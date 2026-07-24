Владельцам Visa рассказали, какие карты заблокируют и что делать

Некоторые владельцы Visa получили уведомления от Сбера о приостановке валютных и мультивалютных карт с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщило агентство ТАСС. В пресс-службе банка «Рамблеру» объяснили, что изменения затрагивают узкую категорию продуктов, а не все карты разом. Мы спросили эксперта, что делать, если ваша карта попадает в эту категорию.

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Что именно меняется

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что под прекращение обслуживания попадают две категории продуктов:

неактивные валютные карты с нулевыми остатками, которыми клиенты длительное время не пользовались,

мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается.

Все средства клиентов полностью сохранены и доступны. Изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов клиентов. Приносим извинения, если уведомление вызвало беспокойство или было воспринято неоднозначно, — прокомментировали в пресс-службе.

Международные платёжные системы Visa и Mastercard остановили работу в России ещё в марте 2022 года. Поэтому выпущенные российскими банками карты таких систем уже не принимаются за границей, но внутри страны продолжают работать через Национальную систему платёжных карт (НСПК) «Мир». Ранее НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.

Проверьте, пришло ли вам уведомление

Если уведомление от Сбербанка не поступало — действующая рублёвая карта Visa продолжает работать в обычном режиме. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов поясняет:

Карты Visa российских банков и раньше не работали за границей и на зарубежных сайтах, но внутри страны обслуживаются через НСПК. Поэтому владельцам действующих рублёвых карт, которых уведомление не коснулось, ничего предпринимать не требуется. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Если уведомление пришло — проверьте статус карты

Откройте мобильное приложение Сбербанка и найдите карту, которой касается уведомление. Если карта неактивна и остаток равен нулю, её можно закрыть заранее — она просто перестанет отображаться среди действующих продуктов. Никаких дополнительных действий не требуется.

Решите, что делать с деньгами на валютном счёте

Закрытие карты не означает закрытия счёта. Если на связанном валютном счёте есть деньги, не нужно торопиться с конвертацией.

Если на валютном счёте есть деньги, переводить их в рубли необязательно, можно оставить средства на счёте, перевести на другой валютный счёт или оформить новую доступную карту для операций внутри России. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

То есть выбор есть: оставить валюту на счёте, перевести её на другой валютный счёт или открыть новую карту и продолжить пользоваться средствами. Перед переводом или конвертацией проверьте курс, лимиты и комиссии банка.

Не реагируйте на сообщения вне официального приложения

На фоне новостей о картах Visa активизируются мошенники. Чернов предупреждает: ориентируйтесь только на уведомления в официальном приложении банка и не переходите по ссылкам из сторонних сообщений. Если сообщение о закрытии карты пришло не через приложение — это повод насторожиться, но не повод срочно снимать деньги или закрывать счета.

Важно: банк не просит подтверждать данные карты, код проверки карты (CVV) или пароль в сообщении либо во время звонка. Любой такой запрос — признак мошенничества.

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