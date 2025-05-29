Как получить кредит по уже совершённым покупкам в Сбере

Если вы совершили крупную покупку и вам срочно понадобились деньги, Сбер предлагает услугу кредитования по уже совершённым покупкам. Рассказываем, кому подойдёт такая услуга и как её оформить.

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Как это работает

Услуга «Деньги за покупку» работает как обычный заём, но выдаётся на сумму уже совершённых покупок. Сами покупки должны относиться к категории «Оплата товаров и услуг». Оплата по QR-коду тоже учитывается. Стоимость покупки должна быть не менее 3 тысяч и не более 100 тысяч рублей. Сам кредит можно оформить на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Эта услуга отличается от рассрочки тем, что, по сути, представляет собой обычный потребительский кредит. При оформлении рассрочки вы не платите проценты за покупку, их компенсирует магазин. Из-за этого рассрочку можно оформить не в любом магазине, а только в том, который указан в списке партнёров банка. Услуга «Деньги за покупку» доступна для покупок в любых магазинах, если эти покупки соответствуют вышеперечисленным критериям.

Условия оформления

Кредит на совершённые покупки могут оформить только клиенты Сбера, у которых есть зарплатная карта банка. Остальным клиентам такая услуга недоступна.

Для оформления такого кредита вы должны соответствовать следующим требованиям:

Быть гражданином России или иметь временную регистрацию.

Вам должно быть не менее 25 лет на момент оформления договора и не более 59 лет на момент возврата денег.

У вас должна быть подключена функция «Уведомления об операциях».

По услуге «Деньги за покупку» предусмотрен лимит. Один клиент может получить максимум 150 тысяч рублей за всё время.

Кредит можно оформить сроком на 3, 6, 10 или 12 месяцев. Процентная ставка, по данным на май 2025 года, составляет 39,9% годовых.

Например, если вы возьмёте в кредит 25 тысяч рублей сроком на 1 год, ежемесячный платёж составит 2399 рублей.

Как оформить

Войдите в приложение банка и перейдите в раздел «История». Убедитесь, что ваше приложение обновлено до версии 15.3 и выше. Проверить это можно в разделе «Профиль» в самом низу экрана. В разделе «История» или в карточке операции выберите кнопку «Деньги за покупку». Укажите покупки, за которые хотите получить кредит. Укажите подходящий график платежей. Дождитесь одобрения кредита. Обычно это занимает не более 5 минут.

Полученный кредит будет отображаться вместе с остальными в разделе «Кредиты». Здесь же можно будет отслеживать информацию по займу и управлять им.

Коротко

Услуга «Деньги за покупку» позволяет оформить кредит по уже совершённым покупкам, если они были оплачены картой Сбербанка.

Кредит на совершённые покупки могут оформить только сотрудники Сбербанка или клиенты, у которых есть зарплатная карта банка.

Сумма кредита должна быть не ниже 10 тысяч и не более 100 тысяч рублей.

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