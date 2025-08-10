Кредит под залог недвижимости в Сбере: до 20 миллионов на любые цели

Если вам нужна крупная сумма на ремонт, обучение, развитие бизнеса или любые другие задачи, кредит под залог недвижимости — один из самых доступных и выгодных способов получить деньги. Благодаря залогу банк может предложить заёмщику более выгодные условия, чем по обычному кредиту: сниженную ставку, длительный срок погашения, упрощённое оформление. Рассказываем, как оформить такой кредит, кому он подойдёт и что важно учесть перед подачей заявки.

© shurkin_son/iStock.com

Что такое кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости — это заём, который банк выдаёт физическому лицу на любые цели (поэтому его также называют нецелевым). В качестве обеспечения выступает принадлежащая клиенту недвижимость: квартира, дом, участок или гараж. Оформив кредит под залог имущества, клиент сохраняет право собственности на объект, однако на него накладывается обременение. Продать, сдать или подарить такую недвижимость без согласия банка нельзя до полного погашения долга.

Зачастую подобные займы выдаются под более низкие процентные ставки, поскольку наличие обеспечения снижает риски для банка. Многие заёмщики используют такой кредит для рефинансирования более дорогих потребительских займов. Кроме того, данная схема выручает, если банк отказывается предоставить целевой кредит или выделяет недостаточную сумму для удовлетворения потребностей клиента.

Преимущества нецелевого кредита:

Более низкая ставка. Благодаря залогу процент по кредиту ниже, чем у классических потребительских займов. Возможность получить крупную сумму. В Сбере можно получить до 20 миллионов рублей — существенно больше, чем обычно одобряют по целевым кредитам. Долгий срок. Обеспеченные кредиты выдают на более долгий срок, поэтому заёмщик может выбрать удобный размер платежей. Так, в марте 2025 года потребительские кредиты в среднем выдавались на 22,6 месяца, обеспеченные — на срок до 20 лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Меньше требований к заёмщику. Необязательно подтверждать доход, если вы являетесь собственником недвижимости. Зарплатные клиенты также могут не предоставлять справку о доходах. Упрощённое оформление. В Сбере заявку на кредит можно подать онлайн — через платформу Домклик. Подписать договор также можно дистанционно.

Условия кредита в Сбербанке

Сбербанк предлагает оформить кредит под залог недвижимости на следующих условиях:

Сумма кредита: от 300 тысяч до 20 миллионов рублей , но не более 60% от оценочной стоимости объекта недвижимости.

, но не более 60% от оценочной стоимости объекта недвижимости. Срок кредитования: от 12 месяцев до 20 лет .

. Первоначальный взнос: не требуется.

Комиссия за выдачу: нет.

Способ получения: единовременный платёж на счёт или наличными.

Целевое назначение: на любые цели без ограничений.

Кредит можно использовать на крупные покупки, закрытие других долгов, медицинские расходы, оплату обучения, инвестиции в бизнес и другие потребности.

Кто может получить кредит

Чтобы получить нецелевой кредит, необходимо соответствовать базовым требованиям банка:

Возраст — от 18 лет. К моменту погашения долга заёмщику должно быть не более 75 лет.

Гражданство России.

Трудовой стаж — минимум 3 месяца на текущем месте. Подтверждение не требуется, если при подаче заявки выбран вариант «Без справок о доходах».

Даже если у вас нет собственной недвижимости, кредит всё равно можно получить. Для этого подойдёт имущество родственников или друзей, которые согласны выступить залогодателями. Всего в сделке может участвовать до четырёх совершеннолетних залогодателей. Но это возможно, только если вы подтвердите свой доход. В противном случае кредит можно обеспечить только своей недвижимостью.

Наличие созаёмщиков при оформлении кредита необязательно, но при желании клиент может их привлечь. В число созаёмщиков обязательно включаются платёжеспособный супруг и люди, доходы которых фигурировали в заявке. Клиенты, подавшие заявку без подтверждения дохода, привлекать созаёмщиков не могут.

