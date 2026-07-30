Россиянам станет проще оплачивать налоги, штрафы и детские кружки

Банк России анонсировал новые сервисы в Системе быстрых платежей (СБП). Благодаря им россиянам будет проще оплачивать детские сады, кружки, секции, налоги и штрафы. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст.

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Новые сервисы СБП позволят россиянам оплачивать государственные и муниципальные услуги (так называемые С2G-платежи) на порталах госуслуг, сайтах профильных ведомств, а также при личном обращении в бюджетные учреждения. Комиссии за такие платежи взиматься не будут.

Крупнейшие банки будут обязаны внедрить новые возможности СБП с 1 апреля 2027 года. Банки с универсальной лицензией должны будут подключить эти опции с 1 октября 2027 года. В ЦБ отметили, что у ряда кредитных организаций этот функционал уже работает.

Кроме того, в СБП появился ещё один сервис, который позволяет вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на счёт в другом банке. В отличие от оплаты госуслуг, этот сервис банки могут внедрять по желанию.

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, который позволяет переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары и услуги по QR-коду, а также совершать другие платежи. Переводы по СБП между физическими лицами на сумму до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны.

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