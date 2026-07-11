Как перевести деньги с баланса мобильного на карту: инструкции

Если на балансе мобильного телефона оказалась крупная сумма, не обязательно оставлять её на оплату связи. Деньги можно вывести на банковскую карту и использовать для других целей. Рассказываем, как сделать такой перевод, сколько придётся заплатить за операцию и какие условия стоит проверить заранее.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Пять ситуаций, когда пригодится перевод с баланса на карту

Чаще всего такая операция нужна в следующих случаях:

Вы ошибочно пополнили счёт на большую сумму;

на большую сумму; На баланс поступил денежный перевод от другого человека, а средства нужны на банковской карте;

от другого человека, а средства нужны на банковской карте; Оператор вернул деньги за подключённую услугу, подписку или перерасчёт, и вы хотите использовать их на другие цели;

за подключённую услугу, подписку или перерасчёт, и вы хотите использовать их на другие цели; Нужно срочно перевести деньги другому человеку или оплатить покупку с банковской карты, а свободные средства остались только на балансе телефона.

или оплатить покупку с банковской карты, а свободные средства остались только на балансе телефона. Вы отказываетесь от SIM-карты и хотите вывести остаток средств с баланса.

МТС

Клиенты МТС могут перевести деньги на карту тремя способами.

Приложение «Мой МТС»

В нижнем меню на главном экране перейдите в раздел «Деньги». Кликните на «Платежи и переводы». Откройте «Переводы по России» → «Мой телефон». Укажите сумму и способ перевода: на карту по номеру телефона. Посмотрите комиссию. Укажите телефон или банковский счёт для перевода. На последнем шаге введите код из СМС.

© Мой МТС

Сайт

На портале «МТС Оплата» откройте меню «Платежи и переводы» → «Переводы». Укажите нужный вариант: по телефону, номеру карты или реквизитам. Внесите необходимые данные. Если вас устраивает комиссия, завершите операцию.

© payment.mts.ru

USSD-команда

В строке ввода номера наберите *115# и нажмите на вызов. Следуйте подсказкам на экране:

«Переводы» (введите 3 и нажмите «Отправить»).

«На банковскую карту» (3).

Введите в поле номер карты.

Укажите сумму.

Выберите источник списания — «Мой телефон».

Дождитесь СМС с номера 1212 — там будет указана сумма операции и комиссия. Ответьте на это СМС любым текстом.

Комиссия за перевод на карту «МТС Деньги» — 0,9%. Для остальных карт она составляет 5%, но минимум 30 рублей.

«Билайн»

Приложение «Билайн»

Вам нужен раздел «Финансы» → «Переводы» → «По России». Выберите перевод на карту. Введите реквизиты и размер перевода. Перед отправкой обратите внимание на плату за использование сервиса и сумму к списанию — приложение покажет их на экране. Чтобы операция ушла в обработку, введите код из СМС.

© Приложение «Билайн»

Сайт

Зайдите в личный кабинет (ЛК) на сайте «Билайн». В верхнем меню откройте «Частным лицам» → «Оплата» → «Платежи и переводы». Выберите среди опций «Переводы с телефона на карту». Введите данные карты, телефон для списания и размер перевода Сервис попросит ввести капчу и принять условия его работы. Осталось ввести код из СМС-сообщения.

© beeline.ru

СМС

Напишите СМС на номер оператора — 7878 — в формате: номер карты, пробел, сумма.

Например: 1235657845639807 150 — так вы переведёте 150 рублей.

Комиссия зависит от суммы перевода:

от 10 до 923,07 рубля — 60 рублей,

от 923,08 до 14 084 рублей — 6,5%.

«Мегафон»

Приложение «Мегафон»

Зайдите в раздел «Финансы» → «Переводы» → «На карту банка». Введите реквизиты карты и размер перевода. Нажмите «Перевести». Для завершения перевода дождитесь сообщения с номера 333: в нём будут сумма, комиссия и код. Последний нужно указать в ответном сообщении.

Комиссия:

до 2,5 тысячи рублей — оператор удержит 7,35% от размера суммы + дополнительно 95 рублей,

перевод на большую сумму — 7,35% от неё + 259 рублей.

Сайт

Войдите в ЛК на сайте оператора. Выберите «Услуги» → «Денежные переводы» → «С телефона на банковскую карту». Завершите перевод по тому же алгоритму, что и в мобильном приложении оператора.

Комиссия составит 3,75% от суммы + 25 рублей.

© megafon.ru

СМС

Для перевода по СМС пошлите на номер 8900 сообщение в формате: card_номер карты_сумма, где «_» — это пробел.

Например: card 1235657845639807 600

За такую операцию удержат ту же комиссию: 3,75% от суммы + 25 рублей.

t2 (Tele2)

Комиссия за операцию зависит от суммы:

© f.t2.ru

После перевода на балансе должен остаться минимум 1 рубль.

Приложение «t2. Новый уровень»

Откройте раздел «Финансы». Выберите «Переводы и оплата сервисов» → «Перевод с телефона на карту». Укажите карту получателя, размер списания и телефон, с баланса которого уйдут деньги. Подтвердите операцию.

© t2. Новый уровень

Сайт

1. Авторизуйтесь на сайте удобным способом.

2. Выберите в верхнем меню «Финсервисы» → «Оплата и переводы» → «С телефона на карту».

© t2.ru

3. Укажите свой номер, сумму и реквизиты карты получателя. Нажмите «Оплатить».

4. Введите код из СМС для завершения операции.

© t2.ru

СМС

Отправьте СМС на номер 145 с текстом: номер карты_сумма, где «_» — это пробел.

Пример: 1235657845639807 450

USSD-команда

Наберите *145# и нажмите «Вызов». Следуйте подсказкам системы.

Что проверить перед отправкой перевода

Доступный баланс. Вам должно хватить денег не только на сам перевод, но и на комиссию оператора. Также проверьте, какая минимальная сумма должна остаться на счёте по условиям вашего тарифа: если после списания баланс станет ниже допустимого, операция может не пройти.

Вам должно хватить денег не только на сам перевод, но и на комиссию оператора. Также проверьте, какая минимальная сумма должна остаться на счёте по условиям вашего тарифа: если после списания баланс станет ниже допустимого, операция может не пройти. Данные владельца номера. SIM-карта должна быть оформлена на вас, а номер подтверждён паспортными данными. Для корпоративных номеров такая операция чаще всего недоступна.

SIM-карта должна быть оформлена на вас, а номер подтверждён паспортными данными. Для корпоративных номеров такая операция чаще всего недоступна. Номер банковской карты. Обязательно перепроверьте реквизиты: одна неверная цифра, и перевод уйдёт другому получателю. Добиться возврата после этого будет затруднительно.

Что важно запомнить

Услуга по переводу средств с баланса на карту доступна у всех крупных российских операторов. Большинство из них предлагает сразу несколько вариантов отправки денег: через мобильное приложение, личный кабинет или платёжный раздел на сайте оператора, СМС-команду, а у некоторых операторов — через USSD-запрос.

Важно учитывать, что такие переводы почти всегда платные: оператор удерживает комиссию сверх суммы, которую вы отправляете на карту. Кроме того, следите за балансом: если после списания он станет ниже допустимого, операция может не пройти.

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