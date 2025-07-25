ЦБ снизил ключевую ставку до 18%: как это повлияет на финансы россиян

На заседании 25 июля Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку: сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — до 18%. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, как решение по ключевой ставке отразится на процентах по вкладам и кредитам и какую ставку можно ожидать к концу года.

Решение ЦБ

Банк России принял решение снизить ставку до 18%, отметив, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика возвращается к сбалансированному росту.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчёте на год после в среднем 8,2% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по данным на 21 июля, замедлилась до 9,17%. За неделю с 15 по 21 июля впервые в 2025 году было зарегистрировано снижение потребительских цен на 0,05%, то есть дефляция.

Ранее организация «ИНФОМ» провела опрос по заказу Банка России и выяснила, что инфляционные ожидания населения в июле остались неизменны на уровне 13%. Последний раз ожидания снижались в июне — на 0,4 п.п. По данным майского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков на конец 2025 года составил 7,1%, на конец 2026 года — 4,6%.

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Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, заключает ЦБ.

25 июля регулятор опубликовал обновленный среднесрочный прогноз по основным экономическим показателям: ключевой ставке, инфляции, данных о торговле и потреблении. Согласно ему, с 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 16,3–18,0%. То есть Банк России закладывает ещё как минимум одно снижение ключевой ставки до конца года. Средняя ключевая ставка в 2026 году составит 12–13%, предполагают аналитики ЦБ.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ председатель Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года возможно снижение ключевой ставки на 100-150-200 базисных пунктов на отдельных заседаниях, но конечные решения будут зависеть от поступающих статистических данных.

Что говорят эксперты

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что снижение ключевой ставки было ожидаемым. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что о таком решении свидетельствовали данные о замедлении инфляции, очень крепкий рубль и рост вероятности экономической рецессии. Чтобы не допустить переохлаждения экономики, Банк России в скором порядке опустил ключевую ставку, заключает Зельцер.

Изменения политики Центробанка влияют на экономику и инфляцию не мгновенно, а спустя некоторое время — 3–6 кварталов, поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому необходимо ускорить снижение ставки, чтобы не допустить переохлаждения экономики, считает эксперт.

Второе подряд снижение ключевой ставки связано с замедлением инфляции, которое становится всё более устойчивым. Об этом в комментарии «Рамблеру» сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам парламентария, в экономике по-прежнему преобладают проинфляционные факторы. Среди них он называет недостаток производственных мощностей на фоне высокого спроса и превышение плана по государственным расходам. В связи с чем потребуется поддерживать жёсткую денежно-кредитную политику ещё какое-то время, считает Аксаков.

Как изменятся ставки по вкладам

По данным Банка России, максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны в первой декаде июля составила 17,9% — впервые с сентября 2024 года. Тем не менее ЦБ отмечает, что при снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность граждан к сбережению.

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Ставки по вкладам продолжат быстро снижаться в ближайшие недели, предупреждает Михаил Васильев. В ближайшие недели максимальная процентная ставка по депозитам в крупнейших банках может опуститься до 16% и продолжить снижение в условиях дальнейшего ослабления «ключа».

Продуктовый аналитик АО «Свой Банк» Иван Михайлов предполагает, что максимальные ставки на рынке по коротким вкладам до 3–6 месяцев будут сохраняться на уровне «ключевая ставка плюс 1–1,5 процентных пункта», то есть 19–20,5%. С ростом кредитования банкам будут нужны ресурсы, поэтому они будут заинтересованы в привлечении средств населения, говорит аналитик. В связи с этим условия по вкладам должны сохраниться конкурентными и привлекательными для вкладчиков, считает эксперт.

Как изменятся ставки по кредитам

Ставки по кредитам весь год постепенно уменьшались, однако темп их снижения оказался менее интенсивным, чем по банковским вкладам. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в первой декаде июля составляла 32,8% годовых, что на 6,8 процентных пункта выше, чем год назад.

По данным ЦБ, тенденции в динамике кредитования неоднородны по сегментам. Сокращается необеспеченное потребительское кредитование, тогда как портфель ипотечных и корпоративных кредитов растёт умеренными темпами. Кредитная активность в целом остаётся сдержанной.

Васильев полагает, что в ближайшей перспективе кредитные ставки, включая ипотеку, снизятся приблизительно на 2%. Эксперты Совкомбанка сходятся во мнении, что дальнейший спад инфляции и уменьшение доходности депозитов ускорят процесс сокращения стоимости займов.

Что касается ипотечного кредитования, то здесь аналитик «Финама» Игорь Додонов отмечает, что сегодняшнее решение ЦБ уже в значительной степени заложено в рыночных ставках. Он полагает, что в ближайшие недели рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ещё — в пределах 0,5 п. п.

Михайлов придерживается противоположного мнения: по его словам, в краткосрочной перспективе возникнет некоторая пауза в снижении ставок по кредитам. Банки могут временно ужесточить кредитную политику, чтобы сохранить процентную маржу и избежать выдачи займов по менее выгодным ставкам, особенно в ожидании дальнейшего снижения «ключа».

Прогнозы по ключевой ставке до конца года

Васильев считает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100–200 б. п. до 14% к концу года.

Зельцер также полагает, что ЦБ будет снижать ставку на каждом из трёх оставшихся заседаний. К концу года эксперт ожидает ставку в районе 14%.

Аксаков отмечает, что комфортным для бизнеса уровнем ключевой ставки можно считать 15% и ниже. К этой отметке ЦБ может прийти к концу года, двигаясь примерно на 1 п. п. вниз на следующих заседаниях, считает парламентарий.

К этой отметке ЦБ может прийти к концу года, двигаясь примерно на 1 п. п. вниз на следующих заседаниях, считает парламентарий. Михайлов ожидает в случае дальнейшего устойчивого снижения инфляции и отсутствия каких-то негативных факторов снижения «ключа» до 15–16% к концу года.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая предполагает, что к концу года ключевая ставка будет на уровне 14–18%.

Аналитики Freedom Finance Global ожидают, что до конца года ставка снизится до 17-16%.

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