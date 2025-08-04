Какую квартиру можно купить в ипотеку при зарплате 100 тысяч рублей

Покупка собственного жилья — мечта многих россиян. Цены на недвижимость остаются высокими, а ипотека слишком дорогой. Изучили рыночные условия и подсчитали, какую квартиру и где можно приобрести при зарплате 100 тысяч рублей.

© sorbetto/iStock.com

Данные для расчёта

По данным аналитического центра ДОМ.РФ на 25 июля 2025 года, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки составляла 24,45%, а на вторичку — 24,57%. Однако после снижения ключевой ставки до 18% банки начали снижать проценты по ипотеке. Поэтому при расчётах мы использовали показатель 21,5% — такую ставку предлагают многие банки в качестве минимальной полной стоимости кредита.

Средневзвешенный срок предоставленных ипотечных кредитов по состоянию на май 2025 года составлял 25 лет 9 месяцев, а по договорам долевого участия — 26 лет 11 месяцев. Округлили этот показатель до 26 лет.

Допустимый уровень долговой нагрузки физического лица при оформлении кредита — не более 50% от дохода, то есть при зарплате в 100 тысяч рублей это 50 тысяч рублей. Оптимальный уровень кредитной нагрузки — 30%, или 30 тысяч рублей. Подобрали условия для обоих сценариев.

Рассчитываем сумму кредита

Чтобы ежемесячный платёж по ипотеке был около 50 тысяч рублей, нужно взять кредит на сумму 2,8 миллиона рублей. С учётом 20% первоначального взноса недвижимость должна стоить 3,5 миллиона рублей. Переплата за 26 лет — более 12,9 миллиона рублей.

© rambler.ru

Если направлять на погашение ипотеки 30% от дохода, придётся подыскивать квартиру стоимостью до 2,1 миллиона рублей. Из них 1,68 миллиона — в кредит, 420 тысяч рублей — первоначальный взнос. Переплата — около 7,7 миллиона рублей.

© rambler.ru

Что можно купить за эти деньги

Выбор недвижимости стоимостью в пределах 3,5 миллиона рублей достаточно большой. За такую сумму можно приобрести жильё даже в Москве. Что можно купить:

Небольшую квартиру-студию площадью 11–13 кв. м без ремонта в спальном районе Москвы .

. Квартиру-студию площадью 18–20 кв. м по договору долевого участия в подмосковном Подольске .

. Однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом площадью 33–35 кв. м в Ярославле .

. Однокомнатную квартиру площадью 35–40 кв. м с современным ремонтом в спальном районе Краснодара .

. Студию с косметическим ремонтом площадью 17–20 кв. м в Адлерском и Хостинском районах Сочи.

Выбор жилья стоимостью до 2,1 миллиона рублей несколько меньше. В пределах этой суммы можно купить:

Однокомнатную квартиру под ремонт площадью 23 кв. м в подмосковном Орехово-Зуево .

. Однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом площадью 22–30 кв. м в спальном районе Ярославля .

. Новую студию, готовую для переезда, площадью 24–26 кв. м в спальном районе Краснодара .

. Современную квартиру-студию площадью 16–18 кв. м в Красноярске .

. Апартаменты-студию площадью 13–14 кв. м в центральной части Анапы.

Главное

Если из 100 тысяч рублей дохода половину направлять на ипотеку, можно купить недвижимость стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Если на ипотеку направлять 30% дохода, то есть 30 тысяч рублей, вы сможете приобрести жильё по цене до 2,1 миллиона рублей.

Выбор жилья в пределах 3,5 миллиона рублей достаточно большой. На эту сумму можно даже купить небольшую студию в Москве и других крупных городах.

За 2,1 миллиона рублей рассчитывать на жильё в столице не приходится. Но в регионах за эту сумму можно приобрести студию или «однушку».

Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку «однушку» в Москве в 2025 году