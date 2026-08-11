Россиянам раскрыли способ обойти комиссию при переводе с карты на карту

Сбер отменил лимиты на переводы между клиентами банка и комиссии за оплату жилищно-коммункальных услуг в СберБанк Онлайн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы внутри Сбера составлял 50 тысяч рублей в месяц. За оплату коммунальных услуг также могла взиматься комиссия.

В банке отметили, что переводы и платежи защищены многоуровневой системой безопасности. ИИ-алгоритмы в реальном времени анализируют операции и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 года системы Сбера, по данным банка, помогли предотвратить хищение более 180 миллиардов рублей.

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