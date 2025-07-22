Эксперт НБКИ объяснил причины отказа в ипотеке

В июне российские банки отклонили 50,6% ипотечных заявок — это на 4,9 п. п. больше, чем в мае (45,7%), и всего на 1,2 п. п. меньше, чем в январе (51,8%). Такие данные предоставило «Рамблеру» Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). После временного снижения доли отказов в марте — апреле тенденция вновь развернулась в сторону ужесточения.

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Главной причиной роста числа отказов в бюро считают жёсткое регулирование кредитного рынка. Банки перешли к консервативной политике из-за макропруденциальных мер Банка России, сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В настоящее время банки придерживаются консервативной политики и стараются кредитовать только тех граждан, у кого хорошая кредитная история и низкая долговая нагрузка, — отметил эксперт.

В июне кредитование замедляли надбавки к коэффициентам риска. С июля ЦБ снизил их, но ввёл прямые количественные ограничения на рискованные кредиты (макропруденциальные лимиты). Под удар попали займы клиентам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

По словам Волкова, сами граждане сейчас тоже не очень активны на ипотечном рынке. В условиях высоких ставок число заявок сокращается, и в последние два месяца число отказов растёт на фоне снижения интереса населения к ипотеке.

Значительно повлияла и отмена комиссий, которые банки взимали с застройщиков (до 10% от стоимости квартиры). Это нанесло удар по сегменту господдержки, говорит старший директор АКРА Ирина Носова. После прекращения такой практики интерес банков к выдаче льготной ипотеки значительно снизился.

Одновременно ухудшилось и качество ипотечного портфеля кредитных организаций. Растущий объём задолженности по жилищным кредитам (22 триллиона рублей на июнь 2025 года) также заставляет их тщательнее отбирать клиентов.

Ранее Банк России сообщил, что задолженность россиян по потребительским кредитам достигла рекордного уровня 1,5 триллиона рублей.

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