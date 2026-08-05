Эксперт предупредил о важном нюансе при внесении наличных через банкоматы

С 1 октября 2026 года заработают новые правила внесения наличных на свои счета через банкоматы других банков. Эксперт рассказал «Рамблеру», как будет происходить пополнение и чем оно будет отличаться от старого способа — с помощью карты.

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Как можно будет пополнить счёт через чужой банкомат

Новый сервис позволит вносить наличные через банкомат стороннего банка непосредственно на собственный счёт. Пополнить таким способом счёт другого человека не получится.

Для операций установят следующие лимиты:

до 25 тысяч рублей — за одну операцию;

до 50 тысяч рублей — в сутки;

до 200 тысяч рублей — в месяц.

Пополнение счёта через банкомат другого банка не будет считаться переводом между счетами. Поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей, установленный для переводов через СБП, на такие операции не распространяется, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Подключение к новому сервису будет добровольным. Банки самостоятельно решат, предоставлять ли клиентам такую возможность. При этом кредитные организации смогут взимать плату за операцию — её размер и условия будут определяться договором с клиентом.

Чем новый сервис отличается от пополнения через карту

На первый взгляд новый способ похож на уже существующую практику: клиент может использовать карту одного банка и внести через неё наличные в банкомате другого. Однако механизмы проведения операций принципиально отличаются, пояснил «Рамблеру» исполняющий обязанности директора департамента розничного бизнеса «Цифра банка» Дмитрий Дворников.

Как сейчас работает пополнение карты через банкомат другого банка

Клиент вносит наличные в банкомат банка А.

Банк А передаёт информацию об операции в платёжную систему банка Б по процессинговым каналам.

Операция проводится как карточная: банк А выступает агентом по приёму наличных, но не видит счёт клиента в банке Б. Ему доступны только токен или номер карты.

Как будет работать новый сервис через СБП

Банкомат передаёт запрос в СБП.

Система идентифицирует клиента по номеру телефона.

Деньги зачисляются непосредственно на банковский счёт клиента.

Эксперт выделил два ключевых отличия между старым и новым способами:

Подтверждение личности. При пополнении через СБП банкомат должен подтвердить, что операцию совершает владелец счёта. В действующей карточной схеме банкомат проверяет данные карты и ПИН-код, но не устанавливает, кому принадлежит счёт в банке-получателе. Пополнение только собственного счёта. При использовании СБП деньги зачисляются на счёт, привязанный к идентификатору клиента. В карточной схеме технически можно использовать карту другого человека — например, родственника — и внести на неё наличные, если известен ПИН-код. Банкомат при этом не проверяет личность человека, вносящего деньги.

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