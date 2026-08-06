Россиянам напомнили, какие банковские реквизиты нельзя сообщать

Не все банковские реквизиты одинаково опасны при утечке. Разбираемся, какие сведения можно сообщать третьим лицам, какие лучше держать при себе и что делать, если сообщили реквизиты постороннему.

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Чем отличаются реквизиты карты и счёта

Карта используется для доступа к средствам и проведения операций, а счёт предназначен для учёта денег клиента и их движения.

Банковская карта

Платёжный инструмент, привязанный к счёту. С её помощью вы оплачиваете покупки, снимаете наличные и совершаете другие операции.

У карты есть собственные реквизиты:

номер — от 13 до 19 цифр;

имя и фамилия держателя на именных картах;

месяц и год окончания срока действия;

CVV/CVC-код — как правило, три цифры.

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Банковский счёт

Это запись в банке, на которой учитываются деньги клиента и отражаются операции по их зачислению и списанию.

Реквизиты счёта используются, например, когда работодатель перечисляет зарплату, государство выплачивает пособие или заказчик переводит деньги по договору.

В зависимости от операции могут потребоваться:

номер счёта — 20 цифр;

банковский идентификационный код (БИК);

наименование банка.

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Что можно сообщать и кому

Вы можете сообщать реквизиты для зачисления денег отправителю.

Если перевод делает физическое лицо — друг или родственник возвращает долг, — обычно достаточно номера карты . При необходимости можно указать имя и фамилию владельца карты.

Если перевод поступает от организации — работодателя, заказчика по договору или государственного ведомства, — используются реквизиты банковского счёта. Обычно это номер счёта , БИК и наименование банка. В зависимости от платежа могут потребоваться и другие данные.

Для перевода через Систему быстрых платежей (СБП) достаточно сообщить отправителю только номер мобильного телефона и банк, в котором открыт счёт. Другие реквизиты не потребуются.

СБП: что такое система быстрых платежей и для чего она нужна

Что нельзя разглашать никогда

Данные, с помощью которых можно подтвердить операцию или получить доступ к банковскому приложению, должны оставаться конфиденциальными. Банки и сервисы не запрашивают такую информацию.

Никому не сообщайте:

CVV/CVC-код. Вместе с номером и сроком действия они могут быть достаточны для онлайн-покупки без дополнительного подтверждения.

Вместе с номером и сроком действия они могут быть достаточны для онлайн-покупки без дополнительного подтверждения. ПИН-код. Нужен для операций с картой в банкомате. Если злоумышленник получил и карту, и ПИН, он может снять наличные или провести другую доступную операцию.

Нужен для операций с картой в банкомате. Если злоумышленник получил и карту, и ПИН, он может снять наличные или провести другую доступную операцию. Коды из СМС и пуш-уведомлений. Они подтверждают конкретные действия в банке. Передав код другому человеку, вы можете фактически одобрить перевод, платёж или изменение настроек.

Они подтверждают конкретные действия в банке. Передав код другому человеку, вы можете фактически одобрить перевод, платёж или изменение настроек. Логин и пароль от банковского приложения. Эти данные открывают доступ к вашему аккаунту. В зависимости от настроек банка злоумышленник сможет просматривать счета и операции и совершать действия от имени владельца.

Что делать, если сообщили реквизиты постороннему

Если данные уже оказались у постороннего, действуйте как можно быстрее. Конкретные шаги зависят от того, какая информация была раскрыта.

Назвали только номер карты

Специальных мер обычно не требуется. Следите за операциями по счёту и не сообщайте тем же людям дополнительные данные — срок действия карты, CVV/CVC, ПИН или коды подтверждения.

Сообщили все реквизиты карты

Заблокируйте карту через приложение или при помощи оператора, позвонив по официальному номеру банка.

Закажите перевыпуск карты.

Установите уведомления о списаниях и лимиты на оплату в интернете, если они отключены.

Передали код из СМС или пуш-уведомления

Свяжитесь с банком по официальному номеру.

Уточните, какая операция была подтверждена этим кодом.

Проверьте историю операций и убедитесь, что никаких незнакомых переводов или платежей не совершено.

Раскрыли логин и пароль от банковского приложения

Как можно скорее измените данные для входа.

Сообщите банку о возможной компрометации аккаунта.

Проверьте операции и настройки безопасности: привязанные устройства, номера телефонов и другие данные, которые могли изменить без вашего ведома.

Что делать, если деньги уже списали

Шаг 1. Свяжитесь с банком: позвоните по официальному номеру, напишите в чат приложения или воспользуйтесь специальным разделом для пострадавших от мошенников, если он есть в мобильном банке.

Сообщите, что операция прошла без вашего согласия, и попросите заблокировать карту или ограничить доступ к счёту, чтобы не допустить новых списаний.

Шаг 2. После этого подайте заявление на оспаривание несанкционированной операции. В заявлении укажите сумму, дату, время списания и всё, что известно о платеже. Если деньги ушли после общения с мошенниками, отдельно опишите, какие данные вы сообщили и при каких обстоятельствах.

Шаг 3. Если есть признаки мошенничества, обратитесь в полицию. Это можно сделать онлайн через форму на сайте МВД. К анкете приложите переписку, номера телефонов, ссылки, скриншоты, чеки, уведомления банка и другие подтверждения произошедшего.

Главное о безопасности банковских реквизитов

Сообщать можно: номер карты , реквизиты счёта или номер телефона для перевода через СБП. Эти данные не дают постороннему доступа к деньгам. А вот CVV/CVC, ПИН, коды из СМС и пуш-уведомлений, логин и пароль от банковского приложения нельзя сообщать никому.

Если вы всё же передали такие сведения, не ждите подозрительных списаний — сразу свяжитесь с банком по официальному номеру и примите необходимые меры. Чем быстрее заблокировать скомпрометированные данные и проверить операции, тем выше вероятность предотвратить потерю денег.

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Что делать, если вы перевели деньги мошенникам