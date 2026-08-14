Россиянам дали совет, в какой валюте переводить средства за рубеж

Банк России зафиксировал заметный рост объёма валютных трансграничных переводов россиян в июне. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, что могло повлиять на эту динамику и какие способы перевода денег за границу доступны россиянам в 2026 году.

© pcess609/iStock.com

Почему число переводов в валюте снова начало расти

По данным Банка России, в 2026 году валютные трансграничные переводы физических лиц снова начали расти после постепенного снижения в конце 2025-го. Наиболее заметная динамика пришлась на июнь: объём валютных нетто-переводов по итогам первого месяца лета достиг 144 миллиардов рублей против 94 миллиардов рублей в мае.

Для сравнения: объём рублёвых нетто-переводов за тот же период увеличился с 165 миллиардов до 177 миллиардов рублей. Таким образом, за месяц валютный показатель вырос примерно на 53%, тогда как рублёвый — только на 7%.

© Банк России

Трансграничные переводы физических лиц используются для разных целей, в частности, для:

перечисления средств себе и родственникам,

оплаты товаров и услуг,

инвестиционных операций.

Поэтому увеличение валютных переводов может отражать сразу несколько процессов — от изменения структуры личных расходов за рубежом до желания сохранить сбережения в иностранной валюте.

Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе и основатель, генеральный директор компании «Финголд» Антон Никитин назвали «Рамблеру» несколько факторов, которые могли повлиять на динамику.

Отмена ограничений на переводы в валюте. С 8 декабря 2025 года Банк России отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан. Люди получили возможность переводить больше — и они ею пользуются, отметил Никитин.

С 8 декабря 2025 года Банк России отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан. Люди получили возможность переводить больше — и они ею пользуются, отметил Никитин. Технические сложности рублёвых переводов за рубеж. Переводы в рублях за пределы России всё чаще застревают в промежуточных банках, отметила Гогаладзе. Валютные же переводы, особенно через банки дружественных юрисдикций, проходят быстрее: цепочка посредников короче, контроль мягче, а сами операции вызывают меньше подозрений у иностранных регуляторов.

Переводы в рублях за пределы России всё чаще застревают в промежуточных банках, отметила Гогаладзе. Валютные же переводы, особенно через банки дружественных юрисдикций, проходят быстрее: цепочка посредников короче, контроль мягче, а сами операции вызывают меньше подозрений у иностранных регуляторов. Крепкий рубль и интерес к покупке валюты. В первом полугодии 2026 года российская валюта оставалась значительно сильнее уровней, заложенных в бюджетных расчётах. Средний курс доллара составил около 76,5 рубля при ожидаемых 92 рублях по прогнозу Минэкономразвития.

Для держателей рублей это было окно возможностей купить валюту дёшево. Россияне поспешили конвертировать накопления в доллары и евро и вывести их за рубеж, пока курс не развернулся в сторону ослабления. Ожидания девальвации рубля во втором полугодии до 90–92 рублей за доллар лишь подогрели этот процесс. Ольга Гогаладзе Экономист

Какую валюту выбрать для перевода за границу в 2026 году

Выбор валюты зависит прежде всего от страны назначения, цели перевода и условий конкретного банка или платёжного сервиса. Универсального варианта, который был бы одинаково выгоден для всех операций, нет, отмечают опрошенные «Рамблером» эксперты.

Рубли

Рублёвые переводы остаются одним из основных способов отправки денег за рубеж. По данным ЦБ, за январь-июнь объём переводов в рублях за границу достиг 826 миллиардов рублей, а во втором квартале побил исторический рекорд, составив 493,9 миллиарда рублей.

Почему рублёвые переводы остаются востребованными:

После отключения части российских банков от SWIFT и ужесточения требований к международным валютным операциям классические валютные переводы стали менее предсказуемыми. Многим удобнее отправить рубли с последующей конвертацией на стороне иностранного банка или платёжного сервиса.

Валюта

Такие переводы удобны, если получателю нужны деньги в иностранной валюте, считает Никитин. Такой способ помогает заранее зафиксировать сумму, которую получит адресат, но не снимает рисков, связанных с банками-посредниками.

Долларовый платёж через SWIFT нестабилен. Евро блокируется на уровне европейских корреспондентов. Так что если выбираете валюту — берите юань или дирхам, они сейчас наиболее стабильны, — Никитин. Антон Дмитриевич Никитин основатель и генеральный директор ООО «Финголд»

Какие способы перевода денег за границу доступны в 2026 году

После введения санкций и отключения российских банков от международной финансовой инфраструктуры стандартный банковский перевод уже не работает как универсальный способ отправки денег. Теперь подходящий канал зависит от страны назначения и банка получателя.

