Когда россиянам ожидать снижения ставок по кредитам

Прибыль банковского сектора не достигнет прошлогоднего результата и составит 3,1–3,3 триллиона рублей, прогнозируют аналитики «Эксперт РА» в обзоре. На это, в частности, повлияют снижение объёма выдач ипотеки и рост доли просроченной задолженности по кредитам физлиц. По данным Банка России, процент невозвратов в сегменте потребительского кредитования за год вырос с 7,7 до 10,5%. Вместе с экспертами разберёмся, что происходит в банковском секторе и когда можно ожидать ослабления денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе снижения ставок по кредитам для физлиц.

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Что происходит в банковском секторе

В 2024 году банковский сектор заработал рекордные 3,8 триллиона рублей за счёт активного роста кредитных портфелей, особенно в первой половине года. Однако во втором полугодии ситуация начала меняться из-за роста ставки рефинансирования и удорожания кредитов, отмечают аналитики «Эксперт РА». По данным ЦБ РФ, ставка по краткосрочным кредитам для физлиц выросла с 23% в январе 2024 года до 32,7% в декабре, что привело к замедлению темпов кредитования.

В результате по итогам I квартала 2025 года прибыль банков сократилась на 17% год к году до 750 миллиардов рублей. При этом портфель необеспеченного потребительского кредитования сократился на 2%, а выдачи кредитов упали более чем в два раза (год к году), отмечают аналитики.

Значительное снижение в I квартале 2025 года продемонстрировал и ипотечный сегмент: объём выдачи оказался на 42% ниже показателей прошлого года. Это связано с ограниченным объёмом льготных программ и высокими ставками по рыночным предложениям, объясняют аналитики «Эксперт РА».

Помимо сокращения объёмов выдачи кредитов, растёт и доля просроченной задолженности физлиц на срок более 90 дней (NPL 90+). Об этом рассказала Елизавета Данилова, член совета директоров, директор департамента финансовой стабильности Банка России в рамках II ежегодного Банковского форума «Эксперт РА».

Данилова отметила, что особенно возросла доля NPL потребительских кредитов. Это связано в том числе с тем, что с конца 2023 года, когда ставки повысились, банки активно наращивали кредиты. Изначально их брали более рисковые заёмщики.

Что касается ипотеки, то здесь тоже рост NPL. Опять же, это связано с тем, что во второй половине 2023-го — в начале 2024 года банки использовали достаточно слабые стандарты, низкий первоначальный износ, высокий показатель долговой нагрузки. И это привело к тому, что спустя время мы видим рост неплатежей. Елизавета Данилова Член Совета директоров, директор Департамента финансовой стабильности Банка России

По словам Руслана Коршунова, управляющего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА», в 2025 году ожидается существенное охлаждение кредитного рынка — все его сегменты продемонстрируют снижение темпов роста. Особенно тревожной выглядит ситуация в сфере автокредитования и потребительских займов без обеспечения, где прогнозируется отрицательная динамика: –5 и –10% соответственно.

Учитывая всё вышесказанное, банковский сектор в 2025 году вряд ли сможет повторить прошлогодний рекорд. По данным агентства «Эксперт РА», прогнозируемая прибыль составит 3,1–3,3 триллиона рублей.

Да, вероятно, что чистая прибыль по банковской системе будет ниже либо сохранится на уровне прошлого года. Это связано с тем, что качество кредитных портфелей банков заметно ухудшается. Ольга Горюкова Директор Департамента риск-менеджмента – член Правления АО «Свой Банк»

Как пояснила эксперт, к недополучению запланированных доходов банками приводят:

замедление объёмов корпоративного кредитования;

снижение уровня одобрения по заявкам розничного кредитования;

практически полная остановка рыночного ипотечного кредитования (вне госпрограмм);

введение ЦБ РФ макропруденциальных лимитов для банков.

Политика ЦБ РФ направлена на снижение закредитованности населения, отмечают аналитики. Планируется расширение сферы регулирования альтернативных кредитных продуктов. В частности, к концу текущего года могут быть введены дополнительные ограничения для программ рассрочки платежей. Соответствующий законопроект находится на стадии рассмотрения.

Макропруденциальная политика Банка России привела к тому, что к концу I квартала 2025 года банковский сектор сформировал буфер капитала в размере 1,2 триллиона рублей. Это около 3% общей задолженности физических лиц. Такой показатель обеспечивает достаточный запас прочности для нейтрализации потенциальных рисков в течение ближайшего года, считают аналитики «Эксперт РА». Однако отдельные банки с буфером ниже среднего по рынку могут столкнуться с определёнными трудностями, связанными с кредитными рисками.

