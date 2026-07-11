Как перевести деньги с баланса мобильного на карту: инструкции для «большой четвёрки»
Если на балансе мобильного телефона оказалась крупная сумма, не обязательно оставлять её на оплату связи. Деньги можно вывести на банковскую карту и использовать для других целей. Рассказываем, как сделать такой перевод, сколько придётся заплатить за операцию и какие условия стоит проверить заранее.
Пять ситуаций, когда пригодится перевод с баланса на карту
Чаще всего такая операция нужна в следующих случаях:
- Вы ошибочно пополнили счёт на большую сумму;
- На баланс поступил денежный перевод от другого человека, а средства нужны на банковской карте;
- Оператор вернул деньги за подключённую услугу, подписку или перерасчёт, и вы хотите использовать их на другие цели;
- Нужно срочно перевести деньги другому человеку или оплатить покупку с банковской карты, а свободные средства остались только на балансе телефона.
- Вы отказываетесь от SIM-карты и хотите вывести остаток средств с баланса.
МТС
Клиенты МТС могут перевести деньги на карту тремя способами.
Приложение «Мой МТС»
- В нижнем меню на главном экране перейдите в раздел «Деньги».
- Кликните на «Платежи и переводы».
- Откройте «Переводы по России» → «Мой телефон».
- Укажите сумму и способ перевода: на карту по номеру телефона.
- Посмотрите комиссию.
- Укажите телефон или банковский счёт для перевода.
- На последнем шаге введите код из СМС.
Сайт
- На портале «МТС Оплата» откройте меню «Платежи и переводы» → «Переводы».
- Укажите нужный вариант: по телефону, номеру карты или реквизитам.
- Внесите необходимые данные.
- Если вас устраивает комиссия, завершите операцию.
USSD-команда
В строке ввода номера наберите *115# и нажмите на вызов. Следуйте подсказкам на экране:
- «Переводы» (введите 3 и нажмите «Отправить»).
- «На банковскую карту» (3).
- Введите в поле номер карты.
- Укажите сумму.
- Выберите источник списания — «Мой телефон».
Дождитесь СМС с номера 1212 — там будет указана сумма операции и комиссия. Ответьте на это СМС любым текстом.
Комиссия за перевод на карту «МТС Деньги» — 0,9%. Для остальных карт она составляет 5%, но минимум 30 рублей.
«Билайн»
Приложение «Билайн»
- Вам нужен раздел «Финансы» → «Переводы» → «По России».
- Выберите перевод на карту.
- Введите реквизиты и размер перевода.
- Перед отправкой обратите внимание на плату за использование сервиса и сумму к списанию — приложение покажет их на экране.
- Чтобы операция ушла в обработку, введите код из СМС.
Сайт
- Зайдите в личный кабинет (ЛК) на сайте «Билайн».
- В верхнем меню откройте «Частным лицам» → «Оплата» → «Платежи и переводы».
- Выберите среди опций «Переводы с телефона на карту».
- Введите данные карты, телефон для списания и размер перевода
- Сервис попросит ввести капчу и принять условия его работы.
- Осталось ввести код из СМС-сообщения.
СМС
Напишите СМС на номер оператора — 7878 — в формате: номер карты, пробел, сумма.
Например: 1235657845639807 150 — так вы переведёте 150 рублей.
Комиссия зависит от суммы перевода:
- от 10 до 923,07 рубля — 60 рублей,
- от 923,08 до 14 084 рублей — 6,5%.
«Мегафон»
Приложение «Мегафон»
- Зайдите в раздел «Финансы» → «Переводы» → «На карту банка».
- Введите реквизиты карты и размер перевода.
- Нажмите «Перевести».
- Для завершения перевода дождитесь сообщения с номера 333: в нём будут сумма, комиссия и код. Последний нужно указать в ответном сообщении.
Комиссия:
- до 2,5 тысячи рублей — оператор удержит 7,35% от размера суммы + дополнительно 95 рублей,
- перевод на большую сумму — 7,35% от неё + 259 рублей.
Сайт
- Войдите в ЛК на сайте оператора.
- Выберите «Услуги» → «Денежные переводы» → «С телефона на банковскую карту».
- Завершите перевод по тому же алгоритму, что и в мобильном приложении оператора.
Комиссия составит 3,75% от суммы + 25 рублей.
СМС
Для перевода по СМС пошлите на номер 8900 сообщение в формате: card_номер карты_сумма, где «_» — это пробел.
Например: card 1235657845639807 600
За такую операцию удержат ту же комиссию: 3,75% от суммы + 25 рублей.
t2 (Tele2)
Комиссия за операцию зависит от суммы:
После перевода на балансе должен остаться минимум 1 рубль.
Приложение «t2. Новый уровень»
- Откройте раздел «Финансы».
- Выберите «Переводы и оплата сервисов» → «Перевод с телефона на карту».
- Укажите карту получателя, размер списания и телефон, с баланса которого уйдут деньги.
- Подтвердите операцию.
Сайт
1. Авторизуйтесь на сайте удобным способом.
2. Выберите в верхнем меню «Финсервисы» → «Оплата и переводы» → «С телефона на карту».
3. Укажите свой номер, сумму и реквизиты карты получателя. Нажмите «Оплатить».
4. Введите код из СМС для завершения операции.
СМС
Отправьте СМС на номер 145 с текстом: номер карты_сумма, где «_» — это пробел.
Пример: 1235657845639807 450
USSD-команда
Наберите *145# и нажмите «Вызов». Следуйте подсказкам системы.
Что проверить перед отправкой перевода
- Доступный баланс. Вам должно хватить денег не только на сам перевод, но и на комиссию оператора. Также проверьте, какая минимальная сумма должна остаться на счёте по условиям вашего тарифа: если после списания баланс станет ниже допустимого, операция может не пройти.
- Данные владельца номера. SIM-карта должна быть оформлена на вас, а номер подтверждён паспортными данными. Для корпоративных номеров такая операция чаще всего недоступна.
- Номер банковской карты. Обязательно перепроверьте реквизиты: одна неверная цифра, и перевод уйдёт другому получателю. Добиться возврата после этого будет затруднительно.
Что важно запомнить
Услуга по переводу средств с баланса на карту доступна у всех крупных российских операторов. Большинство из них предлагает сразу несколько вариантов отправки денег: через мобильное приложение, личный кабинет или платёжный раздел на сайте оператора, СМС-команду, а у некоторых операторов — через USSD-запрос.
Важно учитывать, что такие переводы почти всегда платные: оператор удерживает комиссию сверх суммы, которую вы отправляете на карту. Кроме того, следите за балансом: если после списания он станет ниже допустимого, операция может не пройти.
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