Классический банковский перевод

Часть российских банков по-прежнему может отправлять международные платежи через SWIFT. Но сама возможность оформить такой перевод не означает, что деньги гарантированно поступят получателю: платёж может пройти через несколько банков-корреспондентов и попасть на дополнительную проверку, предупредил Никитин.

Формально около 360 российских банков сохраняют техническое подключение к SWIFT. Однако на практике: более 100 банков полностью отключены от системы, и менее трети из оставшихся способны провести исходящий платёж без посредников. Успешность переводов в евро не превышает 30%, доллары до западных получателей почти не доходят, а сроки растянулись до 4–8 недель. Антон Дмитриевич Никитин основатель и генеральный директор ООО «Финголд»

По состоянию на середину августа 2026 года крупные банки, в том числе Сбер и Т-Банк, сохраняли возможность отправлять переводы за рубеж через мобильные приложения — по номеру карты, счёта или телефона.

Никитин назвал «Рамблеру» ещё шесть банков с действующим SWIFT-доступом:

ЮниКредит (EUR, CHF, AED),

ОТП Банк (EUR по ряду направлений),

Газпромбанк (CNY в Китай),

ВТБ (СНГ, Китай),

БКС Банк

Ренессанс Кредит.

Перечень доступных направлений и валют регулярно меняется. Поэтому перед отправкой крупной суммы заранее уточните в банке, возможен ли перевод в выбранную страну и на конкретный счёт.

Системы денежных переводов

Для отправки денег физическим лицам в отдельные страны можно использовать специализированные платёжные системы, например «Золотую Корону» или «Юнистрим». При этом доступные направления меняются: после введения 21-го пакета санкций ЕС список стран для переводов через «Золотую Корону» заметно сократился. На середину августа 2026 года сервис позволял отправлять деньги только в Узбекистан, Турцию, Киргизию и Азербайджан.

В мае 2026 года МТС запустила в салонах связи переводы за рубеж через платёжную систему «Мультитрансфер». Деньги можно отправить на карту иностранного банка или с возможностью получения наличных.

Платёжные агенты

Ещё один способ отправить деньги за границу — обратиться к специализированным компаниям-посредникам. Они проводят переводы через собственную сеть счетов и партнёров в разных странах. По словам Никитина, в 2026 году именно такие сервисы стали основной инфраструктурой трансграничных расчётов.

Средняя комиссия за перевод через посредников сейчас составляет около 2% или ниже, отметил Никитин. Однако итоговые расходы зависят не только от комиссии, но и от курса конвертации.

Никитин назвал самых заметных участников этого рынка:

EastPay,

DIRECTLA,

ONEX,

RSI-Capital.

Схема перевода через агента выглядит следующим образом:

Клиент переводит рубли посреднику в России. Компания организует расчёт через зарубежную инфраструктуру. Получатель получает деньги в местной валюте или другой согласованной валюте.

При такой схеме деньги часто физически не пересекают границу: расчёты строятся на балансировке встречных потоков, пояснил Никитин.

Криптовалюта

По словам Гогаладзе, тем, кто регулярно отправляет деньги родственникам за границу, можно рассмотреть криптовалюту.

Один из самых популярных вариантов перевода выглядит так:

Отправитель покупает USDT за рубли, Переводит USDT на кошелёк получателю, Получатель продаёт USDT за местную валюту и выводит её.

Комиссии при таком способе минимальны, курс близок к рыночному. Но этот путь требует определённых технических знаний и не подходит тем, кто не готов разбираться в криптокошельках. Ольга Гогаладзе Экономист

Стейблкоины позволяют сократить время перевода до нескольких часов при издержках 2–5%, отметил Никитин.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, разрешающий экспортёрам и импортёрам использовать криптовалюту для трансграничных расчётов. Для физических лиц — неквалифицированных инвесторов — действует лимит 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Внутри России расплачиваться криптовалютой по-прежнему запрещено.

Что проверить перед переводом денег за границу

доступность перевода в конкретную страну и банк получателя;

валюту перевода;

комиссию и курс конвертации;

возможные комиссии банков-посредников;

лимиты на сумму операции;

требования к документам, подтверждающим источник средств и цель платежа.

Как оформить карту UnionPay для покупок за границей в 2026 году

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.