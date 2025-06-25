Что делать, если банк навязывает допуслуги

Необязательная страховка, подключение юридических или консультационных сервисов, платные СМС — нередко банки предлагают такие услуги в дополнение к основному продукту, преимущественно при оформлении кредита. При этом они не всегда объясняют клиенту, что от таких услуг можно отказаться даже после оплаты. Рассказываем, как избежать навязывания дополнительных услуг и как от них отказаться, если уже согласились их оформить.

© EyeEm Mobile GmbH/iStock.com

Что считается навязанной услугой

Если банк ставит выдачу кредита в зависимость от оформления любой сопутствующей услуги, значит, он навязывает её. Согласно статье 16 закона «О защите прав потребителей», организации не имеют права оказывать дополнительные платные услуги без согласия клиентов. Поэтому вы не обязаны соглашаться на страхование жизни, платную помощь юристов, мониторинг кредитной истории или другие опции.

При этом банки вправе предлагать клиентам сниженные ставки при условии подключения дополнительных услуг, например за оформление необязательной страховки. Но кредиторы не могут требовать, чтобы клиент делал это в определённой компании — он имеет право выбрать любую.

Информировать клиентов о зависимости ставки от допусловий кредитные организации обязаны прозрачно и чётко, детально прописывая условия кредитования. При отказе от такого предложения заёмщик получает кредит по базовой ставке.

Примеры навязывания услуг:

Без страхования жизни кредит не одобрим.

При оформлении онлайн или через банковское приложение заранее проставлены галочки о согласии, например на подключение сервиса телемедицины.

Добавление платных опций в договор без уведомления. Например, напечатанное мелким шрифтом согласие на подключение СМС-напоминаний о дате внесения платежа.

Главный критерий навязанной услуги — отсутствие вашего осознанного согласия на её подключение. Но если банк действовал по закону, а вы просто не заметили какое-то из положений договора или не до конца его поняли, то это не считается навязыванием. Однако и в таком случае от допуслуг тоже можно отказаться.

Как избежать навязывания

Согласно закону «О потребительском кредите», все дополнительные услуги, не влияющие на параметры кредитования, должны быть прописаны в отдельном заявлении. Ставить в нём отметки о согласии по умолчанию банк не имеет права. Клиент может не подписывать такое заявление и получить кредит на тех же условиях.

На практике встречаются случаи, когда банки просят клиентов поставить отметку об отказе от допуслуг, без которой согласие считается полученным. Такой подход Банк России считает ненадлежащим (п. 5 разъяснения о предоставлении дополнительных услуг при кредитовании).

Чтобы избежать подключения допуслуг без уведомления:

Внимательно читайте договор перед подписанием, особенно мелкий шрифт.

Не верьте устным обещаниям, например: «От нас требуют выполнять план, а вы потом отключите эту услугу».

При возникновении разногласий фиксируйте общение — делайте аудиозаписи, скрины сайтов.

Бывают ситуации, когда отказаться от дополнительных услуг не получится. Этого нельзя сделать, если закон напрямую обязывает клиента предпринять какие-то действия при оформлении кредита. Например, оформить ОСАГО на кредитное авто или застраховать ипотечную квартиру от рисков утраты и повреждения.

Как отказаться от услуги после оформления кредита

Даже если вы согласились на допуслугу и уже оплатили её, у вас есть возможность отказаться от неё в течение периода охлаждения, который составляет 30 дней.

Условие работает, если:

Услуга была навязана при оформлении кредита или карты.

Вы ещё не начали ею пользоваться или использовали лишь частично (в последнем случае вам вернут деньги за вычетом оплаты уже оказанной части услуг).

Что делать:

1. Напишите заявление об отказе от навязанной услуги. Это можно сделать в свободной форме.

Пример заявления: Я, [Ф. И. О.], заключил кредитный договор с банком [название организации и дата подписания]. При этом мне навязали услугу [наименование услуги], на что я не давал согласия. Требую расторгнуть договор на её оказание и вернуть списанные средства в течение 7 дней. Деньги прошу перечислить по следующим реквизитам: [укажите реквизиты вашего счёта]. В случае отказа буду обращаться в Банк России, Роспотребнадзор и суд.

2. Подайте заявление через личный кабинет банка, его сайт, мобильное приложение или в офисе.

3. Дождитесь возврата денег. Они должны поступить в течение 7 рабочих дней после подачи заявления.

Если услуга предоставляется не банком, а сторонней организацией, заявление об отказе следует направить в эту организацию. Например, если вы после оформления кредита передумали страховать риск потери трудоспособности, требовать возврата денег нужно именно от страховой компании, с которой вы заключили договор.

Вернуть деньги партнёр банка обязан в течение 7 дней. Если он проигнорирует требование или откажет, то вы вправе потребовать возврата от самого кредитора. Сделать это можно не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 180 дней после обращения к непосредственному исполнителю услуги.

Когда отказ невозможен

Есть несколько ситуаций, когда вернуть деньги за услугу уже не получится:

Вы использовали её полностью — например, исчерпали лимит обращений в юридическую службу банка.

С момента подписания договора прошло более 30 дней.

Услуга обязательна по закону.

Сложности с отказом могут возникнуть, если вы подписали заявление, где указано, что услуга влияет на параметры кредита, например на ставку. Такие условия считаются добровольными. Отказаться от них всё равно можно, но нужно быть готовым к прекращению льготных условий. Учитывайте, что повышение процентной ставки в этом случае может обойтись дороже, чем, например, подключение добровольного страхования.

Что делать, если банк отказывает в возврате

Если вам не вернули деньги, хотя вы действовали по правилам:

Обратитесь к финансовому уполномоченному — это бесплатная досудебная инстанция, которая рассматривает споры с финансовыми организациями.

Подайте жалобу через сайт Банка России — он следит за соблюдением прав потребителей финансовых услуг.

Обратитесь в суд, особенно если есть доказательства, что услуга была навязана.

Коротко

Банки нередко привязывают к кредиту дополнительные услуги и не всегда объясняют, что от них можно отказаться. Однако такое право клиентам гарантирует закон. Заёмщик может не подписывать заявление на предоставление допуслуг.

Если подключение услуг произошло без явного согласия клиента, то он вправе потребовать возврата денег постфактум. Главное — действовать в течение 30 дней, пока длится период охлаждения. В случаях, когда услуга ещё не активирована, вернуть должны всю сумму. Если клиент уже частично воспользовался опцией, то возврату подлежит сумма за вычетом фактических расходов кредитора.

Чтобы избежать навязывания, важно внимательно изучать договоры и фиксировать все этапы взаимодействия с продавцом или банком. В спорных ситуациях решающим фактором станет возможность доказать, что вы не давали явного согласия на подключение услуги. Этот факт будет считаться доказанным, если кредитор не сможет предоставить ваше письменное согласие.

При отказе банка или его контрагента возвращать деньги добиться этого можно через жалобу в контролирующие органы или суд.

Дополнительная услуга не является навязанной, если клиент добровольно дал на неё согласие, отметив нужный пункт в договоре. Навязанными также не считаются те услуги, без которых невозможно оказать основную (как ОСАГО при автокредите), или те, что изначально входят в индивидуальные условия (снижение ставки при страховании жизни или проведении электронной сделки). Однако и в этих случаях банк обязан чётко информировать клиента обо всех нюансах до подписания документов.

Что делать, если под видом кредита вам выдали микрозайм