Эксперты назвали 6 способов повысить шансы на одобрение ипотеки

Доля отказов россиянам в заявках на ипотеку в мае выросла впервые с начала года — до 47,3% с 41,6% в апреле, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Пик числа отказов был замечен в январе 2025 года — уровень составил 51,8%. Впоследствии этот показатель начал постепенно снижаться каждый месяц. Эксперты назвали «Рамблеру» самые частые причины отказа банков в выдаче ипотеки и поделились лайфхаками, как заёмщику повысить шансы на кредит.

Эксперты назвали 6 способов повысить шансы на одобрение ипотеки
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Почему банки отказывают в ипотеке

Эксперты выделили 4 основные причины отказа в ипотеке.

1. Проблемы с кредитной историей. Отказ по заявке можно получить, если у вас:

  • Были просрочки по кредитам и коммунальным платежам.
  • Нулевая кредитная история.
  • Высокая долговая нагрузка из-за множества кредитов.
  • Пройдена процедура банкротства.

2. Недостаточный или нестабильный доход. Банк должен быть уверен в вашей платёжеспособности и может не одобрить ипотеку, если:

  • Платежи по ипотеке превышают половину вашего официального ежемесячного дохода.
  • Вы работаете на фрилансе.

3. Некорректно заполненная или неполная заявка. Кредитор тщательно проверяет информацию о потенциальном заёмщике и может отказать в ипотеке, если:

  • Вы забыли приложить часть необходимых документов.
  • В приложенных к заявке документах есть ошибки, в том числе опечатки в справке о доходах.
  • Банк не смог подтвердить данные из вашей заявки и счёл их недостоверной информацией. Например, менеджер не дозвонился по указанному телефону до вашего работодателя.

4. Проблемы с выбранной недвижимостью. Кредитор может отказать в ипотеке из-за того, что квартира в заявке не соответствует требованиям. Например, если банк:

  • Считает объект неликвидным.
  • Обнаружил проблемы с документами на недвижимость.
  • Уверен в том, что оценка стоимости объекта занижена.

Среди других причин отказа в ипотеке:

  • Возраст заёмщика.
  • Отсутствие гражданства России.
  • Наличие у заёмщика судимости.
  • Отказ заёмщика оформлять страхование жизни и здоровья.

Как увеличить шансы на одобрение ипотеки

Проверьте кредитную историю и найдите способ её улучшить

  • Проверьте свою кредитную историю на ошибки. Закажите отчёт через НБКИ. Его можно получить бесплатно дважды в год. При наличии ошибок подайте заявление на корректировку в бюро кредитных историй.
  • Закройте долги по налогам, штрафам и другим обязательствам. Даже мелкие задолженности могут повлиять на вероятность одобрения ипотеки.
  • Уменьшите лимиты по открытым кредитным картам. Даже если вы не пользуетесь кредиткой, банк может учитывать её лимит как ваши расходы.

Дополнительно рекомендуется воздержаться от подачи заявок и получения новых кредитов до оформления ипотеки и покупки недвижимости.

Артур Ахметов
Артур АхметовРуководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

«Обелите» доход и найдите поручителя

  • Если зарплата «серая», оформите справку 3-НДФЛ или покажите выписки с регулярными поступлениями.
  • Рассмотрите возможность добавления в заявку поручителя или созаёмщика.

Увеличьте первоначальный взнос и положите деньги на счёт заранее

Повысьте размер взноса со стандартных 15–20% до 20–30% и более. Для этого можно использовать материнский капитал или региональные субсидии.

Если есть возможность, лучше заранее положить деньги на счёт в том банке, где планируется оформление ипотеки. Это создаёт дополнительный уровень доверия и может повлиять на решение банка в пользу заёмщика.

Артур Ахметов
Артур АхметовРуководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

Выбирайте надёжные банки и не подавайте слишком много заявок

При выборе кредитора можно учитывать его индикатор в рэнкинге от Банка России.

Рекомендуется подавать заявки максимум в два-три банка одновременно. Большее количество запросов может негативно повлиять на кредитный рейтинг потенциального заёмщика.

Анжела Красноярова
Анжела КраснояроваЭксперт в сфере недвижимости, руководитель АН «Рост-Инвест»

Оформите страховку

Банки чаще одобряют займы клиентам, согласившимся застраховать свою жизнь, здоровье и приобретаемую недвижимость.

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Обратитесь к ипотечному брокеру

Артур Ахметов из «Авито» советует соискателям ипотеки, оказавшимся в сложной или нестандартной ситуации, обратиться за помощью к ипотечному брокеру.

Ипотечные брокеры хорошо знают не только требования конкретных банков, но и то, как они принимают решения. Обращение к профессионалу позволяет повысить шансы на одобрение, избежать технических отказов, выбрать самую выгодную ипотечную программу среди доступных на рынке и сэкономить время.

Артур Ахметов
Артур АхметовРуководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

Коротко

К самым частым причинам отказа банка в заявке на ипотеку относятся: проблемы с кредитной историей заёмщика, недостаточный или нестабильный доход клиента, проблемы с выбранной для покупки в ипотеку недвижимостью.

Чтобы повысить шансы на одобрение заявки, постарайтесь улучшить кредитную историю и увеличить первоначальный взнос за счёт использования материнского капитала или региональных субсидий.

Увеличить шансы на положительное решение по кредиту поможет добавление в заявку поручителя или созаёмщика. Опрошенные «Рамблером» эксперты рекомендуют оформить страховку на жизнь и здоровье. Ещё один совет — подавать одновременно не более двух-трёх заявок и только в крупные банки.

Если у вас нестандартный случай, обратитесь за помощью к профессиональному ипотечному брокеру. Специалисты знают особенности подачи заявок в конкретные банки и помогут избежать технических отказов.

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