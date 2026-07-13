Это должен знать каждый, кто увольняется: что происходит с зарплатной картой

После того как вы перестаёте числиться в штате компании, условия обслуживания зарплатной карты могут измениться, причём далеко не в лучшую сторону. Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами и не платить лишнего, стоит разобраться, что же на самом деле представляет собой такая карта и как правильно поступить с ней после увольнения.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что такое зарплатная карта и чем она отличается от обычной дебетовой

По сути, зарплатная карта — это обычная дебетовая, но с одним важным отличием: её статус и условия обслуживания напрямую зависят от поступления зарплаты.

Существует два способа обзавестись зарплатной картой:

Через зарплатный проект. Банк и работодатель заключают между собой договор, и компания в массовом порядке оформляет карты для своих сотрудников. Часто их выдают прямо на рабочем месте, а все расходы по выпуску и годовому обслуживанию берёт на себя работодатель.

Банк и работодатель заключают между собой договор, и компания в массовом порядке оформляет карты для своих сотрудников. Часто их выдают прямо на рабочем месте, а все расходы по выпуску и годовому обслуживанию берёт на себя работодатель. По личному заявлению работника. Ст. 136 Трудового кодекса РФ гарантирует вам право самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Достаточно подать в бухгалтерию заявление с реквизитами уже имеющейся у вас дебетовой карты. Банк, увидев регулярные поступления от работодателя, может присвоить вам статус зарплатного клиента и предоставить соответствующие льготы.

Многие кредитные организации поощряют клиентов, которые самостоятельно переводят трудовые доходы на их карты, поэтому статус зарплатного клиента доступен не только в рамках корпоративного договора.

Какие бонусы обычно получают зарплатные клиенты

Если вы участвуете в зарплатном проекте или просто перевели трудовой доход на карту конкретного банка, вы можете рассчитывать на следующие преимущества:

Бесплатное обслуживание — до тех пор, пока на карту регулярно поступают выплаты от работодателя.

— до тех пор, пока на карту регулярно поступают выплаты от работодателя. Упрощённое кредитование. Банку доступны данные о ваших доходах, поэтому заявки на потребительские кредиты, ипотеку или кредитные карты могут рассматриваться быстрее, а условия будут выгоднее, чем для клиентов без зарплатного статуса.

Банку доступны данные о ваших доходах, поэтому заявки на потребительские кредиты, ипотеку или кредитные карты могут рассматриваться быстрее, а условия будут выгоднее, чем для клиентов без зарплатного статуса. Повышенный кешбэк и участие в специальных акциях , которые действуют только для держателей зарплатных карт.

, которые действуют только для держателей зарплатных карт. Более выгодные условия по вкладам и накопительным счетам — повышенные процентные ставки.

— повышенные процентные ставки. Увеличенные лимиты на снятие наличных в банкоматах и на переводы без комиссии.

Эти условия могут сделать зарплатную карту удобным инструментом для повседневных расходов.

Что происходит с картой после увольнения

После ухода из компании зарплатная карта остаётся у вас и продолжает действовать до истечения срока — автоматической блокировки не происходит. Однако условия обслуживания могут измениться. Как только регулярные перечисления от организации прекращаются, банк фиксирует утрату зарплатного статуса.

Вот что может меняться после выхода из зарплатного проекта:

появляется плата за обслуживание;

отменяется повышенный кешбэк и другие бонусы;

изменяются льготные ставки по новым кредитам и вкладам;

меняются комиссии за переводы и снятие наличных.

Если вы просто перестанете пользоваться картой, счёт всё равно останется активным. С него могут списываться комиссии за обслуживание даже при нулевом балансе. Из-за этого может появиться неожиданный долг, который может испортить кредитную истории.

Что делать с неиспользуемыми банковскими картами и счетами: их риски и как правильно закрыть

Однако условия обслуживания ухудшаются не всегда. Некоторые кредитные организации сохраняют зарплатные бонусы при выполнении определённых требований: минимальном обороте по карте, поступлениях на определённую сумму или неснижаемом остатке на счёте.

Поэтому не стоит сразу закрывать карту. Прежде всего выясните, какие именно условия теперь действуют для вас. Возможно, они окажутся выгодными. А если нет — принимайте взвешенное решение о закрытии.

Когда карту лучше закрыть

Вы не планируете пользоваться услугами этого банка в будущем: у вас нет в нём вкладов, кредитов или других карт.

После перехода на общий тариф стоимость обслуживания и комиссии оказались невыгодными.

Вы открыли другую карту для получения зарплаты на новом месте, и она полностью покрывает ваши текущие потребности.

Когда карту можно оставить

Обслуживание осталось бесплатным .

. Вы планируете пользоваться другими продуктами этого банка . История обслуживания может упростить получение кредита или открытие вклада на выгодных условиях.

. История обслуживания может упростить получение кредита или открытие вклада на выгодных условиях. Карта удобна для повседневных расходов , и даже на обычном тарифе её условия вас устраивают.

, и даже на обычном тарифе её условия вас устраивают. Карта может пригодиться в качестве запасной. Если возникнут технические неполадки или блокировка карты другого банка, она поможет оплатить покупки или снять наличные.

Сколько банковских карт может открыть один человек

Как закрыть зарплатную карту: пошаговая инструкция

Если вы решили закрыть карту, действуйте по следующему алгоритму:

Что нужно запомнить

Однозначного ответа — закрыть или оставить карту после увольнения — нет. Всё зависит от условий конкретного банка и ваших планов. Главное — не оставлять карту без внимания.

Проверьте новый тариф, уточните возможные комиссии и примите решение. Если карта не нужна — закройте счёт по всем правилам. Если условия устраивают, продолжайте пользоваться этой картой.

Новый лимит на карты: почему россиянам стоит провести ревизию