Как я установил самозапрет на кредиты и попытался открыть кредитную карту

Самозапрет на кредиты — это добровольная мера, чтобы уберечь себя от появления новых долгов и мошенников. Механизм заработал с 1 марта, и уже более 8 миллионов россиян установили его себе, в том числе автор «Рамблера» Михаил Тегин. В этой статье он расскажет, как проходил процесс установки самозапрета и как после этого банк отказал ему в выдаче кредитной карты.

© Рамблер

Что такое самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты работает как официальная блокировка на оформление займов — по сути, добровольное ограничение. Он не позволит банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать вам кредиты. Если вы забудете про самозапрет и попробуете оформить займ, вам должны отказать.

Зачем это нужно

Защита от мошенников . Если кто-то попробует взять кредит на ваше имя, система этого не допустит.

. Если кто-то попробует взять кредит на ваше имя, система этого не допустит. Финансовая дисциплина . Чем меньше долгов, тем лучше для личного или семейного бюджета. Если у вас есть склонность к необдуманным займам или импульсивным покупкам, то вы можете обезопасить себя и от них.

. Чем меньше долгов, тем лучше для личного или семейного бюджета. Если у вас есть склонность к необдуманным займам или импульсивным покупкам, то вы можете обезопасить себя и от них. Подготовка к финансовой цели . Если вы копите на покупку квартиры, машины или нового бизнеса, самозапрет поможет не отвлекаться на лишние кредиты и траты.

. Если вы копите на покупку квартиры, машины или нового бизнеса, самозапрет поможет не отвлекаться на лишние кредиты и траты. Психологический барьер. Несмотря на возможность снятия самозапрета, его наличие может подтолкнуть к размышлению: действительно вам необходим новый займ или можно обойтись без него.

Самозапрет на кредиты: для чего и когда оформить

Как я установил самозапрет

На главной странице портала госуслуг я выбрал «Самозапрет на кредиты».

© Госуслуги

В новом окне робот Макс рассказал, что означает установка самозапрета. И спросил меня, что интересует: условия, виды, проверка статуса.

© Госуслуги

Я выбрал «Установить запрет», вошёл в личный кабинет (это можно сделать на первом этапе). Затем потребовалось проверить персональные данные (паспорт, ИНН).

© Госуслуги

Далее мне предложили выбор, какой вид запрета установить: полный или частичный. Я решил, что установлю полный запрет.

© Госуслуги

После того как я выбрал тип подписи, на экране появилось сообщение: «Заявление готово к отправке». Я ввёл пароль подтверждения и нажал кнопку «Отправить заявление».

На странице появилось уведомление о том, когда начнёт действовать самозапрет — на следующий день после того, как вам придёт в личный кабинет сообщение о получении ответственным ведомством заявления.

© Госуслуги

Уведомление появилось в личном кабинете почти моментально. Вместе с ним пришли ещё четыре уведомления от Бюро кредитных историй (БКИ).

В документах от БКИ сообщалось, что в моей кредитной истории теперь есть запись о запрете для банков и микрофинансовых организаций (МФО) выдавать мне займы.

От каждого бюро уведомления однотипные.

© НБКИ

Я поставил 5 звёзд за выполнение услуги. Процесс оформления самозапрета занял всего пару минут. На каждом этапе мне давал пояснения Робот Макс. Плюс услуга бесплатная.

© Госуслуги

Как я проверил работу самозапрета

По закону самозапрет должен заработать уже на следующий день. Согласно презентации Банка России, если ваше заявление на установку ограничения поступило в БКИ до 22:00 мск, то сведения о запрете включаются в кредитную историю в тот же день. Если после 22:00, то запрет начнёт действовать уже на следующий день.

Я подавал заявление примерно в 16:50 мск и решил удостовериться в действии запрета только на следующий день. В 10:40 я проверил свою кредитную историю на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

© НБКИ

Бюро за две минуты подготовило мне 100-страничный отчёт о моих кредитах и заявках. Но я не смог найти в документе запись о запрете на выдачу, хотя формировал его несколько раз в разное время. По закону БКИ обязано поставить отметку в кредитную историю, но не уточняется, где именно она должна быть.

Обращение в НБКИ помогло разобраться. Сотрудник рассказал, что вместо отметки в информационной части отчёта о кредитной истории предусмотрен целый раздел/страница. Он называется «Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)». Я нашел такую страницу и в своем отчёте.

© НБКИ

Позднее я решил оформить кредитную карту, чтобы проверить, как заработал самозапрет. Я заполнил онлайн-заявку на сайте Т-банка. Через пару секунд появилось сообщение, что банк не может одобрить карту. Пояснений при этом не было.

Я решил проверить приложение кредитной организации. В нём было уведомление, где говорилось, что в оформлении кредитки отказано из-за установленного самозапрета.

© Приложение Т-Банка

Коротко

Самозапрет на кредиты работает как официальная блокировка на оформление займов — по сути, добровольное ограничение. Он нужен для защиты от мошенников и улучшения финансовой дисциплины.

Установить его довольно легко и быстро — примерно так же оперативно, как подать заявку на сам кредит в приложении банка.

Задачу упрощают подсказки на «Госуслугах»: вам объясняют, какой шаг за каким следует и почему. Тексты написаны простым языком, в отличие от законов или даже условий кредитного договора. Важные моменты выделены жирным шрифтом или специальным цветом.

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