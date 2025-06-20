Банк России объяснил, как принималось решение по ключевой ставке

Ирина Агальцова

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое проходило 6 июня 2025 года. Регулятор отметил, что решение о снижении ставки до 20% стало возможным в условиях замедления инфляции и снижения темпов роста внутреннего спроса. Рассказываем, о чём ещё говорится в документе.

Банк России объяснил, как принималось решение по ключевой ставке
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Ситуация в экономике и инфляция

  • Текущий рост цен в апреле составил 6,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении после 8,2% в I квартале 2025 года.
  • Мнения участников обсуждения относительно устойчивости снижения инфляционного давления разделились. Те, кто сомневался в его устойчивости, обратили внимание на значительный разброс цен, нехарактерный для периодов устойчивой дезинфляции. Но большинство участников высказали уверенность, что есть предпосылки для возвращения к плановой инфляции в 4% в 2026 году.
  • Учитывая реальный рост цен с начала текущего года, к концу 2025 года есть вероятность наблюдать инфляцию по нижней границе апрельского прогноза Банка России — 7–8%.
  • Замедление темпов инфляции сдерживали высокие инфляционные ожидания населения. Их причиной участники совещания называют предстоящую в 2025 году индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также объявление данных об индексациях на ближайшие два года.
  • Участники отметили замедление внутреннего спроса. Однако подчеркнули его неоднородность в разных сегментах: так, на товары длительного пользования спрос падал, а в туризме и общественном питании — рос быстрыми темпами.
  • Обсуждение коснулось и рынка труда. Участники отметили существенный рост зарплат. Однако опросы, проведённые ЦБ, говорят о более умеренной индексации заработных плат в 2025 году в сравнении с двумя предыдущими годами. Положительным сигналом стало начало сближения темпов роста доходов населения и производительности труда.

Участники дискуссии предполагают, что для достижения планового уровня инфляции в 4% в 2026 году требуются снижение инфляционных ожиданий, сохранение невысоких темпов увеличения внутреннего спроса и сбалансированные темпы роста зарплат и производительности труда.

Денежно-кредитные условия

  • С прошлого заседания ставки на денежном рынке и доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) сократились. Это связано в первую очередь с ожиданиями участников рынка, которые рассмотрели сигналы возможного снижения ключевой ставки. Динамику снижения продемонстрировали также проценты по депозитам и кредитам.
  • Отмечалось, что жёсткость денежно-кредитных условий (ДКУ) практически не поменялась. Однако некоторые участники обсуждения уверены в обратном, что ДКУ смягчились. Они отметили снижение депозитных ставок на фоне роста инфляционных ожиданий.
  • Участники обратили внимание на сдержанную кредитную активность. Умеренные темпы роста ипотеки обеспечивались преимущественно льготными кредитами.
  • Жёсткая кредитно-денежная политика позволит сохранить такую тенденцию в кредитовании, отметили участники. Это будет способствовать дальнейшему охлаждению спроса и снижению инфляции.
  • Рост денежной массы продолжил замедляться. Чтобы вернуться к инфляции в 4% в 2026 году, необходимо, чтобы данная тенденция была устойчивой.

Инфляционные риски

Несмотря на снижение проинфляционных рисков, они всё ещё преобладают, считают участники дискуссии.

Главные проинфляционные факторы:

  1. Слишком медленное снижение перегрева экономики.
  2. Рост инфляционных ожиданий населения.
  3. Ухудшение условий внешней торговли.
  4. Расширение дефицита бюджета.

Главные дезинфляционные факторы:

  1. Существенное замедление роста кредитования.
  2. Снижение геополитической напряжённости.

Решение по ключевой ставке

Участники обсуждения рассматривали два варианта решений:

  • оставить ставку ЦБ на уровне 21% и дать умеренно мягкий либо нейтральный сигнал на дальнейшее снижение;
  • снизить ставку на 50 или 100 б. п. и дать нейтральный сигнал.

По итогам дискуссии большинство участников согласились, что имеется достаточно данных, подтверждающих положительную динамику в экономике и ведущих к достижению цели по инфляции на уровне 4% в 2026 году. Поэтому было принято решение снизить ключевую ставку до 20% и дать нейтральный сигнал.

Все присутствующие согласились с тем, что для дальнейшего снижения инфляции необходимо поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия и в будущем.

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