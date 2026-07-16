Как открыть карту белорусского банка в 2026 году: банки, тарифы и условия

Карты белорусских банков могут быть полезны россиянам, которые хотят оформить пластик Visa или Mastercard для поездок за границу, оплаты зарубежных онлайн-сервисов и покупок в иностранных интернет-магазинах. Разбираемся, какие белорусские банки открывают карты нерезидентам в 2026 году, сколько стоит их оформление, какие документы понадобятся и как пополнять счёт из России.

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Зачем россиянину открывать белорусскую карту

После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году карты этих платёжных систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом. Ими нельзя расплачиваться в иностранных магазинах, оплачивать многие зарубежные сервисы и оформлять бронирование на большинстве международных площадок.

Альтернативы существуют, но полностью заменить международные платёжные системы они пока не могут. Карты «Мир» принимают лишь в ограниченном числе стран. Российские карты UnionPay также постепенно сталкиваются с ограничениями: некоторые иностранные банки, торговые сети и онлайн-сервисы перестали их обслуживать, а часть российских банков-эмитентов попала под санкции.

На этом фоне карты Visa и Mastercard белорусских банков остаются для россиян одним из наиболее доступных и рабочих инструментов для международных расчётов.

Белорусскую карту можно использовать для:

оплаты зарубежных подписок и цифровых сервисов;

покупок в иностранных интернет-магазинах;

бронирования отелей на некоторых международных площадках;

оплаты App Store, Google Play, Steam, PlayStation Store и других сервисов;

безналичных расчётов в зарубежных поездках;

покупки авиабилетов иностранных авиакомпаний;

хранения средств в иностранной валюте;

снятия наличных в зарубежных банкоматах.

Что важно проверить перед открытием белорусской карты

Перед оформлением счёта в белорусском банке важно проверить, не находится ли он под международными санкциями. От этого зависит, будет ли карта работать за пределами Белоруссии и получится ли оплачивать ею зарубежные сервисы.

По состоянию на июль 2026 года под санкциями находятся:

Альфа-Банк Беларусь;

Сбербанк Беларусь;

Белорусский ВТБ;

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Банк Дабрабыт;

Белгазпромбанк;

БелВЭБ.

Санкционные списки обновляются. Банк, который сегодня работает без ограничений, в будущем может попасть под новые санкции. Кроме того, отсутствие официальных запретов ещё не гарантирует, что карта будет одинаково работать во всех странах. Некоторые иностранные банки, платёжные сервисы и торговые площадки самостоятельно ограничивают операции по картам, выпущенным белорусскими банками.

Такая же ситуация возможна и с банкоматами. В одних странах снять наличные получится без проблем, в других обслуживание может быть недоступно. Поэтому заранее невозможно гарантировать, что карта будет работать в конкретном магазине, ресторане или банкомате.

Какую белорусскую карту можно оформить: обзор банков и условий

Выбор зависит от целей оформления карты, необходимой валюты счёта и бюджета. В большинстве случаев нерезидент оплачивает выпуск карты и пакет обслуживания единовременно в момент открытия счёта либо вносит гарантийный депозит. Ежегодной платы за обслуживание обычно нет.

«Рамблер» изучил предложения пяти белорусских банков, которые на 16 июля 2026 года открывают счета гражданам России.

16 июля курс белорусского рубля составлял 27 рублей. Проверить актуальный курс и рассчитать нужную сумму можно здесь.

Паритетбанк

Один из старейших частных банков страны, работающий с нерезидентами. Редактор «Рамблера» Марина Стрельникова связалась с поддержкой банка и уточнила актуальные условия оформления карт для граждан России.

На июль 2026 года нерезидентам доступны два варианта:

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* Карта Белкарт оформляется в составе пакета. Она используется для более удобного пополнения счёта с российских карт, после чего деньги можно перевести на карту Mastercard внутри банка.

Именные карты выпускаются в течение 3–10 банковских дней. Если в отделении есть заготовки пластика, неименную карту можно получить в день обращения.

Срок действия карт составляет три года. Mastercard Gold поддерживает подключение к электронным кошелькам (Apple Pay, Samsung Pay, Swoo pay).

Оформить карту Паритетбанка также можно в России через банки-партнёры, уточнили в поддержке. Однако партнёры могут взимать дополнительную комиссию за оказание услуги, поэтому условия необходимо уточнять заранее.

Банки-партнёры Паритетбанка в России:

Банк «Хлынов»;

РОССИТА-БАНК;

Банк «Венец»;

Профессионал Банк;

Ланта-Банк;

Реалист Банк.

При оформлении через партнёров срок изготовления карты также составляет от 3 до 10 банковских дней.

Zepter Банк

Для нерезидентов в июле 2026 года банк предлагает пакеты карт: Visa + Белкарт.

