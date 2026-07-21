Когда не стоит платить банковской картой: эксперты объяснили ошибки и риски

При покупках в интернете многие по привычке используют свою банковскую карту. Но бывают ситуации, когда это может обернуться потерей денег, утечкой данных или спором, в котором сложно доказать свою правоту. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, когда вместо карты лучше использовать другие способы оплаты, в каких случаях стоит вовсе отказаться от платежа и какие признаки говорят об опасности.

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Почему пользоваться картой может быть опасно

Банковская карта — это ключ к деньгам на счёте, поэтому она является одной из главных мишеней для злоумышленников. Основных угроз четыре:

Перехват данных . В публичных Wi-Fi-сетях или через взломанные сайты мошенники считывают реквизиты карты в момент оплаты.

. В публичных Wi-Fi-сетях или через взломанные сайты мошенники считывают реквизиты карты в момент оплаты. Подмена продавца . Вы платите за товар, а деньги на счёте уходят не продавцу, а мошеннику. Это может случиться, например, когда вместо использования терминала вам предлагают сделать перевод идёт на карту физлица.

. Вы платите за товар, а деньги на счёте уходят не продавцу, а мошеннику. Это может случиться, например, когда вместо использования терминала вам предлагают сделать перевод идёт на карту физлица. Кража данных с физического носителя при помощи скимминговых накладок на картоприёмниках, скрытых камер.

при помощи скимминговых накладок на картоприёмниках, скрытых камер. Фишинг. Мошенники создают копии сайтов банков и магазинов, и пользователь сам, добровольно, вводит данные карты на подозрительных сайтах. Или переходит по подозрительным ссылкам из писем и мессенджеров, думая, что попадёт на официальную страницу компании.

Поэтому не стоит вводить данные карты везде, где это предлагается сделать. В некоторых ситуациях лучше вообще отказаться от безналичной оплаты. Случаи, когда наличные надёжнее карты, — не редкость. Разберём их по порядку.

Покупки в сомнительных онлайн-магазинах

Перед оплатой посмотрите на адрес сайта. Он должен начинаться с https:// — это означает, что соединение между браузером и сайтом шифруется. Если вместо него в адресной строке стоит http://, защищённого соединения нет, и данные карты могут перехватить по пути от браузера к сайту.

Второй шаг — проверить на надёжность магазин. Обратите внимание на реквизиты компании, дату регистрации домена и отзывы покупателей. Если сайт появился всего несколько месяцев назад или о нём много негативных отзывов, лучше отказаться от покупки.

Отдельная угроза — сайты-клоны. Характерные признаки таких ресурсов — адрес, замаскированный под оригинальный с отличием в одной-двух буквах, избыточное использование цифр и символов в домене, смешение кириллицы и латиницы в названии. Не стоит вводить данные карты на таких сайтах. Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам из почты и мессенджеров: это классическая схема фишинга.

Бесплатные государственные сервисы позволяют быстро проверить, существует ли продавец на самом деле, рассказал руководитель отдела реализации программ киберграмотности компании StopPhish Александр Дундин.

Эксперт советует ввести идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в бесплатном сервисе «Прозрачный бизнес» Федеральной налоговой службы (ФНС) и проверить, существует ли организация или индивидуальный предприниматель (ИП) и совпадают ли название и адрес с тем, что указал магазин. Если продавец называет себя самозанятым, его статус можно проверить в отдельном сервисе ФНС.

Проверьте получателя перед подтверждением оплаты. Если магазин представляется одной компанией, а перевод через Систему быстрых платежей (СБП) или по карте предлагается отправить другому юридическому лицу либо обычному физлицу, платёж лучше не совершать. Перевод физлицу сам по себе не доказывает мошенничество, но существенно повышает риск. Александр Дундин руководитель отдела реализации программ киберграмотности компании StopPhish

При этом сайт и платёжная страница — это два разных объекта проверки, напомнил директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. По его словам, когда пользователь нажимает «Оплатить», его чаще всего переводят на отдельный домен платёжного шлюза. Именно этот адрес стоит внимательно проверить в адресной строке. Потому что мошенники предпочитают регистрировать домены-двойники с одной изменённой буквой — на первый взгляд их сложно отличить от настоящих.

С помощью сервиса Whois можно узнать дату регистрации домена: если сайту меньше года, это повод насторожиться, если больше — стоит открыть Wayback Machine и посмотреть, как ресурс выглядел раньше, советует Кирилл Гончаров. Если магазин существует под одним и тем же названием несколько лет подряд, пусть даже с разным дизайном, это хороший знак.

Оплата через публичные сети и чужие устройства

Публичные Wi-Fi-сети открыты для всех — и для злоумышленников в том числе. В такой сети мошенник может перехватить данные пользователей, подключившихся к той же точке доступа. Если нужно провести оплату или войти в интернет-банк, безопаснее переключиться на мобильный интернет.

