Как зарабатывать с помощью кредитки: все способы

Кредитная карта нередко ассоциируется с большими процентами и непосильными долгами. Тем не менее, грамотное её использование позволит не только избежать финансовой нагрузки, но и обеспечит получение дополнительного дохода. Рассказываем обо всех способах извлечения прибыли с использованием кредитной карты.

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Перевести зарплату на депозит или накопительный счёт

Большинство кредитных карт позволяют пользоваться грейс-периодом — временным интервалом, в течение которого банк не начисляет проценты за использование кредитных денежных средств. Если в течение этого срока оплачивать покупки кредиткой, а свои деньги держать на депозите или накопительном счёте, то можно таким образом зарабатывать на процентах. Главное — не тратить с кредитки больше суммы ежемесячного дохода.

Как работает схема:

Положите часть своей заработной платы на вклад или накопительный счёт. Оформите кредитную карту с грейс-периодом, превышающим временной интервал до следующего поступления зарплаты. В течение месяца расплачивайтесь кредитной картой. Закройте долг по кредитке со следующей зарплаты. Продолжайте пользоваться восстановленным после погашения долга кредитным лимитом.

Используя этот способ, вы должны быть уверены в регулярности своих доходов и возможности вовремя погасить долг по кредитке. Иначе вместо заработка можно получить убытки.

Использовать кредитные деньги для получения дохода

Этот способ называется «кредитная карусель». Его суть схожа с предыдущим способом, но источником для получения процентов служат не свои деньги, а заёмные средства. Чтобы использовать этот метод, деньги с кредитной карты можно перевести:

на накопительный счёт с процентом на остаток;

на краткосрочный депозит;

или в инвесткопилку.

Вернуть всю сумму долга также необходимо до завершения грейс-периода.

Используя такой способ, нужно учитывать, что некоторые банки берут комиссию за перевод денежных средств или снятие наличных с кредитной карты. Прежде чем принимать решение о целесообразности такой стратегии сбережения, стоит сопоставить эти расходы и потенциальный доход от размещения кредитных средств на депозите. Богдан Зварич Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Обратите внимание: при применении данной схемы важно убедиться, что операция перевода с кредитной карты входит в перечень операций, включаемых в беспроцентный период. Перед совершением перевода обязательно ознакомьтесь с условиями тарифа вашего банка.

Кредитная карусель: как зарабатывать на кредитных картах несколько тысяч рублей в месяц

Получать кешбэк и бонусы

Банки дают возможность своим клиентам возвращать часть потраченных средств в виде кешбэка. Обычно держатели кредитных и дебетовых карт получают фиксированный возврат в размере 0,5–2% за все покупки и повышенный — в отдельных категориях.

Некоторые банки предлагают по кредитным картам более высокий кешбэк, чем по дебетовым. Клиенты могут самостоятельно выбирать необходимые категории, ориентируясь на свой образ жизни, привычки, финансовые потребности и запланированные покупки. Богдан Зварич Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Помимо стандартного кешбэка банки предлагают особые условия на покупки у своих партнёров: магазинов, маркетплейсов, авиакомпаний, отелей и других организаций. По ним вы можете получать скидки, баллы, повышенный кешбэк, часто — до 30%.

Фиксированный процент на все покупки подходит тем, кто более-менее равномерно тратит средства в разных категориях. Повышенный кешбэк на отдельные категории выгоден тем, у кого большая часть расходов приходится на конкретные направления. Алексей Гусев Cтарший аналитик АО «Свой Банк»

Приносить доход может и участие в реферальных программах. Они работают по принципу: «Приведи своего друга — и получи бонус». Вы рекомендуете продукт банка своим знакомым и получаете бонусы за его оформление. Это могут быть деньги на счёт или бонусные баллы. Приглашённый друг тоже обычно получает выгоду в виде денег, бонусов или специальных условий обслуживания.

На что обратить внимание при выборе кредитки

Грейс-период. Чем он длительнее, тем дольше вы сможете бесплатно пользоваться заёмными средствами. Также желательно, чтобы он распространялся на переводы с карты и снятие наличных.

