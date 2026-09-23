В «РЖД» объяснили рост цен на плацкарт и раскрыли способ сэкономить
С 1 октября в России проиндексируют тарифы на пассажирские перевозки. О том, как регулируются тарифы и какие изменения ожидаются, «Рамблеру» рассказали в пресс-службах Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в «РЖД») и «Гранд Сервис Экспресс».
На сколько подорожают билеты дальнего следования
Согласно распоряжению Правительства РФ № 1924-р, проезд в социально-значимых вагонах поездов дальнего следования подорожает на 9,2%. Индексация затронет:
- плацкартные вагоны;
- общие вагоны;
- вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов.
В пресс-службе ФПК «Рамблеру» пояснили: уровень индексации тарифов устанавливает ФАС на основании прогнозов социально-экономического развития, которые публикует Минэкономразвития (файл .pdf).
В этом сегменте перевозок применяются так называемые дифференцированные по календарным периодам индексы к уровню тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования АО “ФПК”, которые меняются в зависимости от календарных периодов года, — сообщили в ведомстве.
В ФПК объясняют, как это работает: летом или в декабре действует повышающий уровень цен коэффициент, поэтому стоимость всегда будет выше. В менее активный период – в феврале или ноябре – цена билетов будет снижаться из-за снижающего коэффициента.
Так, с 11 октября по 23 декабря на билеты в плацкартные вагоны поездов компании «Гранд Сервис Экспресс» будет действовать понижающий коэффициент 0,8, то есть, места в плацкарте на эти даты будут продаваться ниже базовой стоимости, — рассказали в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».
- Ознакомиться с коэффициентами можно на официальном сайте «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
- Расписание графика гибкого регулирования тарифов «Гранд Сервис Экспресс» опубликован на официальном сайте организации.
Что останется без индексации
В вагонах купе, СВ и Люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, сообщили в пресс-службе ФПК. Здесь действует динамическое ценообразование: итоговая сумма зависит от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест, периода совершения покупки билета.
Как снизить расходы на поездку
Чтобы поездка не ударила по бюджету, стоит учитывать несколько моментов.
- Сравнивайте даты и время отправления. Билеты на будние дни, ночные рейсы или утренние отправления обычно дешевле поездок в выходные.
- Отслеживайте акции и льготы. Для пассажиров действуют скидки 10% ко дню рождения, невозвратные тарифы, акции «Целое купе» и «Путешествуй с детьми», а также спецпредложения.
- Копите баллы. В программе «РЖД Бонус» за покупки начисляются премиальные баллы, которыми можно оплатить часть стоимости нового билета.
- Используйте при оплате карты с кешбэком на путешествия. О лучших картах и подписках для путешествий читайте в нашем материале.
Главное
С 1 октября 2026 года регулируемые тарифы РЖД (плацкарт, общий вагон, вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов) вырастут на 9,2%. Цены на купе, СВ и скоростные поезда продолжат формироваться рынком исходя из спроса. Снизить траты помогут гибкий выбор дат, участие в бонусной программе и использование специальных акций.
Как дешевле купить билеты на поезд: в кассе или онлайн
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