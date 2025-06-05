Эксперты рассказали, что делать при повышении ставки по действующему кредиту
Ставка по кредиту прописывается в кредитном договоре и чаще всего фиксируется на весь период кредитования. Но бывают ситуации, когда она повышается после оформления займа. В этом случае увеличивается переплата и вырастает нагрузка на бюджет заёмщика. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, когда банк может поднять процент по существующему кредиту и как быть в такой ситуации должнику.
Когда ставку могут поднять
Внесение изменений в условия кредита не является распространённой практикой, однако такая возможность у банков существует, объясняет руководитель направления по развитию потребительского кредитования Ингосстрах Банка Дмитрий Долженко.
Ставка может повышаться в следующих случаях:
- Договор предусматривает плавающую ставку. Обычно она привязывается к ключевой ставке и при повышении этого показателя увеличивается.
- Завершение действия акции. Банковские программы могут предусматривать действие сниженной ставки на протяжении определённого времени. По окончании льготного периода процент увеличивается.
- Потеря статуса, дающего право на льготный процент. Например, если вы получили образовательный кредит, но отчислились из вуза, вместо льготной начинает действовать рыночная ставка.
- Невыполнение условий, необходимых для действия сниженной ставки. Это могут быть отказ от страховки, прекращение участия в зарплатном проекте.
Например, в кредитном договоре может быть зафиксировано условие о снижении процентной ставки в случае оформления страхования. Если срок страхования при этом не равен сроку кредита, клиент должен ежегодно продлевать такую страховку и направлять новый полис в банк. Если этого не сделать, банк имеет право увеличить процентную ставку. Размер увеличения фиксируется в кредитном договоре.Дмитрий ДолженкоРуководитель направления по развитию потребительского кредитования Ингосстрах Банка
Что делать, если банк изменил ставку
Если ваш банк внезапно поднял ставку по уже действующему кредиту, не паникуйте — это не всегда законно и у вас есть варианты действий, рассказывает Дмитрий Григориарди, руководитель московской коллегии адвокатов «Григориардис Групп».
В этом случае эксперт рекомендует действовать следующим образом:
- Перечитайте договор. Ищите пункты про изменение ставки. Если в договоре их нет или они прописаны очень расплывчато, это уже повод для разбирательства.
- Обратите внимание на уведомления от банка о повышении ставки. Они должны быть доставлены вам надлежащим образом и содержать обоснование.
- Напишите официальное претензионное письмо в банк, если после изучения договора считаете, что повышение незаконно. В нём укажите, почему вы не согласны с изменением ставки. Зарегистрируйте письмо и сохраните копию с отметкой о вручении.
- Пожалуйтесь в Банк России или Роспотребнадзор, если кредитная организация отказывается пересматривать своё решение. Регулятор и надзорное ведомство рассматривают жалобы потребителей на неправомерные действия финансовых учреждений.
Если все предыдущие меры не принесли результата, обращайтесь в суд, отмечает Григориарди. При обращении нужно предъявить: договор, переписку с банком, уведомления об изменении ставки. Помните, что защита прав заёмщиков — это ваша законная возможность, подвёл итог эксперт.
Если кредитор поднял процент обоснованно, например из-за непродления страховки, устраните нарушение и попросите вернуть прежние условия. Банк не обязан этого делать, но иногда кредитные учреждения идут навстречу.
Коротко
Банк имеет право поднять ставку по действующему кредитному договору, если такая возможность в нём прописана.
Если кредитор в одностороннем порядке изменил условия кредитования, внимательно изучите договор. При неправомерном повышении процента направьте в банк претензию.
Если кредитная организация не реагирует на ваше обращение, жалуйтесь в ЦБ РФ и Роспотребнадзор. В крайнем случае обращайтесь в суд.
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