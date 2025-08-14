Как пользоваться рассрочкой от Сбера, чтобы не переплатить ни копейки

Рассрочка от Сбербанка — программа, с помощью которой можно покупать нужные вещи без первого взноса и переплат, с оплатой по частям. Вам не придётся долго копить на покупку или брать деньги в долг. Вы сразу же получите свой товар и будете оплачивать его равными долями, без ущерба семейному бюджету. Рассказываем, как работает рассрочка от Сбера и как ею воспользоваться.

Что представляет собой рассрочка от Сбера

Рассрочка от Сбера — способ расчётов, который позволяет разделить стоимость товара на несколько частей без переплат. Оплата покупки происходит поэтапно, равными платежами, без начисления процентов.

Сервис работает следующим образом:

Вы выбираете нужный товар. Ваш счёт в магазине оплачивает Сбербанк. Вы получаете свою покупку. В течение фиксированного времени вы возвращаете деньги банку.

Срок погашения задолженности можно выбрать из предложенных банком вариантов при оформлении рассрочки.

В чём же выгода для банка, если заёмщик не платит проценты? Дело в том, что их выплачивают сами магазины. Тем самым они стимулируют приток покупателей и увеличивают продажи.

Почему стоит выбирать рассрочку от Сбера

Товар здесь и сейчас. Вам не нужно копить деньги и ждать, пока появится необходимая для покупки сумма. Купить товар в рассрочку от Сбера можно даже без первоначального взноса.

Защита от подорожания. Вы приобретаете товар по текущей цене. Любое возможное повышение стоимости товара в будущем никак не повлияет на размер ваших платежей по рассрочке.

Отсутствие переплат. Стоимость покупки распределяется на срок рассрочки, без процентов и переплат.

Прозрачность. Все условия, включая срок и размер ежемесячных платежей, вы видите сразу при оформлении. Вы самостоятельно выбираете период возврата денежных средств, регулируя финансовую нагрузку на ваш бюджет.

Удобство. Оформить рассрочку можно за несколько минут. Она доступна как при покупках онлайн, так и в обычных магазинах.

Простота расчётов с банком. Платежи по рассрочке списываются автоматически, один раз в месяц. При желании вы можете закрыть долг досрочно.

Что можно купить в рассрочку

Использовать рассрочку от Сбера можно в магазинах, с которыми у банка есть соглашение о партнёрстве. Их более 40 тысяч. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

При помощи рассрочки вы можете купить:

электронику;

бытовую технику;

мебель;

товары для дома;

ювелирные изделия;

товары для автомобиля;

строительные товары и многое другое.

А также оплатить образовательные, медицинские услуги, оформить страховку или отправиться в путешествие.

Кому доступна рассрочка

Покупки с рассрочкой от Сбербанка доступны россиянам с подтверждённым ИНН, действующей дебетовой картой банка и наличием доступа к Сбербанк Онлайн. Для использования данного сервиса обязательно подключите услугу СМС-оповещения.

Рассрочку в Сбере можно оформить с 21 года. Получить деньги в долг на образовательные услуги можно с 18 лет. Максимально допустимый возраст клиента на момент полного расчёта по долгу — 70 лет.

Как получить рассрочку от Сбера

Онлайн

Шаг 1. Выберите магазин из списка партнёров Сбера и перейдите на его сайт.

Шаг 2. Выберите нужный вам товар и отправьте его в корзину.

Шаг 3. Среди способов оплаты выберите «В рассрочку», «Рассрочка от Сбербанка» или подобные варианты в зависимости от магазина.

Шаг 4. Оформите заявку в Сбербанк Онлайн. Система автоматически перенаправит вас в приложение. Авторизуйтесь и заполните параметры рассрочки.

Шаг 5. Ожидайте заказ. В случае одобрения банк переведёт деньги магазину и вы сможете забрать покупку.

Обратите внимание: в каждом магазине действуют свои правила рассрочки. Её могут предоставлять на ограниченный перечень товаров. Иногда они обозначены специальным символом «Рассрочка». В иных ситуациях информация о возможности взять товар в рассрочку становится известна покупателю уже в процессе оформления заказа.

Офлайн

Шаг 1. Убедитесь, что магазин предоставляет рассрочку от Сбера.

Шаг 2. Сообщите продавцу, что будете покупать товар в рассрочку.

Шаг 3. Приложите к терминалу банковскую карту и следуйте указаниям, появляющимся на экране.

Шаг 4. Дождитесь ответа банка. В течение нескольких минут он придёт в СМС.

Шаг 5. Подтвердите операцию. Вновь приложите к терминалу карту и введите ПИН-код.

Шаг 6. Заберите свою покупку.

Коротко

Рассрочка от Сбербанка даёт возможность купить товар сейчас, а расплатиться за него потом — равными частями, без переплат. Рассрочка от Сбера доступна в более чем 40 тысячах магазинах.

С этой услугой вам не нужно копить деньги и опасаться подорожания товара. Оформить рассрочку можно за несколько минут. Все условия сделки прозрачны и известны заёмщику перед покупкой.

В рассрочку можно приобрести технику, электронику, мебель, одежду и другие товары, а также оплатить тур, обучение, медицинские услуги или страховку.

Рассрочка доступна только гражданам России, являющимся клиентами Сбербанка, при наличии приложения Сбербанк Онлайн и подключённого СМС-информирования.

Оформление рассрочки онлайн осуществляется через Сбербанк Онлайн. Офлайн — через терминал оплаты на кассе.

