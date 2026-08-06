Россиянам напомнили, какие банковские реквизиты нельзя сообщать

Какие банковские реквизиты можно сообщать, а какие — нет: полный разбор
Не все банковские реквизиты одинаково опасны при утечке. Разбираемся, какие сведения можно сообщать третьим лицам, какие лучше держать при себе и что делать, если сообщили реквизиты постороннему.
Чем отличаются реквизиты карты и счёта
Карта используется для доступа к средствам и проведения операций, а счёт предназначен для учёта денег клиента и их движения.
Банковская карта
Платёжный инструмент, привязанный к счёту. С её помощью вы оплачиваете покупки, снимаете наличные и совершаете другие операции.
У карты есть собственные реквизиты:
- номер — от 13 до 19 цифр;
- имя и фамилия держателя на именных картах;
- месяц и год окончания срока действия;
- CVV/CVC-код — как правило, три цифры.
Банковский счёт
Это запись в банке, на которой учитываются деньги клиента и отражаются операции по их зачислению и списанию.
Реквизиты счёта используются, например, когда работодатель перечисляет зарплату, государство выплачивает пособие или заказчик переводит деньги по договору.
В зависимости от операции могут потребоваться:
- номер счёта — 20 цифр;
- банковский идентификационный код (БИК);
- наименование банка.
Что можно сообщать и кому
Вы можете сообщать реквизиты для зачисления денег отправителю.
Если перевод делает физическое лицо — друг или родственник возвращает долг, — обычно достаточно номера карты. При необходимости можно указать имя и фамилию владельца карты.
Если перевод поступает от организации — работодателя, заказчика по договору или государственного ведомства, — используются реквизиты банковского счёта. Обычно это номер счёта, БИК и наименование банка. В зависимости от платежа могут потребоваться и другие данные.
Для перевода через Систему быстрых платежей (СБП) достаточно сообщить отправителю только номер мобильного телефона и банк, в котором открыт счёт. Другие реквизиты не потребуются.
СБП: что такое система быстрых платежей и для чего она нужна
Что нельзя разглашать никогда
Данные, с помощью которых можно подтвердить операцию или получить доступ к банковскому приложению, должны оставаться конфиденциальными. Банки и сервисы не запрашивают такую информацию.
Никому не сообщайте:
- CVV/CVC-код. Вместе с номером и сроком действия они могут быть достаточны для онлайн-покупки без дополнительного подтверждения.
- ПИН-код. Нужен для операций с картой в банкомате. Если злоумышленник получил и карту, и ПИН, он может снять наличные или провести другую доступную операцию.
- Коды из СМС и пуш-уведомлений. Они подтверждают конкретные действия в банке. Передав код другому человеку, вы можете фактически одобрить перевод, платёж или изменение настроек.
- Логин и пароль от банковского приложения. Эти данные открывают доступ к вашему аккаунту. В зависимости от настроек банка злоумышленник сможет просматривать счета и операции и совершать действия от имени владельца.
Что делать, если сообщили реквизиты постороннему
Если данные уже оказались у постороннего, действуйте как можно быстрее. Конкретные шаги зависят от того, какая информация была раскрыта.
Назвали только номер карты
Специальных мер обычно не требуется. Следите за операциями по счёту и не сообщайте тем же людям дополнительные данные — срок действия карты, CVV/CVC, ПИН или коды подтверждения.
Сообщили все реквизиты карты
- Заблокируйте карту через приложение или при помощи оператора, позвонив по официальному номеру банка.
- Закажите перевыпуск карты.
- Установите уведомления о списаниях и лимиты на оплату в интернете, если они отключены.
Передали код из СМС или пуш-уведомления
- Свяжитесь с банком по официальному номеру.
- Уточните, какая операция была подтверждена этим кодом.
- Проверьте историю операций и убедитесь, что никаких незнакомых переводов или платежей не совершено.
Раскрыли логин и пароль от банковского приложения
- Как можно скорее измените данные для входа.
- Сообщите банку о возможной компрометации аккаунта.
- Проверьте операции и настройки безопасности: привязанные устройства, номера телефонов и другие данные, которые могли изменить без вашего ведома.
Что делать, если деньги уже списали
Шаг 1. Свяжитесь с банком: позвоните по официальному номеру, напишите в чат приложения или воспользуйтесь специальным разделом для пострадавших от мошенников, если он есть в мобильном банке.
Сообщите, что операция прошла без вашего согласия, и попросите заблокировать карту или ограничить доступ к счёту, чтобы не допустить новых списаний.
Шаг 2. После этого подайте заявление на оспаривание несанкционированной операции. В заявлении укажите сумму, дату, время списания и всё, что известно о платеже. Если деньги ушли после общения с мошенниками, отдельно опишите, какие данные вы сообщили и при каких обстоятельствах.
Шаг 3. Если есть признаки мошенничества, обратитесь в полицию. Это можно сделать онлайн через форму на сайте МВД. К анкете приложите переписку, номера телефонов, ссылки, скриншоты, чеки, уведомления банка и другие подтверждения произошедшего.
Главное о безопасности банковских реквизитов
Сообщать можно: номер карты, реквизиты счёта или номер телефона для перевода через СБП. Эти данные не дают постороннему доступа к деньгам. А вот CVV/CVC, ПИН, коды из СМС и пуш-уведомлений, логин и пароль от банковского приложения нельзя сообщать никому.
Если вы всё же передали такие сведения, не ждите подозрительных списаний — сразу свяжитесь с банком по официальному номеру и примите необходимые меры. Чем быстрее заблокировать скомпрометированные данные и проверить операции, тем выше вероятность предотвратить потерю денег.
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