Банкам может понадобиться формировать повышенные резервы с учётом роста просрочки по розничным кредитам и увеличения количества проводимых реструктуризаций. Всё это напрямую повышает расходы банков, говорит Горюкова.

Последнее привело к ряду слияний и поглощений в банковском секторе. В течение 2024 года и первых трёх месяцев 2025 года рынок покинули 14 кредитных организаций. Это укрепило позиции топ-10 банков: их доля в активах сектора увеличилась с 78,5 до 80,7% к концу I квартала 2025 года.

В ближайшие годы с рынка могут уйти и другие игроки. По прогнозам агентства «Эксперт РА», к 2028 году количество банков может снизиться с 311 до 270 и даже меньше. При этом уже к 2027 году банковский сектор могут покинуть еще 30 банков, сказал Коршунов на форуме.

Что будет со ставками

Агентство «Эксперт РА» прогнозирует сохранение жёсткой ДКП: на протяжении большей части 2025 года ключевая ставка будет находиться на текущем уровне. При этом к концу года вероятно её снижение до 18%, прогнозирует агентство, отмечая, что вероятность реализации этого сценария — 70%.

Аналитики агентства ожидают замедления инфляции по результатам года до 6,5% (в 2024 году показатель находился на уровне 9,9%). Однако и темпы экономического роста будут ниже — 1,3 против 3,9% в 2024 году.

Мнения, что снижения ставки ЦБ можно ждать во втором полугодии 2025 года, придерживаются и другие эксперты:

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка: «С учётом сигналов ЦБ по итогам апрельского заседания мы ожидаем, что 6 июня размер ставки будет сохранён на уровне 21%. Мы предполагаем, что курс на смягчение ДКП может быть принят на заседании 25 июля. Он может начаться со снижения ставки до 19–20%. К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%».

«С учётом сигналов ЦБ по итогам апрельского заседания мы ожидаем, что 6 июня размер ставки будет сохранён на уровне 21%. Мы предполагаем, что курс на смягчение ДКП может быть принят на заседании 25 июля. Он может начаться со снижения ставки до 19–20%. К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%». Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ: «Мы ожидаем начала снижения ставок во втором полугодии 2025 года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Решения по кредитным ставкам принимаются с учётом роста стоимости денег на рынке фондирования, динамики ключевой ставки ЦБ и конкурентной среды».

«Мы ожидаем начала снижения ставок во втором полугодии 2025 года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Решения по кредитным ставкам принимаются с учётом роста стоимости денег на рынке фондирования, динамики ключевой ставки ЦБ и конкурентной среды». Павел Рогов, генеральный директор ББР Брокер: «Мы ожидаем смягчения риторики по ключевой ставке на июньском заседании ЦБ РФ, но с оговорками относительно инфляционных процессов. Тем более в июле вырастут тарифы на ЖКХ, что также отразится на инфляции. Наиболее вероятное начало снижения ставки — конец августа, середина сентября при сохранении тенденции к охлаждению экономики».

«Мы ожидаем смягчения риторики по ключевой ставке на июньском заседании ЦБ РФ, но с оговорками относительно инфляционных процессов. Тем более в июле вырастут тарифы на ЖКХ, что также отразится на инфляции. Наиболее вероятное начало снижения ставки — конец августа, середина сентября при сохранении тенденции к охлаждению экономики». Антон Фуфачев, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка: «Мы ожидаем, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии 2025 года: до 16–17% к концу текущего года и до 10% к концу следующего».

Соразмерного сокращения (на 4–5% к концу года) при таком развитии экономики можно было бы ожидать от кредитных ставок по нельготным сегментам кредитования, отмечает Фуфачев.

Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ, в опросе РБК отметил, что в течение ближайших месяцев ставки по ипотеке могут снизиться до 25%, а к концу года — до 20%.

Коротко

Высокие ставки по банковским кредитам способствуют снижению спроса на кредитные продукты. Поэтому, как прогнозируют специалисты «Эксперт РА», прибыль банковского сектора за 2025 год не достигнет уровня 2024 года и составит 3,1–3,3 триллиона рублей.

Повышение требований ЦБ РФ к банковскому сектору способствовало формированию буфера капитала в размере 1,2 триллиона рублей.

Благодаря тому, что за 2024 год и I квартал 2025 года с банковского рынка ушли 14 игроков, укрепились позиции топ-10 банков: их доля в активах увеличилась до 80,7%.

Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки со второго полугодия 2025 года. Вслед за снижением ставки ЦБ соразмерно будут уменьшаться и кредитные ставки банков.