Сбербанк за 7 месяцев заработал 971,5 миллиарда рублей

Владимир Давыденко

Сбербанк опубликовал сокращённые финансовые результаты за первые семь месяцев текущего года. Согласно отчёту по РПБУ, чистая прибыль организации составила 971,5 миллиарда рублей, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

© Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Председатель правления банка Герман Греф отметил устойчивый рост ключевых показателей. Общий кредитный портфель Сбера превысил 45,5 триллиона рублей и вырос на 0,4% за последний месяц. Особенно заметный рост показали вклады частных клиентов, увеличившиеся на 7,9% с начала года — до 29,8 триллиона рублей. Банк продолжает снижать ставки по кредитам и депозитам, следуя за смягчением денежно-кредитной политики Банка России.

В ипотечном сегменте Сбербанк сохраняет лидерские позиции: портфель жилищных кредитов вырос на 4,5% с января 2025 года, достигнув 11,3 триллиона рублей. В июле банк выдал ипотечных кредитов на сумму 228 миллиардов рублей.

Количество активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн превысило 84 миллиона человек в месяц и продолжает расти. Для защиты клиентов от мошеннических операций в приложение добавили функцию быстрого возврата ошибочных платежей.

Также в июле банк выплатил держателям своих акций дивиденды за 2024 год в размере 786,9 миллиарда рублей и запустил специальный проект для инвесторов — Клуб акционеров Сбера, чтобы расширить возможности владельцев ценных бумаг банка. Основным акционером банка является государство, владеющее 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией.

