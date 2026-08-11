Стало известно, сколько россияне потратили в маркетплейсах в 2026 году

Россияне тратят на маркетплейсах больше, чем год назад, однако рост замедляется. Что именно россияне покупают на маркетплейсах, какие категории по-прежнему предпочитают покупать офлайн и означает ли замедление роста расходов охлаждение интереса к онлайн-торговле — «Рамблер» спросил экспертов.

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Как изменились показатели

За первые шесть месяцев 2026 года объём российского рынка онлайн-торговли достиг 7,2 триллиона рублей. Исследование опубликовано на сайте Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за год показатель вырос на 18,7%.

По оперативной оценке СберИндекса, которая есть в распоряжении «Рамблера», за неделю с 3 по 9 августа 2026 года расходы на маркетплейсах выросли на 20,4% год к году. По сравнению с июлем траты снизились на 3%. Неделей ранее годовой рост составлял 21,6%, а в июле — 25,6%.

В целом реальные потребительские расходы россиян за неделю выросли на 1,9% год к году, что на 0,5 п. п. меньше, чем неделей ранее. Номинальные расходы увеличились на 8,2%. Оба показателя заметно ниже средних темпов июля — 5,9 и 12,7% соответственно.

Что покупают на маркетплейсах

Согласно исследованию АКИТ, лидерами продаж стали традиционные категории: товары для дома и мебель заняли первое место с долей 15,8% (1,13 триллиона рублей). Далее следуют одежда и обувь (15,1%, или 1,08 триллиона), продукты питания (14,8%, 1,06 триллиона), электроника и бытовая техника (13%, 931 миллиард). Замыкают рейтинг самых популярных покупок товары для красоты и здоровья с долей 6,8% (490 миллиардов рублей).

ВЦИОМ оценивал и средние расходы интернет-пользователей на онлайн-покупки: они составляли 27,4 тысячи рублей в месяц в 2026 году против 10,6 тысячи рублей в 2021 году.

Генеральный директор «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь связал рост трат на маркетплейсах с переходом в онлайн стандартных товаров, не требующих предварительного осмотра или примерки. К ним относятся бытовая химия, косметика, продукция для дома, электроника, аксессуары, одежда массового сегмента, детские товары и зоотовары. По его словам, площадки выигрывают за счёт цен, широкого ассортимента и удобной доставки.

В каких регионах покупают больше

Регионы продолжают доминировать на российском рынке e-commerce: за первые шесть месяцев 2026 года на них пришлось почти 80% всех онлайн-продаж, тогда как доля Москвы и Санкт-Петербурга составила лишь 21%.

Состав топ-10 субъектов по обороту не изменился. Лидирует столица с долей 15,4% против 16,5% в начале года. Следом идут Московская область (7,43%), Санкт-Петербург (5,6%, годом ранее — 6,2%), Краснодарский край (4,5%) и Свердловская с Ростовской областями (по 2,8%).

Что не готовы покупать на маркетплейсах

Несмотря на бум онлайн-торговли, некоторые категории товаров всё ещё покупают преимущественно в обычных магазинах. Это подтверждают данные ВЦИОМа: 44% россиян не готовы заказывать через интернет домашних животных. Ещё 29% отказываются покупать онлайн валюту и крупную бытовую технику, а 24% — продукты питания.

С точки зрения экономики продаж на маркетплейсах сложнее всего в онлайн переходят товары, для которых покупателю важны физический контакт с продуктом или быстрое получение покупки, считает Даниил Тюнь. Это часть свежих продуктов, дорогая одежда и обувь со сложной посадкой, мебель, премиальные товары и некоторые строительные материалы.

Здесь проблема не в отсутствии спроса на маркетплейсы как таковые, а в высокой стоимости логистики, возвратов и последнего этапа доставки. Чем крупнее, тяжелее, дешевле относительно стоимости доставки или индивидуальнее товар, тем сложнее экономика его продажи через универсальную площадку. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

При этом сами маркетплейсы постепенно расширяют ассортимент. Например, Яндекс Маркет отмечает рост интереса покупателей к товарам регулярного спроса, в том числе продуктам, кофе и бытовой химии. Одновременно покупатели стали чаще оформлять заказы, но тратить за один раз меньше.

Что будет с онлайн-рынком дальше

Комментируя динамику онлайн-покупок, отражённую в данных СберИндекса, Даниил Тюнь прогнозирует, что до конца 2026 года рынок интернет-торговли может вырасти примерно на 18–20%. По словам эксперта, это близко к оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ): организация ожидает, что по итогам года оборот достигнет около 15,8 триллиона рублей, а рост составит примерно 20%.

В следующем году темпы, по мнению эксперта, могут снизиться до 15–18%. Однако в абсолютном выражении рынок всё равно продолжит увеличиваться.

Нормализация темпов роста означает прибавление ещё примерно 2,4–2,8 триллиона рублей оборота. Основными источниками роста будут уже не столько новые пользователи, сколько увеличение частоты заказов, развитие регионов, доставка продуктов и готовой еды, финансовые сервисы внутри платформ и дальнейший переход традиционных продавцов в онлайн. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

Комментируя атаки на складскую инфраструктуру Wildberries, эксперт отметил, что они слабо влияют на спрос, но бьют по предложению и себестоимости. По словам Даниила Тюня, это грозит увеличением сроков доставки, перераспределением товаров между площадками и ростом логистических расходов. При этом резкого скачка цен эксперт не прогнозирует: сначала убытки возьмут на себя маркетплейсы, логисты и продавцы. Если ситуация затянется, часть затрат постепенно перейдёт в стоимость товаров.

По мнению Тюня, усилится и государственное регулирование. Внимание властей будет направлено не только на защиту инфраструктуры, но и на устойчивость логистики, ответственность площадок перед клиентами и непрерывность их работы, поскольку маркетплейсы стали значимой частью российской торговли.

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