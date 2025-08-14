Как уплатить долг по кредитной карте, если её заблокировали

Банк может заблокировать кредитную карту после того, как её владелец три раза введёт неправильный пароль или из-за подозрения в мошенничестве. Пока держатель карты будет разбираться с причиной блокировки и пытаться восстановить доступ к ней, может наступить дата платежа по кредиту. Мы разобрались, как уплатить долг по заблокированной кредитке и избежать штрафа за просрочку.

Самые частые причины блокировки кредитки

При блокировке кредитной карты в первую очередь обратитесь в банк и узнайте причину, советует руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. От этого будут зависеть дальнейшие действия для разблокировки: возможно, понадобится погасить просроченную задолженность или предоставить банку необходимые для проверки документы, отметила эксперт.

Блокировка кредитной карты не освобождает от обязанности погашать задолженность, предупредила инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Проценты и штрафы продолжают начисляться, поэтому важно не затягивать с оплатой, добавила она.

Почему банк заблокировал карту и что с этим делать

Как вносить платежи по заблокированной кредитке

Карта — это инструмент доступа к вашему кредитному счёту. Сам счёт продолжает работать даже при блокировке карты. Это значит, вы по-прежнему можете пополнять его баланс, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.

Средства всегда поступят на счёт, кроме тех случаев, когда он заблокирован приставами, уточнила Инна Солдатенкова. Но и в этом сценарии задолженность по кредиту тоже можно погасить — для этого, помимо платежа, нужно перевести на счёт сумму ареста, пояснила эксперт. Но прежде чем вносить платежи, нужно уточнить у банка актуальные реквизиты для погашения долга по заблокированной кредитке, добавляет Юлия Кузнецова.

Как уплатить долг по заблокированной кредитке:

Через интернет-банк или мобильное приложение. Вы можете перевести деньги на номер кредитного договора или номер счёта заблокированной кредитки с другого счёта в том же банке или с карты другого банка. Через электронный кошелёк. Если у вас есть кошелёк ЮMoney или другой системы, вы можете воспользоваться им для перечисления средств по реквизитам счёта кредитной карты. Через кассу банка. Для перевода менеджеру понадобятся ваш паспорт и номер договора или счёта, к которому привязана кредитка. Средства можно внести наличными или оплатить картой. Через банкомат с функцией приёма наличных. Терминалы позволяют зачислить внесённые деньги сразу на счёт кредитной карты. Почтовым переводом. Вы можете оформить денежный перевод по банковским реквизитам в отделениях «Почты России». Возьмите с собой паспорт.

Четыре опасные ошибки

Главное

Даже если вашу кредитную карту заблокировали, вам необходимо продолжать вносить платежи по кредиту, чтобы избежать штрафов и пени за просрочку.

Несмотря на блокировку кредитки, привязанный к ней счёт продолжает работать. Для его пополнения вы можете использовать карты любого банка. Рекомендуется переводить деньги по номеру счёта, поскольку перевод по номеру заблокированной карты может не пройти.

Внести деньги на счёт можно в кассе банка или в отделении «Почты России». Для этого нужен паспорт и реквизиты для зачисления платежа, указанные в кредитном договоре. Также можно пополнить счёт для списания долга по кредиту через банкомат.