Чужие устройства — отдельная проблема. Реквизиты карты, введённые на чужом телефоне или компьютере, могут быть сохранены браузером или перехвачены установленным на устройстве ПО.

Фишинг: что это такое и как не стать жертвой мошенников

Публичный Wi-Fi опасен не только перехватом, но и поддельными точками доступа, отмечает Александр Дундин.

В публичной сети не стоит открывать банковское приложение, проводить платежи и авторизоваться в личном кабинете интернет-банка: злоумышленник может создать поддельную точку доступа, подменять данные или перенаправлять пользователя на поддельные страницы. Александр Дундин руководитель отдела реализации программ киберграмотности компании StopPhish

Если нужно совершить платёж, лучше отключить Wi-Fi и воспользоваться мобильной сетью, объясняет Кирилл Гончаров. По его словам, перехват данных в публичных сетях вполне реален, причем порой это происходит незаметно даже для самого владельца сети.

Эксперт также уверен, что VPN может снизить риск внутри публичной сети, но не делает оплату безопасной автоматически.

Из-за требований безопасности банки могут настороженно относиться к платежам через VPN: система может решить, что клиент находится не в России, и потребовать отключить VPN либо пройти дополнительную проверку. Кирилл Гончаров Директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad

Оплата переводом с карты на карту вместо терминала

На рынках и в небольших торговых точках продавцы нередко предлагают перевести деньги на карту физического лица вместо оплаты через терминал. Это удобно на первый взгляд, но влечёт за собой два серьёзных риска:

Деньги могут попасть в цепочку противозаконных операций. В таком случае вам придётся доказывать свою непричастность к незаконным транзакциям. Если вас обманут, банк не вернет деньги. С точки зрения закона перевод физлицу — это добровольная передача средств, а не покупка, поэтому процедура чарджбэка (возврата платежа через банк) в этом случае недоступна. Если перевод был совершён через СБП в счёт оплаты товара или услуги, можно воспользоваться процедурой «Диспут СБП». В остальных ситуациях деньги чаще всего приходится возвращать через суд, доказывая факт мошенничества.

Покупка товаров на рынке или у уличных продавцов — один из тех случаев, когда наличные надёжнее. Расчёт купюрами не грозит утечкой данных и не создаёт юридических рисков, связанных с цифровым следом перевода.

Подозрительные банкоматы и терминалы — риск скимминга

Скимминг — считывание данных с магнитной полосы карты с помощью устройств, закреплённых на банкомате. Мошенники также устанавливают переносные считыватели в кафе, гостиницах и магазинах, передавая их официантам или кассирам. В зарубежных поездках особенно внимательно стоит относиться к банкоматам вне банковских отделений.

По данным Банка России, в 2025 году объём банковских операций без согласия клиентов составил 29,3 миллиарда рублей. Хотя большая часть таких хищений связана с социальной инженерией, мошенники продолжают использовать и технические способы кражи данных банковских карт. Поэтому перед снятием наличных или оплатой через терминал стоит убедиться, что устройство не имеет признаков постороннего вмешательства.

На что обратить внимание:

накладки или люфт на картоприёмнике;

нестандартная или выступающая клавиатура;

посторонние предметы рядом с устройством, например, миниатюрные камеры;

банкомат расположен вне банковского отделения в месте с низкой проходимостью и без городских камер наблюдения поблизости.

Наиболее уязвима для технических средств хищения магнитная полоса карты, уверен Александр Дундин. Она хранит данные, которые можно считать скиммером и использовать для создания копии карты.

Контактный чип в карте значительно безопаснее. При каждой операции он формирует уникальный одноразовый криптографический код. Перехваченные данные нельзя просто записать на другую карту и использовать повторно. Александр Дундин руководитель отдела реализации программ киберграмотности компании StopPhish

В России магнитные считыватели уступили место чипам и уже практически не используются, рассказал кандидат юридических наук, директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов. По его словам, из-за уязвимости и неустойчивости к внешним воздействиям карты с магнитной полосой постепенно исчезают.

Не используйте основную карту, если есть виртуальная или предоплаченная

Зарплатную карту или любую другую, на которой вы храните все свободные деньги, не стоит использовать для регулярных онлайн-платежей на незнакомых площадках. При компрометации данных под угрозой окажутся все деньги на счёте. Чем меньше средств доступно по реквизитам, которые вы вводите на сайте, тем меньше потенциальные потери.

Рабочая альтернатива — виртуальная карта, пополненная ровно на сумму планируемой покупки. Финтех-платформы и банковские приложения позволяют открыть такую карту за несколько минут без платы за обслуживание.

Важно подключить протокол 3-D Secure: при оплате банк дополнительно подтверждает операцию, например, одноразовым кодом или уведомлением в приложении. Это добавляет второй уровень защиты и снижает риск несанкционированных списаний.

