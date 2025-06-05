Эксперты рассказали, что делать при повышении ставки по действующему кредиту

Ставка по кредиту прописывается в кредитном договоре и чаще всего фиксируется на весь период кредитования. Но бывают ситуации, когда она повышается после оформления займа. В этом случае увеличивается переплата и вырастает нагрузка на бюджет заёмщика. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, когда банк может поднять процент по существующему кредиту и как быть в такой ситуации должнику.

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Когда ставку могут поднять

Внесение изменений в условия кредита не является распространённой практикой, однако такая возможность у банков существует, объясняет руководитель направления по развитию потребительского кредитования Ингосстрах Банка Дмитрий Долженко.

Ставка может повышаться в следующих случаях:

Договор предусматривает плавающую ставку. Обычно она привязывается к ключевой ставке и при повышении этого показателя увеличивается.

Обычно она привязывается к ключевой ставке и при повышении этого показателя увеличивается. Завершение действия акции. Банковские программы могут предусматривать действие сниженной ставки на протяжении определённого времени. По окончании льготного периода процент увеличивается.

Банковские программы могут предусматривать действие сниженной ставки на протяжении определённого времени. По окончании льготного периода процент увеличивается. Потеря статуса, дающего право на льготный процент. Например, если вы получили образовательный кредит, но отчислились из вуза, вместо льготной начинает действовать рыночная ставка.

Например, если вы получили образовательный кредит, но отчислились из вуза, вместо льготной начинает действовать рыночная ставка. Невыполнение условий, необходимых для действия сниженной ставки. Это могут быть отказ от страховки, прекращение участия в зарплатном проекте.

Например, в кредитном договоре может быть зафиксировано условие о снижении процентной ставки в случае оформления страхования. Если срок страхования при этом не равен сроку кредита, клиент должен ежегодно продлевать такую страховку и направлять новый полис в банк. Если этого не сделать, банк имеет право увеличить процентную ставку. Размер увеличения фиксируется в кредитном договоре. Дмитрий Долженко Руководитель направления по развитию потребительского кредитования Ингосстрах Банка

Что делать, если банк изменил ставку

Если ваш банк внезапно поднял ставку по уже действующему кредиту, не паникуйте — это не всегда законно и у вас есть варианты действий, рассказывает Дмитрий Григориарди, руководитель московской коллегии адвокатов «Григориардис Групп».

В этом случае эксперт рекомендует действовать следующим образом:

Перечитайте договор. Ищите пункты про изменение ставки. Если в договоре их нет или они прописаны очень расплывчато, это уже повод для разбирательства. Обратите внимание на уведомления от банка о повышении ставки. Они должны быть доставлены вам надлежащим образом и содержать обоснование. Напишите официальное претензионное письмо в банк, если после изучения договора считаете, что повышение незаконно. В нём укажите, почему вы не согласны с изменением ставки. Зарегистрируйте письмо и сохраните копию с отметкой о вручении. Пожалуйтесь в Банк России или Роспотребнадзор, если кредитная организация отказывается пересматривать своё решение. Регулятор и надзорное ведомство рассматривают жалобы потребителей на неправомерные действия финансовых учреждений.

Если все предыдущие меры не принесли результата, обращайтесь в суд, отмечает Григориарди. При обращении нужно предъявить: договор, переписку с банком, уведомления об изменении ставки. Помните, что защита прав заёмщиков — это ваша законная возможность, подвёл итог эксперт.

Если кредитор поднял процент обоснованно, например из-за непродления страховки, устраните нарушение и попросите вернуть прежние условия. Банк не обязан этого делать, но иногда кредитные учреждения идут навстречу.

Коротко

Банк имеет право поднять ставку по действующему кредитному договору, если такая возможность в нём прописана.

Если кредитор в одностороннем порядке изменил условия кредитования, внимательно изучите договор. При неправомерном повышении процента направьте в банк претензию.

Если кредитная организация не реагирует на ваше обращение, жалуйтесь в ЦБ РФ и Роспотребнадзор. В крайнем случае обращайтесь в суд.

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