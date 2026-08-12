Как оформить карту UnionPay для покупок за границей в 2026 году

Российские карты UnionPay остаются одним из немногих вариантов для оплаты покупок за границей после ухода Visa и Mastercard из страны. В конце июля 2026 года Евросоюз ввёл новый пакет санкций, в который попали Россельхозбанк (РСХБ), «Центр-инвест» и Инго Банк — эмитенты карт китайской платёжной системы.

© Россельхозбанк; Азиатско-Тихоокеанский банк; «Центр-инвест»; Инго Банк

Однако санкции не означают автоматической блокировки всех выпущенных ими карт по всему миру. Разбираемся, какие UnionPay можно оформить в России в 2026 году, сколько стоит их обслуживание и что важно учитывать перед поездкой.

Что изменилось после новых санкций ЕС

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций в отношении России. Ограничения затронули 48 физических лиц и 170 организаций, включая Россельхозбанк, «Центр-инвест» и Инго Банк.

Для держателей UnionPay это не означает автоматического прекращения работы карт за рубежом. Так, РСХБ после введения санкций сообщил, что выпущенные им карты продолжают обслуживаться в штатном режиме.

При этом в странах Евросоюза UnionPay РСХБ не работает ещё с июля 2025 года, поэтому новые ограничения не стали причиной прекращения приёма карт в регионе. «Центр-инвест» запустил выпуск UnionPay в конце июля, а Инго Банк присоединился в начале августа — уже после вступления новых санкций в силу.

Тем не менее после расширения ограничений риск дополнительных отказов по российским UnionPay вырос. Зарубежный платёж проходит через несколько участников: российский банк-эмитент, UnionPay и иностранный банк, обслуживающий конкретный терминал или банкомат. Последний самостоятельно оценивает санкционные риски и может не провести операцию по карте российского банка. В результате карта остаётся технически активной, но не принимается в отдельных магазинах и банкоматах.

Условия выпуска карт UnionPay в 2026 году

Россельхозбанк

РСХБ выпускает дебетовые карты UnionPay со счетами в рублях, долларах, евро или юанях.

Стоимость выпуска:

первая рублёвая карта — бесплатно;

вторая и последующие рублёвые карты — 4500 рублей;

валютная карта — 380 юаней, 55 долларов или 45 евро.

Отдельная плата за обслуживание карты не взимается.

Снять наличные в банкоматах и пунктах выдачи РСХБ можно без комиссии. При использовании банкомата стороннего банка комиссия составит:

для рублёвого счёта — 2% от суммы, минимум 299 рублей;

для валютных счетов — 4% от суммы, минимум 7 долларов, 7 евро или 70 юаней.

Азиатско-Тихоокеанский банк

В АТБ можно оформить UnionPay в рублях или юанях.

Стоимость выпуска:

карта в рублях — 5000 рублей;

юаневая — 470 юаней.

Без выполнения условий для бесплатного обслуживания комиссия составляет 399 рублей или 38 юаней в месяц в зависимости от валюты счёта.

Снять наличные в банкоматах и пунктах выдачи АТБ можно бесплатно. При использовании банкомата стороннего банка комиссия составляет:

1,5% от суммы плюс 250 рублей — для рублёвого счёта;

2,5% от суммы плюс 22 юаня — для юаневого счёта.

«Центр-инвест»

Банк выпускает UnionPay только с рублёвым счётом. Выпуск карты бесплатный.

При невыполнении условий для бесплатного обслуживания комиссия составляет 299 рублей в месяц.

Снять наличные в банкоматах и пунктах выдачи «Центр-инвеста» можно без комиссии. При использовании банкомата стороннего банка взимается 1,5% от суммы, минимум 199 рублей.

Инго Банк

Инго Банк предлагает карты UnionPay со счетами в рублях и юанях. Обслуживание карты бесплатное.

Стоимость выпуска:

первая основная карта — 3000 рублей или 450 юаней;

вторая и последующие основные карты — 4500 рублей или 450 юаней;

дополнительная карта — 1500 рублей или 225 юаней. Можно оформить не более двух дополнительных карт.

При снятии наличных в банкоматах сторонних банков комиссия составляет 4%, минимум 70 юаней.

Сколько стоит UnionPay в разных банках

© «Рамблер»

* Оформление первой карты в рублях бесплатно, выпуск валютной карты платный — 380 юаней, 55 долларов или 45 евро.

Советы редактора по оплате UnionPay за рубежом: личный опыт

Ранее я рассказывала о личном опыте использования карты РСХБ в Турции и Армении в 2026 году. В обеих поездках я столкнулась с ситуациями, когда карта не проходила в конкретных банкоматах или терминалах. На основе этого опыта собрала несколько рекомендаций.

Перед поездкой изучите актуальный опыт других туристов. Информация о приёме российских UnionPay может быстро меняться, поэтому лучше искать отзывы непосредственно по стране и городу назначения. Я читала туристические чаты TravelAsk.

Обратите внимание на несколько моментов:

Какие местные банки принимают российские UnionPay. Лучше ориентироваться на свежие отзывы туристов, а не на общие списки в интернете.

Лучше ориентироваться на свежие отзывы туристов, а не на общие списки в интернете. Где можно снять наличные. Даже если банк в целом принимает UnionPay, отдельные банкоматы могут отклонять операции. Например, в Турции мне удавалось снимать деньги в банкоматах Türkiye İş Bankası в Стамбуле и Анталье, но в Каше операция не прошла.

Даже если банк в целом принимает UnionPay, отдельные банкоматы могут отклонять операции. Например, в Турции мне удавалось снимать деньги в банкоматах Türkiye İş Bankası в Стамбуле и Анталье, но в Каше операция не прошла. Какие комиссии взимают банкоматы. Условия могут различаться не только между банками, но и между конкретными устройствами.

Имейте запас наличных. Лучше взять с собой доллары или евро на случай, если карта не сработает в нужном магазине или банкомате. Это позволит не остаться без доступа к деньгам во время поездки.

Российские UnionPay для путешествий в 2026 году: главное

На момент выпуска материала UnionPay выпускают РСХБ, АТБ, «Центр-инвест» и Инго Банк.

Карты принимают не во всех странах и банках: даже в одном городе карта может работать в одном банкомате или магазине и не проходить в другом. После новых санкций ЕС зарубежные банки могут ужесточить условия работы с российскими картами.

Перед поездкой стоит проверить свежий опыт туристов по конкретному направлению и уточнить комиссии за снятие наличных. На случай отказа в операции лучше иметь запас наличных и альтернативный способ оплаты.

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