Та же логика ограничения возможных потерь работает и с лимитами по карте. Безопасный лимит должен зависеть не от универсальной нормы, а от того, какую сумму человек готов потерять до того, как заметит подозрительную операцию, считает Александр Дундин.

Настройка уведомлений тоже зависит от банка, в котором вы храните средства: где-то можно отдельно включить сообщения по конкретным типам трат, а где-то доступен только общий дневной лимит. Поэтому стоит проверить не только сами лимиты, но и то, как быстро банк сообщает о списаниях. Чем раньше вы увидите подозрительную операцию, тем меньше вероятность, что злоумышленники успеют вывести значимую для вас сумму. Александр Дундин руководитель отдела реализации программ киберграмотности компании StopPhish

Если вам предстоит крупная запланированная покупка, лимит безопаснее повысить прямо перед оплатой, а затем сразу вернуть прежнее значение. На повседневном карточном счёте желательно держать не более 20–50 тысяч рублей, а основной резерв — на отдельном накопительном счёте, вкладе или даже в другом банке, советует Александр Дундин. Эксперт рекомендует включить уведомления для всех расходных операций без минимального порога.

По словам Кирилла Гончарова, формальный лимит бесплатных переводов через СБП физическим лицам составляет 100 тысяч рублей в месяц, переводы между собственными счетами бесплатны до 30 миллионов рублей в месяц. Однако уже перевод самому себе от 200 тысяч рублей может привести к более внимательной проверке со стороны банка.

Для интернет-магазинов и маркетплейсов контроль строже: покупки до 10 тысяч рублей обычно проходят без вопросов, а операции на 50–100 тысяч рублей и выше банк может приостановить и запросить подтверждение — через звонок в поддержку или пуш-уведомление. У каждого банка свой порог, иногда дополнительное подтверждение требуется уже при сумме от 10–15 тысяч рублей.

Михаил Меркулов рекомендует разделять риски и использовать несколько карт под разные сценарии:

Для обычных физических покупок — лимит списания в размере обычного суточного расхода (ориентировочно до 3 тысяч рублей). Для покупок в проверенных интернет-магазинах — лимит в размере средней покупки, 5 тысяч рублей. Для покупок в непроверенных сервисах — карта с нулевым балансом, которую пополняют только на сумму покупки в момент оплаты. Для крупных покупок — карта с запретом на все интернет-платежи и лимитом 10 тысяч рублей, который меняют перед крупным платежом, если банк позволяет сделать это в приложении онлайн.

Базовая рекомендация для всех карт — включить уведомления об операциях: СМС или пуш-сообщения в приложении, говорят эксперты. В случае несанкционированной транзакции уведомление поможет быстрее заблокировать карту и обратиться в банк за возвратом средств.

Поездки за рубеж: когда карта не работает или небезопасна

В поездках за границу использовать российскую банковскую карту для оплаты часто невозможно: Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, с марта 2022 года не работают за рубежом. В России такие карты продолжают обслуживаться через Национальную систему платёжных карт, но за границей ими расплатиться нельзя.

Карты «Мир» принимаются не во всех странах. Перед поездкой стоит заранее проверить, работает ли платёжная система в стране назначения и принимает ли российские карты конкретный банк или торговая сеть. Карты UnionPay за границей работают с перебоями в зависимости от конкретного банка-эмитента и страны.

При отсутствии карты иностранного банка наличные остаются единственным надёжным вариантом для оплаты за рубежом. Они не зависят от инфраструктуры, не требуют сети и не оставляют данных, которые можно перехватить. Предоплаченные карты иностранных платёжных систем — рабочая альтернатива для путешествий, если есть возможность оформить их заранее.

Ещё одна альтернатива оплате пластиковой картой — системы мобильных платежей, например SberPay, Mir Pay и аналоги, но только там, где они поддерживаются. При бесконтактной оплате вместо реальных реквизитов карты они передают токен — цифровой код, который заменяет данные карты и передаётся в зашифрованном виде. Это даёт дополнительный уровень защиты: продавец и потенциальный перехватчик не получают реальные реквизиты карты.

Главное, что нужно запомнить

Перед оплатой в интернет-магазине проверьте защищённое соединение, данные компании и домена, возраст сайта и отзывы о продавце. Если что-то настораживает, лучше выбрать другой магазин. Заведите для онлайн-заказов отдельную карту с лимитом на нужную сумму.

При подключении к публичному Wi-Fi не входите в банк и не платите картой — используйте для этого мобильный интернет. Не переводите деньги за покупку на карту физлица: банк не вернёт такой платёж. Наличные надёжнее карты на рынках и у уличных продавцов.

При пользовании банкоматами осматривайте картоприёмник на предмет накладок, а пространство вокруг банкомата — на предмет скрытых камер. За рубеж берите с собой наличные: российские карты там часто не работают.

Как перевести деньги с баланса мобильного на карту: инструкции для «большой четвёрки»

Как избежать рисков при использовании банковской карты, спросите ИИ-помощника.