Эксперт объяснила рост спроса на наличные в России

В России заметно вырос интерес к наличным деньгам: россияне всё чаще выбирают купюры для повседневных расчётов и личных финансовых резервов. С чем связан такой всплеск спроса, объяснила финансовый эксперт.

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Почему растёт спрос на наличные

Объём наличных денег в обращении в июле 2026 года вырос на 643,4 миллиарда рублей — это на 43,1% больше, чем в июне (449,7 миллиарда рублей), следует из данных Банка России. Июльский прирост стал максимальным в 2026 году и в 1,7 раза превысил среднемесячный показатель за предыдущие пять месяцев.

Июльский рекорд по наличным не стоит трактовать как паническое бегство из банков: спрос вырос из-за сочетания нескольких факторов, считает финансовый эксперт Наталья Харькова. Она назвала три:

технические сбои — периодические отключения мобильного интернета и проблемы с терминалами заставляют граждан и предпринимателей держать запас купюр для повседневных расчётов;

— периодические отключения мобильного интернета и проблемы с терминалами заставляют граждан и предпринимателей держать запас купюр для повседневных расчётов; сезон отпусков — в июле традиционно растут расходы на поездки и текущие траты;

— в июле традиционно растут расходы на поездки и текущие траты; перестройка бизнес-расчётов — компании адаптируются к налоговым изменениям и новым процессам.

При этом интерес к наличным растёт даже на фоне привлекательных банковских вкладов. Это указывает на то, что деньги снимают не только для хранения, но и как резерв на случай, если безналичный платёж окажется недоступен.

Отдельный сигнал, по словам эксперта, дают крупнейшие банки: несмотря на снижение ключевой ставки, некоторые из них повысили доходность краткосрочных вкладов сроком до трёх месяцев. Так банки стремятся быстрее привлечь средства и укрепить краткосрочную ликвидность. Прямой связи с ростом наличных это не доказывает, но показывает усиление конкуренции за деньги вкладчиков, пояснила эксперт.

Для банков переход части средств в наличную форму означает сокращение остатков на счетах и дополнительную нагрузку на ликвидность, добавила она. Если тенденция сохранится, отдельным игрокам придётся активнее привлекать дорогое финансирование, что в итоге может сдерживать снижение ставок по кредитам для бизнеса и населения.

Динамика и цифры

С февраля 2026 года, после традиционного январского сокращения на 386,2 млрд рублей, спрос на наличные стабильно рос:

февраль — +180,2 миллиарда рублей;

март — +285,1 миллиарда рублей;

апрель — +607,3 миллиарда рублей (предыдущий пик в этом году);

май — +381,2 миллиарда рублей;

июнь — +449,7 миллиарда рублей;

июль — +643,4 миллиарда рублей.

За февраль–июль прирост составил 2 триллиона 546,9 миллиарда рублей при среднемесячном показателе 424,5 миллиарда рублей. Июльский результат на 5,9% превысил апрельский и стал самым высоким в 2026 году. Больший объём фиксировался лишь в декабре 2025 года (719,2 миллиарда рублей) и сентябре 2022 года (865,8 миллиарда рублей).

Последствия для банковского сектора

Тренд серьёзно влияет на ликвидность банков. Как отметил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, признаков замедления перетока денег в наличность пока нет: «Июль — это не то, что продолжение тенденции, это усиление тенденции».

По прогнозу Сбербанка, общий переток ликвидности в наличные в 2026 году может достичь 3,8 триллиона рублей. Такая динамика создаёт ощутимое напряжение в секторе: сокращается объём стабильных остатков на счетах, а значит, у банков становится меньше «дешёвых» ресурсов для выдачи кредитов.

Что это значит для обычных людей

Для граждан рост спроса на наличные сам по себе не несёт прямых рисков, но косвенно может влиять на условия банковских продуктов. Из‑за дефицита ликвидности банки могут:

ужесточить условия по кредитам;

активнее конкурировать за вклады, повышая ставки;

усиливать программы лояльности для удержания клиентов.

Таким образом, рекордный прирост наличных в июле — часть устойчивой тенденции, которая отражает и технические сложности, и поведенческие привычки, и сезонные факторы. А для финансовой системы это сигнал о необходимости учитывать растущий спрос на «физические» деньги при планировании ликвидности и развитии платёжной инфраструктуры.

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