Требования к недвижимости

Список объектов, которые могут выступать залогом, достаточно широк, но для обеспечения подходит не любая недвижимость.

При подтверждении доходов и занятости банк примет в залог:

квартиру;

апартаменты;

дом с землёй или без неё;

таунхаус;

земельный участок;

гараж с участком земли или без него.

Без подтверждения дохода в залог можно передать только квартиру или апартаменты. Любой из этих объектов при оформлении кредита нужно будет застраховать от рисков утраты, гибели и повреждения.

Банку для выдачи кредита необходимо понимать реальную стоимость объекта, поэтому обязательным требованием является предоставление оценочного отчёта. Заказать оценку жилья можно через платформу Домклик: специалисты подготовят документ за три рабочих дня и самостоятельно направят его в банк, избавив вас от лишних хлопот.

Исключение составляют квартиры: по ним кредит можно оформить без оценочного отчёта, если в банке есть статистика по сделкам с аналогичными объектами.

Может ли банк при просрочке забрать квартиру

Если клиент перестаёт платить по кредиту, банк не может сразу забрать квартиру. Сначала он предложит варианты решения: реструктуризацию долга или отсрочку. Банк заинтересован в поиске компромисса: ему выгоднее получить деньги, а не недвижимость. Она является непрофильным активом для банка, поэтому её реализация сопряжена с дополнительными сложностями и затратами.

Судебное взыскание банк инициирует в крайнем случае, когда однозначно понятно, что заёмщик не способен вернуть долг.

Какие документы потребуются

Если вы планируете подтверждать свой доход и занятость, подготовьте:

Паспорт с отметкой о регистрации (для основного заёмщика и созаёмщиков, если они есть).

Документ о временной регистрации, если нет постоянной прописки.

Справки о доходах и трудоустройстве.

Для упрощённого оформления без подтверждения доходов достаточно только паспорта с отметкой о регистрации.

В случае одобрения заявки нужно будет подготовить документы на недвижимость, которую вы планируете передать в залог. Точный перечень бумаг зависит от конкретного объекта. Его можно уточнить на сайте Домклик.

Как подать заявку

Оформление займа происходит через сервис Домклик от Сбера.

Процесс включает всего несколько шагов:

Подайте онлайн-заявку на сайте или в приложении. Для ускорения процесса авторизуйтесь на портале по Сбер ID, номеру телефона или через Госуслуги. В этом случае анкета будет частично заполнена автоматически. Если указать данные о квартире, то банк соберёт документы на неё самостоятельно. Дождитесь решения. Обычно это занимает не более 1 часа. Результат придёт в СМС, на электронную почту или в личный кабинет. Оцените недвижимость. Отчёт можно заказать самостоятельно в любой компании или же воспользоваться функционалом Домклик, что ускорит оформление. Загрузите документы на объект. Банк примет окончательное решение в течение 5 рабочих дней. Подпишите кредитный договор и договор залога в офисе банка или дистанционно через приложение «Цифровой ключ». На регистрацию залога в Росреестре обычно уходит один рабочий день. Получите деньги на расчётный счёт или наличными.

Главное

Кредит под залог недвижимости в Сбербанке — это способ получить крупную сумму денег на любые цели под залог квартиры, дома или другой недвижимости. Условия по такому кредиту выгоднее, чем по потребительскому, так как банк получает обеспечение.

Преимущества такого займа:

До 20 миллионов рублей без лишней бумажной волокиты.

Ставка ниже, чем по потребительским кредитам.

Срок до 20 лет — комфортно планируй бюджет.

Без справок о доходах и поручителей.

Получишь полную свободу действий: строй, учись, путешествуй или гаси долги.

Минимум документов: паспорт + свидетельство о праве собственности.

Удобное дистанционное оформление через Домклик или «Цифровой ключ».

Как подать заявку на ипотеку в Сбербанке: пошаговая инструкция и условия в 2025 году

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. Сбербанк Онлайн 6+. «Цифровой ключ» 14+. «Домклик» 18+.

Erid: F7NfYUJCUneTRyYjn91E

ООО «Домклик». ОГРН: 1157746652150. Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1.