В Индонезии заработала оплата по российским QR-кодам

Сбер запустил оплату по QR-коду в Индонезии — теперь туристы из России могут расплачиваться за покупки, еду в ресторанах и такси через СберБанк Онлайн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Теперь клиентам Сбера не нужно искать обменник или снимать наличные перед поездкой на Бали или Яву. Достаточно открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR-код — система сама конвертирует индонезийские рупии в рубли по текущему курсу. На экране приложения отображается сумма сразу в двух валютах.

Для оплаты потребуется актуальная версия приложения: на Android — с 16.10, на iOS — с 17.0. Узнать, какая версия установлена у вас, можно в разделе «Настройки» → «О приложении».

QR-платежи принимаются более чем в 40 миллионах торговых точек по всей стране. Помимо Индонезии сервис доступен и в других азиатских странах, например в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

Спрос на такой способ оплаты растёт: по данным банка, во втором квартале ежемесячный оборот по QR-транзакциям за рубежом увеличился более чем вдвое. Каждый месяц свыше 190 тысяч клиентов Сбера совершают покупки через QR-коды вне России.

Как оплачивать покупки по QR-коду через SberPay

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