В обороте появилась обновлённая сторублёвая купюра

Банк России представил обновлённую сторублёвую купюру, которая вошла в оборот с 10 июля. Дизайн банкноты образца 2026 года посвящён Центральному федеральному округу.

© Банк России

Лицевая сторона и защитный комплекс банкноты полностью повторяют сторублёвку, вышедшую в 2022 году: на ней по-прежнему изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левом верхнем углу — герб России.

Главное нововведение — на обороте. Там разместили стилизованную карту Центрального федерального округа. Этот же дизайн ранее использовали при оформлении модернизированных пятитысячной купюры 2023 года и тысячерублевой банкноты 2025 года.

© Банк России

В ЦБ подчеркнули: новая купюра не отменяет старые. Банкноты номиналом 100 рублей любого года выпуска являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.

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