилегия» — бесплатно. Газпромбанк. Всем клиентам — бесплатно в первый месяц обслуживания, далее — 99 рублей в месяц. Россельхозбанк. Всем клиентам — 69 рублей в месяц, владельцам некоторых премиальных пакетов — бесплатно. Т-Банк. Всем клиентам — 99 рублей в месяц. Если карта привязана к номеру Т-Мобайл — 59 рублей в месяц. С подпиской Pro или сервисом Premium — бесплатно. Московский кредитный банк. Всем клиентам — 200 рублей в месяц. Банк ДОМ.РФ. Всем клиентам — бесплатно. Райффайзенбанк. В рамках тарифа «Пуш и иногда СМС» — 99 рублей в месяц, на тарифе «Только СМС» — 199 рублей в месяц, держателям карт Mir Supreme Premium — бесплатно. СДМ Банк. Для клиентов, получающих услуги по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), — бесплатно, для остальных клиентов — 500 рублей в месяц.

Таким образом, если отключить СМС-оповещения, можно сэкономить от 700 до 6 тысяч рублей в год. Однако экономию стоит сопоставить с реальными рисками.

Риски отключения уведомлений

Уведомления — это не просто информирование: они позволяют немедленно обнаружить несанкционированную операцию и заблокировать карту до того, как мошенники успеют вывести все деньги. По закону банк обязан уведомлять клиента о каждой операции, однако порядок оповещения определяется договором.

По данным ЦБ за 2025 год, объём операций без добровольного согласия клиентов вырос на 6,4% по сравнению с 2024 годом. Коды подтверждения покупок и входа в приложение при этом продолжают приходить бесплатно даже при отключённых платных уведомлениях: это отдельная услуга.

Если клиент отказался от платных СМС и выбрал пуш-уведомления, банк всё равно обязан информировать его об операциях тем способом, который закреплён в договоре, рассказала «Рамблеру» Евгения Безмаленко, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal. Таким каналом часто выступают как раз пуш-уведомления. По словам эксперта, если пуш не пришёл из-за технического сбоя на стороне банка или его подрядчиков, это не считается обстоятельством непреодолимой силы и не освобождает банк от ответственности.

Сбой программного обеспечения или технической инфраструктуры относится к предпринимательскому риску банка. Верховный Суд уже указывал, что такие сбои не освобождают кредитную организацию от ответственности перед клиентом. Условие договора, которое полностью снимает с банка такую ответственность, может быть признано ущемляющим права потребителя. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

При этом закон предусматривает обязанность банка возмещать клиенту сумму операции, если речь идёт о списании без добровольного согласия и надлежащего уведомления об операции, отмечает директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Однако если сбой произошёл на стороне клиента — из-за настроек телефона, отсутствия интернета или проблем с устройством, — доказать вину банка будет сложно, уточняет эксперт.

Если деньги списали без вашего согласия, нужно как можно быстрее подать в банк заявление о несогласии с операцией, отметила Евгения Безмаленко. Если уведомление не приходило, срок для обращения фактически связан с моментом, когда вы узнали или должны были узнать о списании, но этот момент лучше подтверждать документами.

Запросите у банка письменное подтверждение, что пуш-уведомление не было доставлено. Это поможет доказать, что обязанность по информированию не была исполнена. Если банк отказывает в возмещении, следующий шаг — обращение к финансовому уполномоченному, а затем в суд. В споре можно ссылаться на статью 9 закона № 161-ФЗ и позицию Верховного Суда о том, что технический сбой не освобождает банк от ответственности. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Если операция была законной и добровольной, но уведомление о ней вы не получили, последствия будут другими. В таком случае речь обычно идёт не о возврате денег, а о компенсации возможных убытков и морального вреда по закону о защите прав потребителей. Это возможно, если отсутствие уведомления действительно причинило вред, отмечает эксперт.

Золотая середина — пуш-уведомления

Платные СМС во многих случаях можно заменить пуш-уведомлениями из мобильного приложения. Для клиента это удобный вариант: сообщения об операциях обычно приходят быстро, не требуют отдельной платы и позволяют следить за расходами почти в реальном времени.

Но полностью равноценной заменой СМС пуш-уведомления считать нельзя. Они зависят от смартфона, установленного приложения и доступа к интернету. Если связи нет, приложение удалено или временно недоступно, сообщение может не прийти или появиться с опозданием. У некоторых банков предусмотрен механизм подстраховки: если пуш не доставлен в течение определённого времени, на номер телефона отправляется СМС.

Ещё один важный нюанс: пуш-уведомления не хранятся в телефоне бесконечно — они пропадают после прочтения или спустя некоторое время. Если вы привыкли возвращаться к старым сообщениям, чтобы проверить детали операции, стоит учитывать этот момент. В некоторых банках история пуш-уведомлений сохраняется в самом приложении, но коды подтверждения операций там не хранятся. Поэтому такой вариант подходит тем, кто готов самостоятельно проверять операции в банковском приложении или интернет-банке.

Что в итоге

Отключать платные уведомления стоит, только когда вместо них подключены бесплатные пуш-уведомления. Так можно сохранить контроль над счётом и сэкономить несколько тысяч рублей в год. Если пуши недоступны или приходят нестабильно, СМС-уведомления лучше оставить: их стоимость будет ниже возможных потерь от мошенничества.

Перед отключением проверьте тарифы и условия обслуживания. Возможно, при определённых условиях СМС доступны бесплатно. Если сообщения отключены, регулярно проверяйте операции в приложении или интернет-банке, чтобы быстрее заметить подозрительные списания и вовремя обратиться в банк.

Посчитайте, сколько вы тратите на привычки за год — цифра удивит

Хотите узнать, на чём ещё можно сэкономить, спросите об этом ИИ-помощника.