В какой день выгоднее вносить досрочный платёж по ипотеке

В ноябре 2022 года я оформила в Сбере ипотеку на вторичную квартиру с максимальным сроком погашения кредита в 30 лет. С момента покупки мой доход вырос, и я задалась целью погасить долг досрочно. В мае 2025 года я внесла первый досрочный платёж с сокращением срока кредита. Для этого потребовалось несколько простых действий в мобильном приложении банка: перевести деньги на счёт и указать сумму списания. Однако есть один важный нюанс: условия по ипотеке при внесении досрочного платежа меняются в зависимости от близости дня его оформления к дате ежемесячного платежа. В этой статье расскажу, как я нашла самый выгодный способ досрочного погашения своей ипотеки.

© Madhourse/iStock.com

Лучший день для досрочного платежа

Прежде чем вносить досрочный платёж, я решила проанализировать в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, каким образом изменение даты взноса влияет на условия погашения кредита.

Я выяснила, что выгоднее оформить платёж сразу после списания основного долга. В начале расчётного периода основная сумма платежа идёт на погашение тела кредита — именно от него зависят проценты и итоговая переплата. Чем ближе дата нового платежа, тем больше денег направляется на погашение процентов по ипотеке.

Я плачу за квартиру каждое 26-е число месяца.

Проверила условия за три дня до основного платежа (23 мая):

Чтобы уменьшить ежемесячный платёж, нужно внести от 30,9 тысячи рублей.

Чтобы сократить срок ипотеки — от 32,3 тысячи рублей.

© Сбербанк Онлайн

Условия в день погашения основного долга (26 мая):

Для уменьшения ежемесячного платежа нужно внести от 10 рублей.

Чтобы сократить срок ипотеки — от 1,5 тысячи рублей.

© Сбербанк Онлайн

Условия за 8 дней до нового платежа (17 июня):

Ежемесячный платёж снизится, если внести от 10 рублей.

Срок кредита уменьшится при платеже от 26,2 тысячи рублей.

© Сбербанк Онлайн

Как вносить досрочные платежи по ипотеке

Я оформляю досрочные платежи через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Захожу в «Кредиты» нижнего меню, выбираю свою ипотеку — «Погасить досрочно».

© Сбербанк Онлайн

На выбор три типа досрочного погашения:

Уменьшение ежемесячных платежей. Сокращение срока кредита. Полное погашение.

Нажимаю «Сократить срок кредита», указываю счёт списания и сумму — далее «Рассчитать».

© Сбербанк Онлайн

Смотрю, как изменится дата моего последнего платежа. Последний шаг — нажимаю «Продолжить». Досрочный платёж оформлен. Информацию о нём можно посмотреть в истории операций.

© Сбербанк Онлайн

Как выбрать тип досрочного погашения

Я решила вносить досрочные платежи только с сокращением срока ипотеки. Уменьшать размер регулярных платежей не планирую. На мой выбор повлияли три фактора:

Мой ежемесячный платёж за квартиру составляет 33 988,95 рубля — это комфортная сумма для моего личного бюджета, и у меня нет острой необходимости её сокращать.

— это комфортная сумма для моего личного бюджета, и у меня нет острой необходимости её сокращать. В приоритете для меня — выплатить кредит как можно раньше.

Итоговая переплата по ипотеке после сокращения срока меньше, чем при уменьшении ежемесячных платежей, то есть я сэкономлю больше денег.

Чтобы наглядно продемонстрировать разницу в сокращении переплаты в зависимости от типа досрочного платежа, сделала два расчёта в Сбере по своей ипотеке с единоразовым погашением на сумму 26 тысяч рублей.

Получила:

При уменьшении ежемесячных платежей полная стоимость кредита составит 8 855 709,22 рубля.

© Сбербанк Онлайн

При сокращении срока ипотеки — 8 813 656,83 рубля.

© Сбербанк Онлайн

Разница в переплате после одного досрочного платежа составляет более 42 тысяч рублей.

Однако если для вас на данный момент в приоритете снизить ежемесячную финансовую нагрузку, вероятно, следует выбрать досрочное погашение с сокращением размера регулярных платежей, а не срока выплаты кредита.

Коротко

Лучше всего вносить досрочные платежи по ипотеке в день погашения основного долга. Чем ближе дата нового платежа, тем слабее эффект от дополнительных взносов по кредиту.

Прежде чем вносить досрочный платёж, проверьте, как изменятся условия вашей ипотеки в зависимости от типа платежа, дня, суммы. Не торопитесь и выберите оптимальный вариант.

Выгоднее погашать ипотеку с сокращением срока кредита.

Как рассчитать ипотеку: личный опыт

Реклама

Рекламодатель: ПАО Сбербанк.

ОГРН: 1027700132195.

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Сбербанк Онлайн 6+

Erid: F7NfYUJCUneTRUKw6peK