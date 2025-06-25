Эксперты назвали 6 способов повысить шансы на одобрение ипотеки

Доля отказов россиянам в заявках на ипотеку в мае выросла впервые с начала года — до 47,3% с 41,6% в апреле, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Пик числа отказов был замечен в январе 2025 года — уровень составил 51,8%. Впоследствии этот показатель начал постепенно снижаться каждый месяц. Эксперты назвали «Рамблеру» самые частые причины отказа банков в выдаче ипотеки и поделились лайфхаками, как заёмщику повысить шансы на кредит.

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Почему банки отказывают в ипотеке

Эксперты выделили 4 основные причины отказа в ипотеке.

1. Проблемы с кредитной историей. Отказ по заявке можно получить, если у вас:

Были просрочки по кредитам и коммунальным платежам.

Нулевая кредитная история.

Высокая долговая нагрузка из-за множества кредитов.

Пройдена процедура банкротства.

2. Недостаточный или нестабильный доход. Банк должен быть уверен в вашей платёжеспособности и может не одобрить ипотеку, если:

Платежи по ипотеке превышают половину вашего официального ежемесячного дохода.

Вы работаете на фрилансе.

3. Некорректно заполненная или неполная заявка. Кредитор тщательно проверяет информацию о потенциальном заёмщике и может отказать в ипотеке, если:

Вы забыли приложить часть необходимых документов.

В приложенных к заявке документах есть ошибки, в том числе опечатки в справке о доходах.

Банк не смог подтвердить данные из вашей заявки и счёл их недостоверной информацией. Например, менеджер не дозвонился по указанному телефону до вашего работодателя.

4. Проблемы с выбранной недвижимостью. Кредитор может отказать в ипотеке из-за того, что квартира в заявке не соответствует требованиям. Например, если банк:

Считает объект неликвидным.

Обнаружил проблемы с документами на недвижимость.

Уверен в том, что оценка стоимости объекта занижена.

Среди других причин отказа в ипотеке:

Возраст заёмщика.

Отсутствие гражданства России.

Наличие у заёмщика судимости.

Отказ заёмщика оформлять страхование жизни и здоровья.

Как увеличить шансы на одобрение ипотеки

Проверьте кредитную историю и найдите способ её улучшить

Проверьте свою кредитную историю на ошибки. Закажите отчёт через НБКИ. Его можно получить бесплатно дважды в год. При наличии ошибок подайте заявление на корректировку в бюро кредитных историй.

Закажите отчёт через НБКИ. Его можно получить бесплатно дважды в год. При наличии ошибок подайте заявление на корректировку в бюро кредитных историй. Закройте долги по налогам, штрафам и другим обязательствам. Даже мелкие задолженности могут повлиять на вероятность одобрения ипотеки.

Даже мелкие задолженности могут повлиять на вероятность одобрения ипотеки. Уменьшите лимиты по открытым кредитным картам. Даже если вы не пользуетесь кредиткой, банк может учитывать её лимит как ваши расходы.

Дополнительно рекомендуется воздержаться от подачи заявок и получения новых кредитов до оформления ипотеки и покупки недвижимости. Артур Ахметов Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

«Обелите» доход и найдите поручителя

Если зарплата «серая», оформите справку 3-НДФЛ или покажите выписки с регулярными поступлениями.

Рассмотрите возможность добавления в заявку поручителя или созаёмщика.

Увеличьте первоначальный взнос и положите деньги на счёт заранее

Повысьте размер взноса со стандартных 15–20% до 20–30% и более. Для этого можно использовать материнский капитал или региональные субсидии.

Если есть возможность, лучше заранее положить деньги на счёт в том банке, где планируется оформление ипотеки. Это создаёт дополнительный уровень доверия и может повлиять на решение банка в пользу заёмщика. Артур Ахметов Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

Выбирайте надёжные банки и не подавайте слишком много заявок

При выборе кредитора можно учитывать его индикатор в рэнкинге от Банка России.

Рекомендуется подавать заявки максимум в два-три банка одновременно. Большее количество запросов может негативно повлиять на кредитный рейтинг потенциального заёмщика. Анжела Красноярова Эксперт в сфере недвижимости, руководитель АН «Рост-Инвест»

Оформите страховку

Банки чаще одобряют займы клиентам, согласившимся застраховать свою жизнь, здоровье и приобретаемую недвижимость.

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Обратитесь к ипотечному брокеру

Артур Ахметов из «Авито» советует соискателям ипотеки, оказавшимся в сложной или нестандартной ситуации, обратиться за помощью к ипотечному брокеру.

Ипотечные брокеры хорошо знают не только требования конкретных банков, но и то, как они принимают решения. Обращение к профессионалу позволяет повысить шансы на одобрение, избежать технических отказов, выбрать самую выгодную ипотечную программу среди доступных на рынке и сэкономить время. Артур Ахметов Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

Коротко

К самым частым причинам отказа банка в заявке на ипотеку относятся: проблемы с кредитной историей заёмщика, недостаточный или нестабильный доход клиента, проблемы с выбранной для покупки в ипотеку недвижимостью.

Чтобы повысить шансы на одобрение заявки, постарайтесь улучшить кредитную историю и увеличить первоначальный взнос за счёт использования материнского капитала или региональных субсидий.

Увеличить шансы на положительное решение по кредиту поможет добавление в заявку поручителя или созаёмщика. Опрошенные «Рамблером» эксперты рекомендуют оформить страховку на жизнь и здоровье. Ещё один совет — подавать одновременно не более двух-трёх заявок и только в крупные банки.

Если у вас нестандартный случай, обратитесь за помощью к профессиональному ипотечному брокеру. Специалисты знают особенности подачи заявок в конкретные банки и помогут избежать технических отказов.

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