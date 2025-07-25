Эксперты объяснили, как повлияет на россиян ужесточение правил рассрочки

Госдума приняла закон, регулирующий правила предоставления рассрочки. Он определяет максимальные сроки выплаты задолженности, обязует операторов сервисов рассрочек передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй и вводит другие изменения. Документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Рассказываем, как будет работать рассрочка и что изменится для россиян.

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Как сейчас работают сервисы рассрочки

Рассрочку предоставляют специальные BNPL-сервисы (buy now, pay later), банки и микрофинансовые организации (МФО):

BNPL-сервисы работают по договору поручения. Они вносят оплату продавцу за покупателя и разбивают цену на несколько частей. Клиент поэтапно возвращает сервису долг и оплачивает комиссию за услугу.

МФО и банки оформляют рассрочку как заём или кредит. Проценты по нему нередко полностью или частично оплачивают продавцы, таким образом привлекая покупателей.

Сейчас BNPL-сервисы не передают данные об операциях по рассрочке в кредитную историю клиентов и самостоятельно устанавливают санкции за просрочку оплаты.

Что изменится со вступлением закона в силу

О ключевых изменениях, которые произойдут со вступлением закона в силу, «Рамблеру» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

1. Сроки рассрочки. С 1 апреля 2026 года максимальный срок будет ограничен 6 месяцами, а с 2028 года он сократится до 4 месяцев.

2. Отчётность в бюро кредитных историй (БКИ). Данные о рассрочке на товары стоимостью более 50 тысяч рублей будут передаваться в БКИ. Если сумма не превысит этот лимит, то оператор не обязан направлять информацию в бюро.

3. Требования к операторам. Все официальные операторы рассрочки будут внесены в специальный реестр Банка России. Вводится требование о размере их уставного капитала — он должен быть не менее 5 миллионов рублей.

4. Предоставление отчётности. С 2027 года операторы сервисов рассрочек должны будут регулярно отчитываться перед Банком России.

5. Сфера действия. Закон не распространяется на прямые договоры рассрочки с продавцами и на операции в рамках исламского банкинга — способа ведения банковской деятельности, основанного на соблюдении религиозных правил шариата.

6. Запрет наценки. Запрещается увеличивать цену товара при оформлении рассрочки. Исключение сделано для исламского финансирования и сделок долевого участия в строительстве.

7. Ограничение штрафов. Закон устанавливает предельные размеры штрафных санкций, которые операторы вправе взимать с клиентов, — не более 20% годовых на величину просрочки.

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Как изменения повлияют на покупателей

Со вступлением закона в силу продавцы и операторы сервисов рассрочек больше не смогут замаскировать проценты, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные деньги, отмечает Иваткина.

Например, ноутбук за наличный расчёт стоит 100 тысяч рублей, а в рассрочку на год его продают за 120 тысяч рублей. Вроде бы переплата по рекламному буклету 0%, а на самом деле — 20% годовых сверху. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Передача данных о крупных рассрочках в БКИ позволит банкам и микрофинансовым организациям точнее оценивать закредитованность граждан при рассмотрении заявок на кредиты и займы, продолжает Иваткина. Это повысит защиту людей от рисков чрезмерной долговой нагрузки и потенциального дефолта.

Например, человек обратился за автокредитом. Банк видит, что его долговая нагрузка составляет 30%, то есть из условных 100 тысяч рублей дохода 30 тысяч человек отдаёт в счёт погашения долгов. Из-за приемлемого уровня долговой нагрузки банк принимает решение одобрить заявку человека на новый кредит. Но банк не знает, что заёмщик отдаёт ещё 40 тысяч рублей в месяц на различные рассрочки. То есть его настоящая долговая нагрузка — 70%. Соответственно, новый заём создаёт для банка риск невозврата, а для заёмщика — попаданием в долговую яму.

Введение требований к сервисам рассрочки и контроль со стороны Банка России повысит правовую защиту потребителей, особенно в случае просрочек, добавляет начальник правового управления Ассоциации банков России Александр Абрамов.

Вместе с тем сохраняется доступность BNPL-сервисов как альтернативы кредитованию. Лимит в 50 тысяч рублей без передачи данных в бюро кредитных историй позволит большинству пользоваться рассрочкой без каких-либо препятствий и сохранит простоту оформления. При этом максимальная сумма рассрочки никак не ограничивается. Александр Абрамов Начальник правового управления Ассоциации банков России

Таким образом, граждане получат удобный и более безопасный финансовый инструмент для покупки товаров и услуг в рассрочку без рисков внезапно оказаться в долгах, подводит итог Абрамов.

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