Стоимость обслуживания. Оформляйте кредитку с бесплатным или недорогим обслуживанием. Проанализируйте стоимость дополнительных услуг.

Процентная ставка. Обратите внимание, какой процент придётся платить, если не уложиться в грейс-период. Имейте в виду, что ставка может быть разной для разных операций — часто она выше для снятия наличных и переводов.

Кредитный лимит. Чем больше кредитный лимит, тем больше денег вы сможете брать в долг и использовать для извлечения прибыли.

Программа лояльности. Выбирайте карту с кешбэком во всех категориях или максимальными бонусами за товары и услуги, которыми вы часто пользуетесь.

Условия переводов и снятия наличных. Выбирайте карту, по которой переводы и снятие наличных входят в грейс-период. Проанализируйте, какую комиссию берут за такие операции и есть ли лимиты бесплатных переводов и снятий.

Дополнительные условия. Некоторые банки предлагают выгодные тарифы, но при выполнении условий. Например, бесплатное обслуживание при определённой сумме месячных трат. Обратите внимание на наличие функции автопогашения — она представляет собой автоматическую оплату долга с привязанного счёта и помогает избежать начисления процентов. Уточните, берёт ли банк комиссию за перевыпуск карты, не включает ли договор страхование за дополнительную стоимость.

Как использовать карту, чтобы не влезть в долги

Чтобы кредитка не привела к появлению дополнительных проблем, нужно соблюдать правила:

Правильно пользоваться грейс-периодом. Соблюдайте сроки возврата задолженности. Не совершайте операции, на которые не распространяются беспроцентные условия.

Соблюдайте сроки возврата задолженности. Не совершайте операции, на которые не распространяются беспроцентные условия. Вовремя вносить ежемесячные платежи. Вносите платежи в соответствии с графиком, установленным банком. Обычно они составляют от 2 до 10% от суммы задолженности и идут в счёт погашения долга.

Вносите платежи в соответствии с графиком, установленным банком. Обычно они составляют от 2 до 10% от суммы задолженности и идут в счёт погашения долга. Контролировать расходы. Проверяйте баланс, расходуйте с кредитки только столько, сколько сможете вовремя вернуть. Следите за суммой израсходованных средств.

Проверяйте баланс, расходуйте с кредитки только столько, сколько сможете вовремя вернуть. Следите за суммой израсходованных средств. Регулярно полностью гасить долг. Делайте это до окончания грейс-периода. Это позволит не платить проценты и каждый раз восстанавливать сумму кредитного лимита.

Делайте это до окончания грейс-периода. Это позволит не платить проценты и каждый раз восстанавливать сумму кредитного лимита. Ограничить число кредитных карт. Пользуйтесь 1–2 кредитками. Иначе вам будет сложно контролировать бюджет и увеличится риск просрочки.

Пользуйтесь 1–2 кредитками. Иначе вам будет сложно контролировать бюджет и увеличится риск просрочки. Установить ограничение на траты. Это поможет вам не выйти за допустимый предел расходов.

Чтобы минимизировать риски, важно строго контролировать свои расходы. Используйте кредитную карту для запланированных трат, а не для импульсивных покупок. Малейшая просрочка или ошибка в расчётах — и проценты по кредитке могут стать серьёзной проблемой. Алексей Гусев Cтарший аналитик АО «Свой Банк»

Коротко

Есть несколько способов заработать на кредитной карте: использовать кредитные деньги для получения процентов по депозиту, возвращать расходы в виде кешбэка, пользоваться бонусами и скидками, участвовать в реферальной программе.

Чтобы получать от кредитки максимальную выгоду, выбирайте карты с длинным грейс-периодом, бесплатным обслуживанием и подходящей программой лояльности.

Чтобы избежать начисления процентов по кредитке, соблюдайте сроки возврата средств, вовремя вносите ежемесячные платежи и контролируйте свои расходы.

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