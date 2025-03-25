«Семейная ипотека» на вторичном рынке: кто и где сможет взять кредит

С 1 апреля «Семейная ипотека» станет доступна для покупки вторичного жилья. Рассказываем, кто сможет воспользоваться льготами и как расширение программы может повлиять на рынок недвижимости.

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Расширение льгот

Начиная с 1 апреля россияне смогут покупать вторичку по сниженной ставке (до 6% годовых) в рамках «Семейной ипотеки». Раньше программа работала только для тех, кто приобретал жильё в новостройках.

Оформить «Семейную ипотеку» на вторичное жильё можно в городах, где строится не более двух домов. Сейчас под такой критерий подходит 901 населённый пункт — посмотреть перечень можно здесь. Его сформировал банк ДОМ.РФ по критериям Минфина. Список планируют обновлять раз в квартал.

Выбор жилья ограничен — оно должно находиться в многоквартирном доме, который:

построен в 2005 году и позже;

не признан аварийным.

На такие объекты приходится около 14% застройки населённых пунктов из списка, рассказал «Рамблеру» руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Согласно опросу «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении «Рамблера»), 68% россиян из тех, кто в 2025 году планирует купить жильё по льготной ипотеке, рассчитывают на семейную программу.

С учётом условий программы количество подходящих предложений может быть ограничено. Вероятно, это дополнительно подстегнёт спрос на такие объекты и ускорит сроки их продажи. По этой причине семьям, которые подходят под условия программы и хотят приобрести вторичное жильё, лучше не откладывать выбор и покупку подходящего объекта. Артур Ахметов Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

Требования к заёмщику

Льготная ипотека на готовое жильё доступна семьям, в которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно.

Также от заёмщика требуется:

гражданство России;

первоначальный взнос от 20% (можно использовать материнский капитал);

подтверждение доходов.

Для льготного займа на вторичном рынке необходимо, чтобы продавец и покупатель действовали без предварительного сговора, подчеркнул Алексей Попов. Пока неясно, как банки будут контролировать отсутствие нерыночных договорённостей между сторонами, добавил эксперт.

Ещё одним важным условием является то, что купить квартиру по льготной ипотеке можно только один раз.

Последствия для рынка

Расширение «Семейной ипотеки» на вторичную недвижимость может привести к оживлению рынка жилья в малых и средних городах, сказал Алексей Попов из Циан.Аналитики. Но могут появиться ограничения для нового строительства в этих городах. Выиграть конкуренцию за покупателя застройщикам будет сложно, и они перестанут даже рассматривать проекты в небольших населённых пунктах, предполагает эксперт.

Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава не ожидает резкого скачка цен, подобного эффекту от льготной ипотеки 2020 года. По его мнению, расширение программы не окажет системного влияния на рынок недвижимости в целом.

Рост цен затронет лишь определённый сегмент — жильё в относительно новых домах, доля которых в малых городах редко превышает 10–15%, говорит эксперт. В этом сегменте действительно возможно повышение стоимости на 10–15% в течение первого года действия программы, допустил Кава.

Наиболее заметные изменения можно ожидать в городах с туристическим потенциалом или вблизи мегаполисов — таких как Геленджик или Туапсе. Там возможен приток покупателей из других регионов, что усилит конкуренцию и приведёт к более выраженному росту цен. Ходжа Кава Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

Расширение льгот может благоприятно сказаться на общем рынке недвижимости, считает доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве России Тимофей Мазурчук. Это может привести к сокращению разрыва цен между новым и вторичным жильём в малых городах России, говорит эксперт.

Значительного роста покупок на вторичном рынке не произойдёт, уверен Мазурчук. Программа «Семейной ипотеки» для вторичек предназначена для покупки жилья в небольших городских агломерациях, где давно не строят новых многоквартирных домов. Это точечная мера, которая может помочь некоторым семьям улучшить жилищные условия.

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