Доступные варианты:

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Для открытия счёта потребуется лично посетить отделение банка с паспортом. Стандартный срок изготовления карты — до двух рабочих дней. При необходимости можно воспользоваться услугой срочного выпуска — «Карточка день в день». Стоимость услуги составляет 50 белорусских рублей (BYN) за каждую карту.

Приорбанк

«Рамблер» также связался с поддержкой банка и выяснил актуальные условия для россиян летом 2026 года.

Нерезиденты могут выпустить карту только лично в отделении банка. Для открытия счёта понадобятся:

Внутренний или заграничный паспорт. Номер телефона белорусского мобильного оператора (МТС, A1 или life:). Использовать российский номер не получится. Гарантийный депозит.

Депозит необходимо внести в день открытия счёта. Размер гарантийного депозита зависит от валюты карты:

20 000 BYN для карт в белорусских рублях;

для карт в белорусских рублях; 20 000 BYN + 300 USD или EUR для карт в долларах США и евро;

для карт в долларах США и евро; 20 000 BYN + 15 000 RUB для карт в российских рублях.

Доступные карты на июль 2026 года:

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Срок действия всех карт составляет четыре года. Ориентировочный срок изготовления карты в Минске — до пяти банковских дней, в других городах — до 7–10 банковских дней.

БНБ-Банк

БНБ-Банк — дочерний банк АО «Банк Грузии» (JSC Bank of Georgia), которому принадлежит около 99,98% акций банка. Первую карту можно оформить только при личном посещении отделения с внутренним или заграничным паспортом.

В июле 2026 года банк предлагает нерезидентам:

© Рамблер

Максимальный срок изготовления именных карточек составляет 10 рабочих дней. В Минске также возможен срочный выпуск за отдельную плату — 79,90 BYN.

Статусбанк

Как пояснили в банке, карты в евро нерезидентам не выпускают. Из популярных иностранных валют доступны только карты в долларах.

Россияне могут оформить:

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Для открытия необходимо личное обращение в офис банка. Именные карты выпускаются в срок до 10 банковских дней. При наличии заготовок пластика клиенту могут сразу выдать неименную карту.

При необходимости можно заказать срочный выпуск именной карты. Если обратиться в офис банка в Минске, карта будет готова не позднее 17:30 следующего рабочего дня. Стоимость услуги составляет 80 белорусских рублей.

В службе поддержки предупредили, что некоторые зарубежные сервисы не принимают карты банка.

Оплата не пройдёт на:

Booking.com;

Airbnb;

Steam;

Stripe;

ChatGPT.

Карты также нельзя добавить в электронные кошельки Apple Pay и Google Pay.

При этом сам банк не ограничивает проведение операций. Если платёж отклонён, причина чаще всего находится на стороне иностранного сервиса или банка-эквайера, пояснили в Статусбанке.

Сравним условия

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Как пополнять белорусскую карту дистанционно из России

С карты «Мир» через Белкарт

Для этого при открытии счёта в белорусском банке потребуется оформить две карты: международную Visa или Mastercard и Белкарт.

Как пополнить счёт:

Шаг 1. Переведите деньги с российской карты «Мир» на карту Белкарт. Конвертация в белорусские рубли произойдёт автоматически по курсу банка-отправителя.

Конвертация в белорусские рубли произойдёт автоматически по курсу банка-отправителя. Шаг 2. Переведите деньги с карты на карту внутри белорусского банка. В мобильном приложении или интернет-банке переведите средства между своими счетами — с карты Белкарт на карту Visa или Mastercard.

Банковский перевод по реквизитам счёта

Некоторые российские банки, включая Сбербанк, ВТБ и Т-Банк, продолжают выполнять переводы в Белоруссию через корреспондентские счета.

Порядок действий:

Обратитесь в отделение российского банка или воспользуйтесь мобильным приложением. Укажите реквизиты белорусского банка и номер своего счёта. Переведите деньги в российских или белорусских рублях. Переводы в долларах США и евро по-прежнему ограничены из-за санкций.

Тарифы и сроки зачисления зависят от конкретного банка, информацию нужно уточнять перед отправкой.

Чек-лист: что взять с собой для открытия карты в Белоруссии

паспорт гражданина РФ;

заграничный паспорт (если его требует банк);

наличные деньги для оплаты выпуска карты и обслуживания счёта (при необходимости — для внесения гарантийного депозита);

мобильный телефон с возможностью получать СМС-коды банка;

номер белорусского мобильного оператора, если это предусмотрено требованиями банка;

смартфон с заранее установленным банковским приложением, если его можно скачать до открытия счёта.

Перед поездкой свяжитесь со службой поддержки выбранного банка и уточните актуальный перечень документов, стоимость выпуска карты, необходимость внесения гарантийного депозита, а также порядок открытия и оплаты счёта.

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