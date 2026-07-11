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Как перевести деньги с баланса мобильного на карту: инструкции для «большой четвёрки»

Марина Стрельникова

Если на балансе мобильного телефона оказалась крупная сумма, не обязательно оставлять её на оплату связи. Деньги можно вывести на банковскую карту и использовать для других целей. Рассказываем, как сделать такой перевод, сколько придётся заплатить за операцию и какие условия стоит проверить заранее.

Как перевести деньги с баланса мобильного на карту: инструкции
© Сгенерировано при помощи ИИ

Пять ситуаций, когда пригодится перевод с баланса на карту

Чаще всего такая операция нужна в следующих случаях:

  • Вы ошибочно пополнили счёт на большую сумму;
  • На баланс поступил денежный перевод от другого человека, а средства нужны на банковской карте;
  • Оператор вернул деньги за подключённую услугу, подписку или перерасчёт, и вы хотите использовать их на другие цели;
  • Нужно срочно перевести деньги другому человеку или оплатить покупку с банковской карты, а свободные средства остались только на балансе телефона.
  • Вы отказываетесь от SIM-карты и хотите вывести остаток средств с баланса.

МТС

Клиенты МТС могут перевести деньги на карту тремя способами.

Приложение «Мой МТС»

  1. В нижнем меню на главном экране перейдите в раздел «Деньги».
  2. Кликните на «Платежи и переводы».
  3. Откройте «Переводы по России» → «Мой телефон».
  4. Укажите сумму и способ перевода: на карту по номеру телефона.
  5. Посмотрите комиссию.
  6. Укажите телефон или банковский счёт для перевода.
  7. На последнем шаге введите код из СМС.
© Мой МТС

Сайт

  1. На портале «МТС Оплата» откройте меню «Платежи и переводы» → «Переводы».
  2. Укажите нужный вариант: по телефону, номеру карты или реквизитам.
  3. Внесите необходимые данные.
  4. Если вас устраивает комиссия, завершите операцию.
© payment.mts.ru

USSD-команда 

В строке ввода номера наберите *115# и нажмите на вызов. Следуйте подсказкам на экране:

  • «Переводы» (введите 3 и нажмите «Отправить»).
  • «На банковскую карту» (3).
  • Введите в поле номер карты.
  • Укажите сумму.
  • Выберите источник списания — «Мой телефон».

Дождитесь СМС с номера 1212 — там будет указана сумма операции и комиссия. Ответьте на это СМС любым текстом.

Комиссия за перевод на карту «МТС Деньги» — 0,9%. Для остальных карт она составляет 5%, но минимум 30 рублей.

«Билайн»

Приложение «Билайн»

  1. Вам нужен раздел «Финансы» → «Переводы» → «По России».
  2. Выберите перевод на карту.
  3. Введите реквизиты и размер перевода.
  4. Перед отправкой обратите внимание на плату за использование сервиса и сумму к списанию — приложение покажет их на экране.
  5. Чтобы операция ушла в обработку, введите код из СМС.
© Приложение «Билайн»

Сайт 

  1. Зайдите в личный кабинет (ЛК) на сайте «Билайн».
  2. В верхнем меню откройте «Частным лицам» → «Оплата» → «Платежи и переводы».
  3. Выберите среди опций «Переводы с телефона на карту».
  4. Введите данные карты, телефон для списания и размер перевода
  5. Сервис попросит ввести капчу и принять условия его работы.
  6. Осталось ввести код из СМС-сообщения.
© beeline.ru

СМС 

Напишите СМС на номер оператора — 7878 — в формате: номер карты, пробел, сумма.

Например: 1235657845639807 150 — так вы переведёте 150 рублей.

Комиссия зависит от суммы перевода:

  • от 10 до 923,07 рубля — 60 рублей,
  • от 923,08 до 14 084 рублей — 6,5%. 

«Мегафон»

Приложение «Мегафон» 

  1. Зайдите в раздел «Финансы» → «Переводы» → «На карту банка».
  2. Введите реквизиты карты и размер перевода.
  3. Нажмите «Перевести».
  4. Для завершения перевода дождитесь сообщения с номера 333: в нём будут сумма, комиссия и код. Последний нужно указать в ответном сообщении.

Комиссия:

  • до 2,5 тысячи рублей — оператор удержит 7,35% от размера суммы + дополнительно 95 рублей, 
  • перевод на большую сумму — 7,35% от неё + 259 рублей. 

Сайт 

  1. Войдите в ЛК на сайте оператора
  2. Выберите «Услуги» → «Денежные переводы» → «С телефона на банковскую карту».
  3. Завершите перевод по тому же алгоритму, что и в мобильном приложении оператора.

Комиссия составит 3,75% от суммы + 25 рублей.

© megafon.ru

СМС 

Для перевода по СМС пошлите на номер 8900 сообщение в формате: card_номер карты_сумма, где «_» — это пробел.

Например: card 1235657845639807 600

За такую операцию удержат ту же комиссию: 3,75% от суммы + 25 рублей.

t2 (Tele2)

Комиссия за операцию зависит от суммы: 

© f.t2.ru

После перевода на балансе должен остаться минимум 1 рубль.

Приложение «t2. Новый уровень» 

  1. Откройте раздел «Финансы».
  2. Выберите «Переводы и оплата сервисов» → «Перевод с телефона на карту».
  3. Укажите карту получателя, размер списания и телефон, с баланса которого уйдут деньги.
  4. Подтвердите операцию.
© t2. Новый уровень

Сайт 

1. Авторизуйтесь на сайте удобным способом. 

2. Выберите в верхнем меню «Финсервисы» → «Оплата и переводы» → «С телефона на карту».

© t2.ru

3. Укажите свой номер, сумму и реквизиты карты получателя. Нажмите «Оплатить».

4. Введите код из СМС для завершения операции.

© t2.ru

СМС 

Отправьте СМС на номер 145 с текстом: номер карты_сумма, где «_» — это пробел.

Пример: 1235657845639807 450

USSD-команда 

Наберите *145# и нажмите «Вызов». Следуйте подсказкам системы. 

Что проверить перед отправкой перевода

  • Доступный баланс. Вам должно хватить денег не только на сам перевод, но и на комиссию оператора. Также проверьте, какая минимальная сумма должна остаться на счёте по условиям вашего тарифа: если после списания баланс станет ниже допустимого, операция может не пройти.
  • Данные владельца номера. SIM-карта должна быть оформлена на вас, а номер подтверждён паспортными данными. Для корпоративных номеров такая операция чаще всего недоступна.
  • Номер банковской карты. Обязательно перепроверьте реквизиты: одна неверная цифра, и перевод уйдёт другому получателю. Добиться возврата после этого будет затруднительно.

Что важно запомнить

Услуга по переводу средств с баланса на карту доступна у всех крупных российских операторов. Большинство из них предлагает сразу несколько вариантов отправки денег: через мобильное приложение, личный кабинет или платёжный раздел на сайте оператора, СМС-команду, а у некоторых операторов — через USSD-запрос.

Важно учитывать, что такие переводы почти всегда платные: оператор удерживает комиссию сверх суммы, которую вы отправляете на карту. Кроме того, следите за балансом: если после списания он станет ниже допустимого, операция может не пройти.

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