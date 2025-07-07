Сбер вернул скидки по ипотеке при оформлении страховки

Сбербанк возобновил действие скидок по ипотечным ставкам при оформлении страховки жизни и здоровья, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на страховом рынке. С 1 июля при заключении договора страхования заёмщики могут получить снижение процентной ставки до 1 п. п.

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Начиная с 2023 года скидку можно было получить только при оформлении полиса в «Сбербанк страхование жизни». Теперь ставку будут снижать при наличии страховки от любой компании.

Одновременно банк ужесточил требования к страховщикам, сделав страхование более выгодным для клиентов. С 3 июля полис должен покрывать риски несчастных случаев и заболеваний, даже если они возникли до заключения договора, а также ситуации, связанные с терактами и боевыми действиями (кроме участия в СВО).

Также страховые компании теперь не вправе отказывать в выплате, если у застрахованного есть социально значимые заболевания — такие как ВИЧ, туберкулёз, гепатит B и C, онкология или сахарный диабет, — даже если в документах были допущены ошибки. Ранее такие случаи не всегда подпадали под страховое покрытие.

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